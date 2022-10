L’industrie minière explore des méthodes alternatives à mesure que les risques augmentent – ​​Kelowna Capital News

Dans le Nord, certaines mines risquent de laisser échapper de l’acide si le pergélisol fond, tandis que partout au Canada, des pluies plus abondantes ajouteront de la pression aux barrages de résidus et leur absence pourrait perturber les opérations.

Bien qu’elle ne soit pas étrangère aux conditions météorologiques extrêmes, les risques croissants liés au changement climatique obligent l’industrie minière à examiner attentivement ses méthodes et à se préparer au pire. Cependant, bon nombre des actions les plus prudentes pour minimiser les risques sont également plus coûteuses, ce qui signifie que si certains les ont prises, tout le monde n’a pas emboîté le pas.

« Il s’agit d’un problème grave et émergent », a déclaré Jamie Kneen, co-responsable du programme canadien du groupe de défense MiningWatch Canada.

Kneen a déclaré que sa principale préoccupation concernait la manière dont les sociétés minières gèrent les déchets qu’elles génèrent et les barrages qu’elles utilisent pour les contenir. Les entreprises déterrent de plus en plus de faibles concentrations de métaux, ce qui signifie qu’il y a plus de déchets à traiter par la suite. Et tandis que de nombreuses mines durent moins d’une décennie, les résidus qu’elles génèrent sont un problème à beaucoup plus long terme.

“Nous avons, vous savez, des barrages de résidus qui deviennent de plus en plus gros en même temps que le risque climatique augmente”, a déclaré Kneen.

Compte tenu des risques, les entreprises misent davantage sur des moyens alternatifs pour gérer les vastes volumes de roche et d’eau contaminée générés par l’extraction, a déclaré Bruno Bussière, professeur de mines à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Certaines de ces méthodes consistent à retirer une grande partie de l’eau des déchets afin qu’ils puissent être empilés à sec pour les rendre plus stables. Les entreprises repoussent également plus souvent les déchets dans les puits de mine et les mines à ciel ouvert pour réduire les risques, a-t-il déclaré.

“Nous devons voir une mine à ciel ouvert comme une opportunité.”

Déplacer des millions de tonnes de roche dans un trou ou ajouter une étape d’élimination de l’eau pour les résidus, cependant, n’est pas bon marché, donc cela devient en partie une question de valeur qu’une entreprise y voit, a déclaré Bussière.

« Il est clair que cela ajoute des coûts, des coûts à court terme, des coûts en capital, mais vous réduisez le risque. Quel est donc le prix du risque ? C’est ce qu’ils doivent décider.

Le changement climatique modifie cette équation pour certains, car les incertitudes à venir signifient que les entreprises doivent parfois assumer les pires scénarios possibles.

Les entreprises changent également de méthodes car elles subissent des pressions pour améliorer leur profil écologique de manière plus générale, tandis que les récentes catastrophes minières, y compris la rupture du barrage de résidus en 2019 dans une mine de Vale SA au Brésil qui a tué 270 personnes, et la rupture du barrage en 2014 chez Imperial Metals Corp. en Colombie-Britannique, ont conduit à des normes plus élevées pour la gestion des barrages.

Par exemple, au Nunavut, Agnico Eagle Mines Ltd. a opté pour des résidus secs à sa mine Meliadine, en partie pour améliorer la résilience aux futurs changements climatiques, alors qu’elle a déjà dû étendre le stockage de l’eau dans ses mines du nord en raison de précipitations extrêmes plus fréquentes. Il travaille également toujours sur la meilleure façon de recouvrir certains stériles de son complexe de Meadowbank pour s’assurer qu’il ne dégèle pas et ne génère pas d’acide.

« Les barrages (et) les normes évoluent. Nous devons donc nous assurer que nous sommes en avance, car il est beaucoup plus coûteux de revenir en arrière et de réparer un barrage que de le construire correctement du premier coup », a déclaré Mohammed Ali, vice-président du développement durable et des affaires réglementaires chez Agnico. .

L’entreprise envisage une gamme d’adaptations ailleurs, telles que l’accès au site pendant les incendies de forêt et des scénarios d’équipage squelettique lorsque le personnel avec des enfants ne peut pas se rendre au travail parce que les écoles sont fermées en raison de la chaleur extrême. Il envisage également des machines souterraines plus automatisées, car les températures plus élevées rendent les conditions de travail plus difficiles sous terre.

D’autres entreprises, comme Glencore à son usine de Sudbury, en Ontario. opérations, ont déjà vu un nombre accru de jours d’arrêt en raison des règles exigeant l’arrêt de la production lorsque les températures souterraines dépassent 31 degrés.

L’industrie fait plus d’adaptation à mesure que les données s’améliorent et que les exigences de divulgation augmentent, a déclaré Ali.

« Le monde financier dit, je ne veux pas investir dans un endroit où il pourrait y avoir un risque financier d’un événement climatique, et je perds mon investissement. C’est donc là que la motivation est venue pour l’adaptation.

Les divulgations montrent le large éventail de mesures que les entreprises doivent prendre pour s’adapter. Dans son dernier rapport sur le climat, Teck Resources Ltd. a noté que le dégel du pergélisol ajoute du limon à l’eau de son exploitation en Alaska avec laquelle elle doit faire face, tandis qu’en Colombie-Britannique, elle travaille sur des projets de gestion du ruissellement printanier et d’atténuation des inondations. Au Chili, il travaille sur des mesures pour utiliser moins d’eau, y compris la construction d’une usine de dessalement à grande échelle sur son projet QB2.

BHP a également dépensé des milliards de dollars pour construire des usines de dessalement au Chili afin de gérer les pénuries d’eau immédiates et à long terme.

“C’étaient de gros investissements à l’époque, mais c’était aussi regarder vers l’avenir et voir où nous devions aller”, a déclaré Caroline Cox, qui supervise la durabilité chez BHP en tant que directrice juridique, gouvernance et affaires extérieures.

Dans son énorme projet de potasse Jansen en Saskatchewan qui pourrait durer 100 ans, BHP a opté pour l’exploitation minière conventionnelle plutôt que d’utiliser de l’eau chaude pour extraire les minéraux. La décision, qui entraîne des coûts initiaux plus élevés, signifie qu’elle utilisera environ 60 % moins d’eau douce et créera la moitié des émissions des autres mines de potasse, a-t-elle déclaré.

La poussée croissante en faveur de l’adaptation contraste avec celle d’il y a seulement dix ans, lorsque Ressources naturelles Canada a commencé à intensifier les consultations sur la question, a déclaré Pamela Kertland, gestionnaire de programme à la division des impacts et de l’adaptation aux changements climatiques du ministère.

“Il y avait une perception presque globale que l’adaptation était quelque chose dans le futur.”

Parallèlement à l’acceptation et aux données croissantes, des outils de planification améliorés, comme un guide pratique pour l’adaptation publié par l’Association minière du Canada l’année dernière avec le soutien financier du gouvernement fédéral.

Les gouvernements provinciaux ont également commencé à rattraper le problème. Des endroits comme le Québec et le Nunavut exigent que les entreprises expliquent comment elles ont pris en compte la façon dont le changement climatique pourrait affecter les opérations dans le cadre des examens environnementaux, tandis que le Yukon s’est engagé à inscrire ces règles dans les livres cette année.

Les gouvernements, cependant, ne parviennent pas à forcer une partie de la préparation nécessaire, a déclaré Kneen à MiningWatch.

“Les gouvernements prennent des mesures pour réglementer cela, mais ils sont très prudents, et l’industrie essaie également de résoudre ce problème, mais je pense que je dirais qu’ils ne vont pas assez loin assez vite pour relever le défi.”

Il a déclaré qu’il y avait quelques améliorations, comme le fait que les entreprises ne proposent plus le type de barrage de résidus le plus dangereux, mais que c’est toujours volontaire alors que d’autres pays, dont le Brésil et le Chili, ont interdit cette pratique. Des provinces comme la Colombie-Britannique, contrairement au Québec, autorisent toujours les sociétés minières à verser progressivement des obligations de remise en état, ce qui augmente le risque que les contribuables se retrouvent avec la facture à mesure que les risques climatiques augmentent.

On craint également que si les grands acteurs peuvent se permettre de se lancer dans les meilleures pratiques, les petites entreprises dont la durée de vie des mines est plus courte peuvent ne pas penser que l’adaptation au climat est si importante et ne vaut pas le coût d’une bonne action, a déclaré Kneen.

« C’est cher, et une partie de ce que nous essayons de faire comprendre à l’industrie et aux régulateurs est que si vous avez une norme plus élevée, c’est bien, cela peut être plus cher. Et si vous ne pouvez pas vous le permettre, si le marché ne le justifie pas, alors vous n’avez en fait pas de projet économique.

Ian Bickis, La Presse canadienne

Note aux lecteurs : Ceci est une histoire corrigée. Une version précédente comportait des formulations imprécises concernant le matériau minier. Mines Agnico-Eagle Ltée décide toujours de la manière de couvrir pour empêcher la génération d’acide.

