L’industrie mondiale du transport maritime est confrontée à un nouveau problème : trop de conteneurs

Les tendances des chaînes d’approvisionnement mondiales continuent de s’inverser à mesure que les prix des conteneurs chutent et que les dépôts de conteneurs se remplissent, selon les données logistiques.

Les commerçants et les expéditeurs affirment que la baisse de la demande mondiale des consommateurs n’est pas un signe que l’économie mondiale se normalise après une frénésie de consommation post-confinement, mais une baisse des appétits de consommation.

Il indique davantage de signes de baisse de la demande mondiale et un ralentissement économique imminent.

En plus de la baisse des taux de fret, les données montrent que les dépôts de conteneurs – utilisés pour stocker les conteneurs après leur déchargement – se remplissent ou sont désormais pleins.

Alors qu’il y avait une pénurie de conteneurs au plus fort de la pandémie, l’économie mondiale est désormais confrontée au problème inverse : trop de conteneurs.

“Tout ce qui entre et sort, par exemple, de notre dépôt de Milan est assez bloqué. Et le volume de conteneurs dans les dépôts augmente à un point tel que nous retournons certaines demandes d’accords de service de dépôt.”

“Ce qui s’est passé maintenant, c’est que la cargaison est à nouveau” à l’heure “et vous verrez donc un ralentissement des nouvelles commandes alors que les entreprises s’adaptent à des délais d’exécution plus efficaces pour la livraison du fret maritime.”

Une voile vierge se produit lorsqu’une compagnie maritime décide de sauter un port ou une étape entière de son horaire pour gérer les changements de demande et de capacité.

Les traversées vides ou annulées sont également en hausse dans ce qui est généralement le contraire, à l’approche de la période de dépenses la plus importante de l’année.

Il y a une baisse significative de la demande des consommateurs qui entraîne alors une baisse de la demande de fret et de fret, et par conséquent, une baisse proportionnelle de la demande de conteneurs à l’échelle mondiale.

Dans sa dernière analyse des traversées annuléesDrewry a déclaré qu’entre fin novembre et début décembre, 14% des traversées ont été annulées sur les principales routes de transport de conteneurs.

La semaine dernière, un grand groupe maritime Maersk a averti lors de ses résultats du troisième trimestre que les taux de fret ont culminé dans un contexte de décongestion de la chaîne d’approvisionnement et de baisse de la demande. La société a dit aux investisseurs de s’attendre à une baisse des bénéfices du transport maritime.

Près de 60 % des 200 transitaires, négociants et expéditeurs auxquels Container xChange s’est entretenu dans une enquête le mois dernier ont déclaré être aux prises avec des risques géopolitiques, économiques et politiques qui ont imposé des pressions à la baisse sur la consommation et donc la demande de conteneurs.