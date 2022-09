Notre planète change. Notre journalisme aussi. Ce bulletin hebdomadaire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

L’industrie florale a un problème environnemental épineux — et le plastique n’en est qu’une partie

— Exploiter la chaleur des fermes de serveurs

Des chercheurs plongent profondément dans l’Arctique à la recherche de forêts de varech

(Daniel Leal/AFP/Getty Images)

Au cours des dernières semaines, en hommage à feu la reine Elizabeth, des personnes en deuil ont déposé des centaines de milliers de bouquets dans les résidences royales et les parcs du Royaume-Uni

Aussi émouvant que certains aient trouvé cela de voir le palais de Buckingham, Balmoral, Sandringham et le château de Windsor inondés dans une mer d’hommages floraux, d’autres ont vu autre chose : du plastique.

Lundi dernier, dans le Green Park du centre de Londres – l’un des nombreux endroits où les gens ont laissé des fleurs – les travailleurs ont regroupé des sacs d’emballages en plastique jetés et de la cellophane de bouquets laissés en l’honneur de la reine. Dans les images publiées dans le courrier quotidien des volontaires ont été vus en train de couper des emballages de bouquets et un grand camion à plateau a été bourré de dizaines de sacs de déchets plastiques.

Becky Feasby, fleuriste durable et propriétaire de Prairie Girl Flowers à Calgary, a déclaré qu’elle avait deux pensées lorsqu’elle a vu les hommages royaux. Premièrement, que la majeure partie de ces fleurs était probablement importée. Deuxièmement, elle a été frappée par “le volume considérable des emballages en plastique”.

“La quantité de déchets plastiques à usage unique est vraiment stupéfiante”, a déclaré Feasby, qui travaille également sur sa maîtrise en développement durable à l’Université de Harvard.

En pensant aux pratiques environnementales nocives, il peut ne pas sembler évident de considérer l’industrie florale – qui, après tout, célèbre les belles fleurs cultivées de cette terre.

“Nous les considérons comme des gestes de gentillesse, d’empathie ou d’affection”, a déclaré Feasby. “Mais la réalité de l’industrie mondiale des fleurs est que la majeure partie de nos fleurs sont cultivées dans les pays du Sud et transportées dans le monde entier dans des avions de fret et des camions réfrigérés, emballées dans du plastique et disposées dans de la mousse florale toxique.”

Selon l’origine des fleurs, il y a l’agriculture industrielle et les effets des pesticides, des engrais ou serres gourmandes en eau à considérer, a déclaré Kai Chan, professeur à l’Institut des ressources, de l’environnement et de la durabilité de l’Université de la Colombie-Britannique et titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le réensauvagement et la transformation socio-écologique.

“Quand les gens apprennent à quel point l’agriculture industrielle des fleurs est dommageable, cela ne ressemble pas à un si bon cadeau”, a déclaré Chan.

Il y a aussi l’empreinte carbone de l’importation de fleurs exotiques ou hors saison – et rapidement – pour les garder fraîches. Le Canada a importé pour 137,8 millions de dollars de fleurs coupées et de bourgeons à des fins ornementales en 2020, principalement de la Colombie, de l’Équateur, des États-Unis et des Pays-Bas, selon Agriculture Canada. Aperçu statistique de l’industrie ornementale canadienne .

Ensuite, il y a l’emballage, qui comprend souvent la mousse florale verte dans laquelle les fleurs sont disposées, et dont il a été démontré qu’elle contribue à la pollution microplastique mondiale . Enfin, enveloppez le tout dans une pochette en plastique ou en cellophane.

de Vancouver Monte Cristo Un magazine rapporte que la fleuristerie traditionnelle produit jusqu’à 100 000 tonnes de déchets plastiques chaque année.

Selon un Rapport 2022 de l’OCDE . Mais le type d’emballage utilisé pour emballer les fleurs est également léger et fragile, a noté Chan, et donc susceptible de souffler d’une décharge et dans une rivière, un lac ou un océan à proximité.

Si vous aimez les fleurs fraîches – en cadeau, en hommage ou pour vous-même – il existe de nombreuses façons de faire des choix respectueux de l’environnement. Le soutien à une durabilité accrue dans l’industrie florale augmente grâce à des organisations telles que le Réseau de fleuristerie durable et Fleurs lentes a noté Feasby.

Vous pouvez soutenir les producteurs de fleurs saisonniers cultivés localement, dont beaucoup peuvent utiliser des pratiques de culture régénératives et biologiques. Cherchez des fleuristes qui vendent leurs bouquets dans du papier recyclé ou des vases en verre réutilisables.

Cela peut signifier acheter vos fleurs sur un marché de producteurs locaux ou directement auprès d’un fleuriste durable, et cela peut signifier dépenser un peu plus d’argent que vous ne le feriez à la caisse de l’épicerie, a déclaré Chan.

“Cela peut toujours être beau, et ce sera plus significatif. Et sans doute, c’est le but.”

Quant aux fleurs qui ornaient le Le cercueil de la reine lors de ses funérailles lundi, ils étaient locaux et significatifs: coupés des jardins de Buckingham Palace et de Clarence House, ils comprenaient du myrte cultivé à partir d’un brin sauvé du bouquet de mariage du monarque de 1947.

— Nathalie Stechyson

Commentaires des lecteurs

Au milieu des défis permanents de la réduction de son empreinte carbone, Marilyn Jones avait ceci à dire :

“Il est temps de revenir aux cordes à linge – au moins pour les draps et les serviettes. Beaucoup de gens n’ont jamais connu l’odeur fraîche des draps séchés au soleil ou au vent.”

Vue d’ensemble : capter la chaleur des ordinateurs

Une grande partie de la vie moderne repose sur des serveurs informatiques – de nos publications sur les réseaux sociaux à nos transactions bancaires en passant par les documents que nous partageons au travail. Notre dépendance croissante à l’égard du cloud computing a entraîné la montée en puissance de fermes de serveurs massives, notamment un en Chine qui aurait une superficie de plus d’un million de pieds carrés . Plus de fermes de serveurs (et plus grandes) signifient plus de production d’électricité, et cette proposition signifie souvent plus d’émissions de carbone.

Certains ingénieurs ont cherché des moyens d’exploiter cette puissance de traitement pour autre chose que le stockage et la récupération de données. Le fait est que tous ces ordinateurs vrombissants dégagent une immense chaleur, qui peut à son tour être utilisée pour produire de l’énergie. En 2017, la BBC a fait une histoire sur les centres de données à Stockholm, en Suède, utilisés pour chauffer les maisons. Pour ce faire, ils utilisent le refroidissement direct par liquide (DLC), qui, via un système de conduites d’eau, évacue la chaleur des serveurs. UN système similaire a été utilisé à Helsinki.

L’année dernière, il y avait rapports que les opérations d’extraction de crypto-monnaie – souvent considérées comme louches sur le plan environnemental, étant donné qu’elles nécessitent d’énormes quantités de puissance de traitement – ​​pourraient fournir une nouvelle forme de chauffage pour les bâtiments de North Vancouver.

(Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Des chercheurs plongent profondément dans l’Arctique à la recherche de forêts de varech

(Pierre Poirier/Musée canadien de la nature)

Des plongeurs terminent une expédition à Cambridge Bay, au Nunavut, après des semaines d’étude de la biodiversité des algues.

C’est un domaine qui a été rarement étudié.

Au cours des dernières semaines, des chercheurs se sont efforcés de suivre et de comprendre les effets des changements climatiques sur les algues le long des eaux côtières de l’ouest de l’Arctique canadien. Ils espéraient également cartographier et étudier l’écologie des forêts de varech de l’Arctique dans la région.

“Il y a une sorte d’idée qu’il n’y a pas vraiment de forêts de varech ici et qu’il n’y a pas autant d’algues. Et donc nous cherchons en quelque sorte à voir si c’est vrai”, a déclaré Amanda Savoie, chercheuse au Musée canadien de la nature. à Ottawa et le directeur du Centre de connaissance et d’exploration de l’Arctique, qui dirige le projet.

Les températures de l’océan jouent un rôle important dans la croissance des algues dans le monde, a déclaré Savoie. À mesure que les eaux se réchauffent, la répartition des espèces d’algues change, et l’Arctique et l’Antarctique devraient en être les plus touchés.

“Nous savons que la composition des espèces changera et que les varechs de l’Arctique n’auront nulle part où aller lorsque l’eau deviendra trop chaude. Mais d’autres varechs remonteront du sud”, a déclaré Savoie.

“Nous essayons vraiment de comprendre ce qui se passe en ce moment, de sorte que si les choses changent à l’avenir, nous aurons une base de référence sur laquelle revenir pour ce domaine.”

Elle est rejointe dans le cadre du programme de recherche par une équipe de scientifiques affiliés au projet financé par ArcticNet ArctiqueKelp , ainsi que l’Université Laval et Pêches et Océans Canada. Jusqu’à présent, le projet ArcticKelp a étudié et cartographié les forêts de varech dans l’Arctique de l’Est et ce partenariat étendra les connaissances à l’Arctique de l’Ouest.

Savoie s’est rendue à Cambridge Bay ce printemps pour rencontrer des membres de la communauté et l’organisation locale de chasseurs et de trappeurs, où elle a appris que certains membres de la communauté s’intéressent aux algues comme source de nourriture. Elle a déclaré que les connaissances locales ont été cruciales pour trouver des sites de plongée.

“Nous avons un guide local qui nous emmène faire de la plongée sous-marine sur son bateau et sans lui, cette étude n’aurait pas lieu. Il est si important pour notre travail”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que les gens sont intéressés de savoir ce que nous trouvons dans l’environnement marin en général autour de Cambridge Bay – s’il existe un potentiel de récolte de varech dans cette zone.”

Comme les marées y sont plus petites, les chercheurs doivent plonger pour accéder aux algues.

John Lyall Jr., leur guide à Cambridge Bay, emmène régulièrement touristes et plongeurs sur l’eau. Il a dit que cela crée un échange de connaissances – il les aide, et à son tour, il trouve parfois de nouveaux endroits pour plonger ou en apprend davantage sur la terre.

“C’est vraiment cool”, a-t-il déclaré. “Je suis juste heureux qu’ils nous impliquent des gens ordinaires [as] guides.”

On estime à 175 le nombre d’espèces d’algues connues dans l’Arctique canadien. L’étude taxonomique la plus récente remonte à plus de quatre décennies. Les spécimens arctiques recueillis lors des recherches de RKS Lee dans les années 1960 et 1970 se comptent par centaines et sont conservés à l’Herbier national du Canada à Gatineau, au Québec.

Savoie et ses collègues espèrent ajouter à cette collection et collecteront et identifieront des espèces d’algues ainsi que des données ADN.

“Je vais séquencer les objets que je récupère au musée pour comparer leur ADN essentiellement à d’autres collections d’algues de l’Arctique, de l’Atlantique et du Pacifique.”

Savoie a déclaré qu’il existe des preuves de varech dans la région, “ce qui est vraiment excitant”, mais les scientifiques n’ont pas encore observé de véritable forêt de varech. Ces habitats sont comme des forêts tropicales humides – des points chauds pour la biodiversité, hébergeant d’autres algues et fournissant de la nourriture et un abri pour les poissons et les invertébrés.m

Le programme pluriannuel a commencé en août et s’est terminé cette semaine. Savoie a déclaré qu’elle espère revenir l’année prochaine.

«Avec cette base de référence, nous pourrons comparer et voir le changement. Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’Arctique dans 20 ou 30 ans… Je pense que cela pourrait être très différent de ce que nous voyons maintenant. “

— Chantal Dubuc

