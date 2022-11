L’industrie pétrolière est en plein essor, mais les profits ne restent plus en Alberta comme avant

Les habitants de Fort McMurray, dans le nord-est de l’Alberta, ont connu leur part de moments difficiles au cours de la dernière décennie – un incendie, une inondation, la COVID-19 et un crash pétrolier. L’année dernière, un restaurateur a plaisanté en disant qu’il espérait que les criquets ne seraient pas les prochains.

Mais plus d’un an plus tard, la fortune de l’industrie pétrolière et gazière a considérablement changé, portée par des bénéfices records. La situation a également stimulé les attentes de certains de ceux qui vivent dans la communauté.

Owen Erskine, propriétaire du Mitchell’s Cafe au centre-ville de Fort McMurray, a déclaré que la communauté semble être la première à connaître les hauts et les bas de l’essor et de l’effondrement de l’industrie pétrolière de l’Alberta.

Aujourd’hui, il voit des signes encourageants — comme Syncrude déplaçant plus d’employés au centre-ville et plus d’employés des gouvernements municipaux et provinciaux présents dans la communauté.

“Je pense que nous voyons beaucoup d’optimisme, bien sûr, le pétrole et le gaz étant notre principal secteur ici”, a déclaré Erskine.

Owen Erskine a repris le Mitchell’s Cafe au centre-ville de Fort McMurray, en Alberta, en 2014, juste avant que les prix du pétrole ne chutent à des niveaux incroyables. Il dit qu’il voit maintenant beaucoup d’optimisme dans la communauté. (Kyle Bakx/CBC)

L’optimisme est un soulagement bienvenu pour les résidents d’une communauté qui a traversé de nombreux défis, mais ce qui semble clair, c’est que le secteur pétrolier ne déborde pas d’investissements comme il l’a fait lors des précédents booms pétroliers.

Bien que les entreprises aient déclaré des bénéfices records cette année, la proportion des réinvestissements pétroliers et gaziers dans l’économie albertaine ne représente qu’une fraction de ce qu’elle était au moment du dernier boom.

La Institut de recherche énergétique ARCqui modélise l’ensemble du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, prévoit que l’industrie produira 250 milliards de dollars de revenus cette année, soit près de deux fois le niveau typique observé au cours de la dernière décennie en moyenne.

Presque tous les flux de trésorerie étaient réinvestis dans les dépenses en capital, a déclaré Jackie Forrest, directrice exécutive d’ARC. Aujourd’hui, seul un tiers y retourne.

“Alors [capital expenditures] est un assez petit nombre ici. Nous prévoyons environ 42 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, ce qui est vraiment en baisse par rapport à la moyenne des 10 dernières années », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au cours de la dernière décennie, un niveau typique aurait pu être de 60 ou 70 milliards de dollars.

Même dans les communautés où l’activité pétrolière et gazière reprend, l’inquiétude quant à l’avenir demeure. Jason Schneider, le préfet du comté de Vulcan, situé au sud-est de Calgary, a déclaré que la région se trouve sur des champs de pétrole et de gaz établis et que les gens y sont de nouveau occupés.

“Certainement tout le monde est un peu hésitant et assez prudent cette fois-ci, parce que je pense qu’ils essaient juste d’utiliser ce qu’ils ont actuellement”, a-t-il déclaré.

“Mais en ce qui concerne les nouveaux investissements, nous ne voyons pas vraiment grand-chose dans cette partie de la province.”

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a déclaré que l’industrie avait généré entre 35 et 40 milliards de dollars en investissements nationaux cette année.

Alors, qu’est-ce qui a changé ?

Charles St-Arnaud, économiste en chef chez Alberta Central, la banque centrale des coopératives de crédit de la province, a déclaré que les producteurs de pétrole utilisent leurs revenus de manière très différente par rapport à 2014, en partie en raison du fait que les revenus actuels ont été réorientés pour payer la dette accumulée pendant la pandémie et l’effondrement des prix du pétrole.

“En 2014, environ quatre pour cent des revenus étaient retournés aux actionnaires”, a déclaré St-Arnaud. “Maintenant, cette proportion est plus proche de 10 pour cent.”

Les données d’Alberta Central indiquent combien de capital est retourné aux actionnaires au milieu d’un boom pétrolier historique. (Soumis par Charles St-Arnaud)

La grande différence est qu’environ 75 % de ces actionnaires ne sont pas canadiens, ce qui signifie que l’argent sort presque entièrement de la province et du Canada, selon St-Arnaud. Bien qu’il reste environ 25 %, ces actionnaires sont répartis dans tout le Canada, pas seulement en Alberta.

Selon St-Arnaud, cette tendance est liée aux prévisions de la demande mondiale de pétrole, qui devrait culminer au début des années 2030, puis commencer à décliner progressivement.

Les producteurs de pétrole ne sont donc plus dans une position où ils pourraient être enclins à augmenter considérablement leur production chaque fois que les revenus et la rentabilité augmentent.

Dans un communiqué, la CAPP a souligné une analyse récente de la société d’investissement Peters & Co. prédisant que le secteur pétrolier et gazier rapportera environ 50 milliards de dollars sous forme de redevances et de taxes aux gouvernements canadiens en 2022.

« Ces contributions à l’économie canadienne soutiennent des centaines de milliers d’emplois et aident à financer les infrastructures, les soins de santé, les écoles, les routes et les programmes sociaux essentiels partout au pays », a déclaré Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l’ACPP, ajoutant que l’achèvement estimé du Le pipeline TMX en 2023 offrira une capacité de transport supplémentaire de 590 000 barils par jour.

« L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel est fière d’être un pilier fondamental de l’économie du pays et une source d’opportunités et de prospérité pour tous les Canadiens.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Alberta?

Tout cela a entraîné une baisse du niveau d’activité des champs pétrolifères, de la construction et des emplois qui ont été observés au cours des périodes passées de prix du pétrole plus élevés.

“Cela signifie que nous n’allons pas augmenter la production, car en fin de compte, si vous n’investissez pas d’argent dans les programmes d’immobilisations, vous n’allez probablement pas croître”, a déclaré Forrest.

Forrest a déclaré que les entreprises ne se développent pas non plus en raison de la capacité limitée de transport, car la province n’a actuellement pas accès à des pipelines pour s’approvisionner davantage dans l’Ouest canadien.

Jackie Forrest, directrice principale de la recherche à l’Arc Energy Research Institute, affirme que les niveaux actuels de réinvestissement dans la province suggèrent un aplatissement de la production à l’avenir. (Colin Hall/CBC)

Bien que les prix du pétrole semblent bons en ce moment, Forrest a déclaré que les investisseurs sont plus préoccupés par le long terme. De plus, même si moins d’argent est dépensé, il n’y a pas eu beaucoup de nouveaux investissements dans l’équipement, ce qui peut entraîner certaines contraintes.

“Nous n’avons tout simplement pas la capacité de croître comme nous aurions pu le faire il y a 10 ans, car nous n’avons pas ces personnes, ces sociétés d’ingénierie, cet équipement nécessaire pour le faire au rythme que nous faisions auparavant”, a-t-elle déclaré. “Et donc c’est juste assez intéressant à ces niveaux de dépenses inférieurs que nous voyons certaines de ces contraintes.”

St-Arnaud a convenu que la nature de l’industrie pétrolière a changé, à son avis, probablement pour toujours.

“Si nous n’avons pas de boom, cela signifie que le buste sera probablement plus petit”, a-t-il déclaré. “L’industrie pétrolière sera toujours là en 2030. Mais elle prendra une plus petite part de notre économie.”