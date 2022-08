L’industrie indienne des sports électroniques et les athlètes battent pour la reconnaissance en tant que sport avant les Jeux asiatiques

L’esport a explosé en popularité au cours des dernières années en Inde. Esports (sports électroniques) est un sport de compétition où les athlètes esports utilisent leurs capacités physiques et mentales pour concourir dans certains genres de jeux vidéo dans un environnement virtuel et électronique.

Récemment, l’équipe indienne DOTA 2 a produit une performance puissante pour décrocher la médaille de bronze au tout premier championnat Esports du Commonwealth.

L’équipe indienne Dota 2, composée de Moin Ejaz (capitaine), Ketan Goyal, Abhishek Yadav, Shubham Goli et Vishal Vernekar, a battu la Nouvelle-Zélande par 2-0 dans un format au meilleur des trois à Birmingham (6-7 août 22) .

Alors que l’esport va faire ses débuts aux Jeux asiatiques de 2022, plus tôt en 2018, c’était un titre de démonstration lorsque notre athlète d’esports Tirth Mehta a remporté une médaille de bronze (Hearthstone).

Les Jeux asiatiques 2022, initialement prévus pour septembre de cette année, se tiendront désormais du 23 septembre au 8 octobre 2023. Avec la conclusion des championnats nationaux d’esports de l’ESFI en avril 2022, le contingent indien de 18 membres pour les Jeux asiatiques 2022 était finalisé.

1. FIFA22 – Charanjot Singh et Karman Singh Tikka

2. Street Fighter V – Mayank Prajapati et Ayan Biswas

3. Hearthstone – Shikhar Choudhary et Karthik Varma

4. League of Legends – Capitaine Akshaj Shenoy, Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya et Sanindhya Malik

5. DOTA 2 – Capitaine Moin Ejaz, Krish, Abhishek Yadav, Ketan Goyal, Darshan et Shubham Goli

Avant ce grand tournoi, pour que l’Inde devienne une nation Esports, le jeu doit être reconnu comme un sport et construire une solide structure de base dans le pays, ce qui peut entraîner plus de lauriers dans le jeu compétitif.

La même chose est préconisée par les athlètes d’esports et les acteurs de l’industrie.

«Après avoir remporté la médaille au championnat Commonwealth Esports à Birmingham, il est grand temps que l’esport soit reconnu comme un sport. Les athlètes d’esports ont besoin de la reconnaissance et du soutien de notre gouvernement et nous aident à fournir de meilleures installations, des entraîneurs, des physiothérapeutes et toutes les autres choses que les autres athlètes sportifs obtiennent en obtenant une médaille pour le pays ont besoin d’un soutien approprié. a déclaré Moin Ejaz, capitaine de l’équipe indienne DOTA 2.

“Avec les médailles remportées aux Jeux asiatiques 2018 et maintenant au Commonwealth Esports Championship, le moment est venu de reconnaître l’esport en tant que sport. Le potentiel de l’esport indien et de nos athlètes ne peut être ignoré et sa reconnaissance devient plus critique avant les Jeux asiatiques 2022 (prévus l’année prochaine), cela ouvrira des portes pour des investissements et des opportunités qui conduiront à la formation et au développement des compétences de nos athlètes. Il est encourageant de voir notre honorable ministre des Sports, Shri Anurag Thakur Ji, lancer un jeu vidéo mobile “Azadi Quest : Heroes of Bharat & Match3″ dans le cadre de la célébration indienne d’Azadi Ka Amritmahotsav, après quoi l’esport devrait être reconnu comme un sport ” a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF).

Charanjot Singh, athlète de FIFA 22 qui représentera l’Inde aux Jeux asiatiques de l’année prochaine, a déclaré : « Reconnaître l’esport en tant que sport aidera beaucoup. Cela peut conduire à ce que les esports aient un cadre, des installations et des opportunités appropriés pour tout le monde. Cela conduira également automatiquement à la croissance de l’industrie des sports électroniques. Plus d’athlètes voudraient se joindre à nous et vouloir représenter le pays sur les scènes mondiales.

“Ce fut une grande réussite pour l’Inde de remporter la médaille de bronze dans les sports électroniques du Commonwealth. Pour rendre l’industrie plus alignée, il devrait y avoir des informations partagées et une communication entre le gouvernement et les parties prenantes qui ont investi dans l’écosystème des sports électroniques en Inde, y compris les athlètes et les organisations. Afin d’avoir un écosystème sain, les jeunes athlètes devraient également recevoir une éducation afin d’en apprendre davantage sur les détails juridiques et financiers de l’esport, en plus des nécessités de base de l’entraînement, du soutien financier et du bien-être mental et physique. a déclaré Rohit Jagasia, fondateur et PDG de Revenant Esports.

«Cela aidera certainement les joueurs à obtenir plus de visibilité et tout le soutien dont les joueurs ont besoin de la part du gouvernement et de leur famille elle-même. Obtenir la bonne infrastructure et le bon matériel est l’un des aspects les plus importants de la préparation des Jeux asiatiques. Les joueurs montreront plus de dévouement envers les jeux, ce qui nous donnera certainement les meilleurs résultats dans les jeux à venir également. Nous faisons déjà tellement mieux et ce serait certainement un grand pas en avant pour les athlètes d’esports. a déclaré Mayank Prajapati, athlète de Street Fighter V qui représentera l’Inde aux Jeux asiatiques de 2022, sur la façon dont la reconnaissance de l’esport en tant que sport aidera les athlètes d’esports avant les Jeux asiatiques de l’année prochaine.

