L’industrie manufacturière fait son grand retour dans le Connecticut

26 octobre — L’industrie manufacturière a toujours été un élément essentiel de l’économie du Connecticut, mais dernièrement, après des années de repli, elle est devenue une partie croissante de ce qui fait la renommée de l’État de Nutmeg, grâce à un nouvel engagement à nourrir le vaste éventail d’entreprises qui fabriquer des produits spécialisés, des tubes de dentifrice aux éoliennes en passant par les sous-marins.

Selon les chiffres fournis par Paul Lavoie, deuxième directeur manufacturier de l’État, le secteur ne représentait qu’environ 10 % du produit intérieur brut de l’État en 2021, un chiffre qui, deux ans plus tard, était passé à 12,6 %. Cela représente 2 milliards de dollars supplémentaires en PIB ajoutés au secteur manufacturier à l’échelle de l’État en seulement deux ans.

Et la bonne nouvelle, selon Lavoie, c’est que la lente hémorragie des travailleurs manufacturiers du baby-boom a été en grande partie endiguée par un nouvel afflux de jeunes travailleurs sortis de l’école qui suivent une formation spécialisée.

« Nous développons le secteur manufacturier », a déclaré Lavoie en plein mois d’octobre, le Mois national de la fabrication. « Cela devient une part de plus en plus importante de l’économie de l’État. »

Lavoie a déclaré que l’essentiel de la croissance du secteur manufacturier provenait de l’expansion des 4 500 entreprises établies dans l’État, aidées par des prêts Business Boost à faible taux d’intérêt pour les entreprises de 100 employés ou moins et d’autres programmes destinés aux grandes entreprises. Au cours de la dernière année, les fabricants ont obtenu près de 10 millions de dollars de prêts Business Boost, notamment la société d’éclairage Penn Globe à North Branford dirigée par Marcia LaFemina, sa présidente et directrice générale.

LaFemina, lors d’un entretien téléphonique ce mois-ci, a remercié l’État pour son aide en lui accordant un prêt qui permettra à son entreprise de 10 personnes, qui est le fabricant original de lampes à gaz depuis plus d’un siècle, de se développer et d’embaucher davantage.

« Le plus difficile, c’est de trouver des employés », a déclaré LaFemina.

Chaque mois, a déclaré Lavoie, 3 500 personnes dans le Connecticut quittent leur emploi dans le secteur manufacturier et environ le même nombre rejoignent le marché du travail. À l’heure actuelle, a-t-il déclaré, il y a environ 9 000 postes vacants à pourvoir dans un secteur où le nombre moyen d’employés dans une entreprise n’est que de 22.

L’État fait donc actuellement du surplace en matière d’emplois dans le secteur manufacturier, mais on s’attend à ce que les choses s’améliorent une fois que tous les programmes de formation dirigés par l’industrie seront pleinement en place.

Le plus difficile, a déclaré Lavoie, c’est que « Il y a eu toute une génération à qui on a dit de ne pas travailler dans le secteur manufacturier, de ne pas travailler dans les métiers.[…]Nous sommes en train de susciter l’enthousiasme des enfants et des parents pour les carrières dans le secteur manufacturier. « .

L’histoire continue

D’ici 2030, il espère que l’environnement manufacturier sera encore plus robuste qu’aujourd’hui et représentera 20 % de l’économie de l’État, grâce à des programmes de formation en grande partie dispensés dans les collèges communautaires de l’État, qui permettent aux étudiants fraîchement sortis du lycée de trouver un emploi dans des domaines spécifiques. industries. Il a noté qu’un fabricant du Connecticut qui avait besoin de pourvoir 30 postes dans une spécialité particulière a été surpris d’apprendre que l’État pouvait développer un programme adapté à ses besoins.

Les entreprises peuvent également profiter des subventions de l’État pour rémunérer leurs stagiaires et stagiaires, a déclaré Lavoie.

« Cela démontre un excellent partenariat entre l’État et l’industrie », a déclaré M. Lavoie.

Membre clé de l’équipe de direction du ministère du Développement économique et communautaire d’État, Lavoie a tenté de contrecarrer l’idée selon laquelle le secteur manufacturier est sale, bruyant et dangereux. Et il a ajouté que la nouvelle génération a commencé à prendre conscience des aspects positifs de l’environnement manufacturier moderne, qui fait tout son possible pour garantir la sécurité et qui paie bien, environ 20 à 25 dollars de l’heure pour commencer avec un salaire moyen supérieur à 90 000 dollars par an, a-t-il déclaré.

Le poste de chef de la fabrication a été créé pour la première fois par le gouverneur Ned Lamont en 2019. Selon Lavoie, c’est le seul poste de ce type au pays, celui qui lui permet de franchir les silos bureaucratiques pour apporter de l’aide directement aux entreprises qui en ont besoin.

« La position est de soutenir et de développer l’industrie manufacturière dans le Connecticut, de coordonner et de rassembler les efforts publics et privés », m’a-t-il déclaré vendredi lors d’un entretien téléphonique de 45 minutes.

Dans le sud-est du Connecticut, cela inclut l’industrie éolienne. Mais le plus remarquable est le grand nombre d’installations, notamment Collins & Jewell à Bozrah, qui fabriquent des pièces pour Electric Boat et sa fabrication de sous-marins nucléaires qui dominent l’économie locale.

Mais ne vous attendez pas à ce que le Connecticut fabrique le widget le moins cher du marché. Les salaires élevés de l’État par rapport au reste du monde signifient que le Connecticut se concentre uniquement sur une fabrication spécialisée à une échelle relativement plus petite mais de haute qualité, a déclaré Lavoie. Et la clé de l’avenir du Connecticut réside dans l’automatisation, qui a permis à un endroit comme Sheffield Pharmaceuticals à New London d’augmenter sa production alors même que les effectifs ont diminué ces dernières années, à environ 185 personnes, a-t-il déclaré.

«Nous avons la meilleure main-d’œuvre», a déclaré Lavoie. « Si vous avez besoin de fabriquer des pièces sophistiquées, le Connecticut est l’endroit où venir. »

Lee Howard est le rédacteur économique du Day. Pour le joindre, envoyez un e-mail à [email protected].