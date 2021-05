L’industrie hôtelière a besoin que vous vous présentiez à votre réservation

Alors que les pays sortent de l’isolement, les propriétaires de pub et de restaurant ont un simple plaidoyer pour les parieurs: honorer vos réservations.

On estime que les buveurs et les convives qui n’annulent pas avant d’annuler une réservation coûteraient 16 milliards de livres sterling (22,2 milliards de dollars) à l’industrie hôtelière britannique en 2019. Maintenant, après plus d’un an de diminution des échanges, ce qui était autrefois un péché social pourrait se révéler être une pilule empoisonnée.

Les pubs, dont l’attrait réside dans l’octroi d’une licence de lâcher, sont particulièrement vulnérables aux restrictions de Covid-19. le Le Royaume-Uni a perdu plus de 2700 d’entre eux rien qu’en janvier et février, en plus de 12 000 Comptes CGA ont dû fermer leurs portes pour de bon l’année dernière. C’est plus d’un pub qui fait faillite toutes les heures.

En Amérique, la situation est tout aussi désastreuse. La National Restaurant Association estime que 110000 lieux de restauration et de boisson avaient fermé pour le long terme – sinon pour de bon – d’ici décembre 2020, le secteur ayant perdu près d’un quart de billion de dollars.

Parmi les restaurants et bars, les bars et les tavernes ont été les plus durement touchés, ceux qui sont restés ouverts ont vu leurs ventes chuter de 65% sur l’année.

Même si la campagne de vaccination et les plans d’infrastructure du président Joe Biden jettent les bases d’un rebond miracle, l’association affirme que les gains de cette année « ne suffiront pas presque » à compenser les pertes du secteur dans Covid-19.

Les données compilées par la société de réservation OpenTable mettent à nu les dommages causés. « Encore plus que jamais, alors que les restaurants rouvrent », a déclaré la vice-présidente EMEA Lucy Taylor dans un communiqué, « il est important que nous soyons tous conscients de l’impact que les non-présentations peuvent avoir. »

Lorsque les clients n’avertissent pas un pub ou un restaurant qu’ils ne peuvent pas se rendre à une réservation, le lieu est laissé avec le sac. Foursquare Group, un organisme de défense des affaires indépendant basé au Royaume-Uni, explique: «Les établissements hôteliers utilisent leurs informations de réservation pour planifier le personnel et s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de stock pour honorer leurs commandes. Lorsqu’un client n’arrive pas à la réservation allouée, c’est presque impossible pour un restaurant de revendre cette table sans préavis. »

Egil Johansen, propriétaire de The Kenton, un pub primé à Hackney dans l’est de Londres, a raconté à CNBC lors d’un appel téléphonique son expérience de non-présentation lorsque les pubs anglais ont brièvement rouvert en décembre.

« Nous étions complets et un vendredi, 30 personnes ne se sont pas présentées. Nous avions renvoyé des gens. Ces non-présentations représentaient environ la moitié de notre capacité en salle », a-t-il déclaré.

Johansen a qualifié la perte d’activité de «dévastatrice», soulignant l’habitude de certains parieurs de réserver des tables à différents endroits pour le même créneau horaire, en choisissant l’une et n’annulant pas les autres, ce qui est particulièrement décourageant.

Malgré Covid-19, environ 60% des nouveaux restaurants n’ont pas duré leur première année avant que la pandémie ne frappe. Maintenant, les établissements qui ont survécu marchent sur une ligne fine pour garder les lumières allumées: le respect des règles de distanciation sociale réduit le nombre de personnes que les entreprises peuvent desservir et, dans de nombreux cas, les oblige à réduire leurs heures de négociation.