NEW YORK: L’industrie pétrolière américaine cherche à forger une alliance avec les producteurs de maïs et de biocarburants du pays pour faire pression contre la poussée de l’administration Biden pour les véhicules électriques, mais rencontre jusqu’à présent un accueil chaleureux, selon plusieurs sources proches des discussions.

L’effort pour promouvoir les carburants liquides et lutter contre les subventions fédérales attendues pour les véhicules électriques marque une tentative inhabituelle de l’industrie pétrolière de se joindre à ses rivaux de longue date, reflétant l’ampleur de ses préoccupations concernant les mesures du président Joe Biden pour lutter contre le changement climatique et réduire les fossiles. carburants.

Alors que l’industrie pétrolière et les producteurs de biocarburants sont des concurrents pour l’espace dans les réservoirs d’essence américains, ils partagent le désir d’assurer un avenir aux moteurs à combustion interne.

Cet effort reflète également le paysage politique changeant à Washington. L’influence de l’industrie pétrolière a diminué depuis que Biden a remplacé Donald Trump à la présidence, mais la ceinture agricole reste une puissante circonscription politique.

L’American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), un groupe commercial de raffinage de pétrole, a confirmé qu’il avait contacté des représentants des États et des représentants nationaux des industries du maïs et des biocarburants ces dernières semaines pour demander un soutien à une politique qui réduirait l’intensité en carbone des carburants de transport et bloquer les efforts visant à fournir des subventions fédérales pour les véhicules électriques.

Cette proposition serait une alternative à l’objectif de Biden d’électrifier le parc de véhicules du pays et garantirait un marché pour les carburants liquides comme l’essence et l’éthanol à base de maïs.

Le secteur du raffinage a déjà tenté de trouver un terrain d’entente avec ses rivaux en matière de biocarburants, mais les derniers efforts ont pris un sentiment d’urgence supplémentaire compte tenu du programme de Biden.

L’AFPM a rencontré à la mi-janvier des lobbyistes de l’industrie du maïs et des biocarburants et certains affineurs membres espèrent organiser une autre réunion en février pour discuter de l’avenir des carburants liquides.

«Toute cette idée allait prendre beaucoup de temps à se concrétiser, mais nous avons fait des progrès», a déclaré Derrick Morgan, vice-président senior de l’AFPM.

Les efforts de l’industrie pour changer le cours de la politique des véhicules électriques font face à des vents contraires. La Californie a annoncé une interdiction des moteurs à combustion interne d’ici 2035, d’autres États envisagent des mesures similaires et le constructeur automobile General Motors a annoncé jeudi qu’il ne produirait que des véhicules électriques d’ici là.

Geoff Cooper, chef de la Renewable Fuels Association, un groupe commercial de premier plan dans l’industrie des biocarburants, a confirmé que les représentants de la RFA étaient invités à participer à la réunion de février, mais a déclaré que son organisation n’avait pas encore décidé d’y assister.

«Nous ne sommes pas nés hier et nous n’allons pas laisser l’industrie pétrolière nous jouer comme un violon», a-t-il déclaré. «Ils ont une longue histoire de pousser des substituts et des mandataires vers le microphone pour faire leur sale boulot et cela ne nous intéresse pas.»

La National Corn Growers Association (NCGA) envisage également d’envoyer du personnel à la discussion de février, selon deux sources proches du dossier.

Le directeur général de la NCGA, Jon Doggett, a déclaré à Reuters qu’aucune réunion de ce type n’avait été prévue et a éloigné son groupe de l’idée d’une alliance entre le maïs et le pétrole. «Je n’ai rien à voir avec des groupes de raffinage. Nous n’avons pas parlé », a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a demandé si l’une de ses organisations membres au niveau de l’État envisageait d’y assister, Doggett a répondu: «Nous avons des dizaines de groupes. Je ne peux pas savoir ce qu’ils prévoient tous. »

Des sources ont déclaré que l’industrie des biocarburants et du maïs est réticente à se joindre à l’industrie pétrolière sur cette question non seulement en raison de sa rivalité de longue date avec les raffineurs, mais aussi parce qu’elle ne veut pas s’opposer publiquement aux politiques énergétiques du nouveau président.

WHIPLASH À WASHINGTON

Le secteur du raffinage était influent sous l’ancien président Donald Trump, qui tenait à renforcer l’industrie pétrolière et gazière.

Cependant, Biden est entré à la Maison Blanche en promettant de restreindre l’industrie pétrolière, de suspendre les nouveaux baux de forage sur les terres publiques à envisager des limites d’émissions plus strictes.

L’industrie pétrolière croit que les émissions de carbone provenant du carburant peuvent être réduites en exigeant une teneur en octane accrue, ce qui rend l’essence plus propre. L’éthanol est un booster d’octane populaire.

La norme américaine sur les carburants renouvelables oblige actuellement les raffineurs à mélanger des biocarburants comme l’éthanol dans des carburants. Par conséquent, la plupart de l’essence vendue aux États-Unis contient environ 10% d’éthanol. L’industrie des biocarburants a fait de gros efforts pour que ces mandats se poursuivent.

Emily Skor, responsable du groupe de biocarburants Growth Energy, a déclaré que son groupe n’avait pas l’intention de collaborer avec l’industrie pétrolière.

«Il n’est pas surprenant que l’industrie pétrolière veuille soudainement nous faire un câlin. Nous produisons des carburants à faible teneur en carbone. Ils ne le font pas », a déclaré Skor.