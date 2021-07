L’industrie européenne du voyage est désespérée alors que Covid monte en flèche

Des travailleurs portent un échafaudage sur la plage « Paradise » de l’île grecque des Cyclades de Mykonos en 2020. L’île est traditionnellement peuplée d’étrangers fortunés mais s’est transformée en île fantôme l’année dernière. ARIS MESSINIS | AFP | Getty Images

Pendant la pandémie de Covid-19, aucune autre industrie n’a peut-être été plus durement touchée que le secteur mondial du voyage et du tourisme avec des avions immobilisés, des stations balnéaires fermées et des vacances sans soucis un souvenir lointain pour la plupart d’entre nous. Certains pays d’Europe – la Grèce, l’Espagne et le Portugal, par exemple – comptent sur le tourisme pour stimuler la croissance économique avec la prospérité de milliers d’entreprises, de moyens de subsistance et de communautés liés au succès ou à l’échec de la saison. Alors que les vaccinations contre Covid étaient déployées dans la région depuis la fin de 2020, il y avait de grands espoirs que l’Europe puisse s’attendre à un rebond du tourisme estival cette année. Au lieu de cela, la saison semble très incertaine alors que la variante delta augmente en Europe, provoquant une pléthore de règles et de restrictions variables, des systèmes de feux de circulation désignant les profils de risque des pays ainsi que les éventuelles quarantaines et exigences d’entrée des vaccins.

Quatrième vague ?

Voyager en Europe ces jours-ci n’est certainement pas pour les timides, à plus d’un titre. Le taux d’infection à Covid a augmenté dans toute la région alors que la variante delta hautement infectieuse a balayé le monde. Comme pour la variante alpha précédente (que delta a maintenant usurpée), le Royaume-Uni était en quelque sorte un signe avant-coureur de ce à quoi le reste de l’Europe pouvait s’attendre. La Grande-Bretagne a vu une nouvelle vague de Covid au début de l’année causée par la variante alpha et voit maintenant une autre vague avec delta. Malgré les efforts déployés sur le continent pour contenir la variante, la propagation inévitable s’est produite, la souche représentant désormais la majorité des nouvelles infections d’un pays à l’autre.

Les Pays-Bas et l’Espagne ont connu une forte augmentation des cas, largement attribuée au secteur de la nuit après que les deux pays ont rouvert leurs boîtes de nuit fin juin, pour inverser la tendance deux semaines plus tard. Pendant ce temps, la France a déclaré qu’elle entrait dans une quatrième vague de la pandémie plus tôt cette semaine, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal tirant la sonnette d’alarme : « Nous sommes entrés dans une quatrième vague. La dynamique de l’épidémie est extrêmement forte. Nous voyons une vague plus rapide, et une hausse plus forte que toutes les précédentes… le taux d’incidence continue d’exploser… Une hausse si grande, si soudaine, nous n’avons pas vu cela depuis le début de la pandémie », a déclaré Attal lundi. Les actions du tourisme et des compagnies aériennes ont été battues en début de semaine lorsque les marchés mondiaux ont fortement plongé en raison des craintes renouvelées pour la reprise mondiale. EasyJet et Ryanair, des compagnies aériennes à bas prix bien connues en Europe, figuraient parmi les actions qui ont connu des baisses prononcées. Les actions d’easyJet, par exemple, se négociaient à 842,20 pence vendredi, mais ont plongé à 758,20 pence lundi en début d’après-midi.

Le PDG d’Easyjet, Johan Lundgren, a déclaré mardi à CNBC que le secteur des voyages était confronté à une situation « extraordinairement difficile », mais que les programmes de vaccination en Europe étaient la clé de la réouverture. Les données montrent que deux doses de l’Université Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca-Oxford sont efficaces contre la variante delta et réduisent le risque d’hospitalisation et de décès. « Nous avons toujours su que [the recovery] n’allait pas être une ligne droite… Mais nous constatons que les restrictions sont levées. Mais il est absolument vrai que lorsque vous ouvrez des sociétés et des communautés, il y a également une augmentation des infections. La question est de s’assurer que les vaccinations rompent le lien entre [infection and] hospitalisations graves et décès, et heureusement, cela semble être le cas », a déclaré Lundgren à « Squawk Box Europe » de CNBC.

Voyage complexe

Quiconque fait des projets de dernière minute pour des vacances en Europe cette année devrait se préparer à une expérience souvent déroutante, complexe et plutôt stressante – et c’est avant même de descendre de l’avion. Prenez aller en Grèce depuis le Royaume-Uni — des vacances que 3,4 millions de Britanniques ont faites en 2019, les statistiques officielles montrent — comme exemple général de la complexité de partir en vacances en ces temps troublés : La Grèce autorise les visiteurs du Royaume-Uni s’ils peuvent fournir la preuve d’un test PCR Covid-19 négatif, effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée dans le pays ou la preuve d’un test d’antigène rapide négatif effectué par un laboratoire autorisé dans les 48- période d’une heure avant le vol prévu ; ou une preuve de deux doses d’un vaccin Covid complétées au moins 14 jours avant le voyage. Avant même d’arriver en Grèce, cependant, vous devez remplir un formulaire de localisation des passagers au plus tard à 23h59 (heure locale) la veille de votre arrivée en indiquant votre statut vaccinal, votre adresse de vacances et vos proches. Ensuite, avant de retourner au Royaume-Uni, les vacanciers doivent effectuer un test PCR et remplir un autre formulaire de localisation de passagers, puis dans les deux jours suivant leur retour au Royaume-Uni, effectuer un autre test PCR ou mettre en quarantaine pendant 10 jours. Tout cela, et la Grèce est en fait l’un des endroits les plus faciles pour partir en vacances cette année. Comme ses confrères européens, la Grèce n’a pas échappé à la hausse quelque peu inévitable des cas de Covid alors que l’économie (en particulier l’économie nocturne insulaire) s’est ouverte. Pourtant, le nombre quotidien de cas semble faible par rapport à, disons, la France ou le Royaume-Uni. Mercredi, la Grèce a signalé 2 972 nouveaux cas, dont 19 ont été localisés après des contrôles aux frontières du pays.

Période d’affluence sur la plage de Paliouri, Grèce : cette image a été prise en 2017, qui a été considérée comme l’un des étés les plus performants en termes d’arrivées de visiteurs. NurPhoto | NurPhoto | Getty Images

Wolfango Piccoli, co-président du cabinet de conseil en risques Teneo Intelligence, a noté mercredi que la résurgence du Covid-19 en Grèce « pose de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne une autre saison touristique maigre et les conséquences économiques qui vont suivre », des circonstances qui mettent la pression sur le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. « Mitsotakis avait espéré laisser la pandémie derrière lui cet été alors que son gouvernement de centre-droit atteignait le milieu de son mandat de quatre ans. Il visait à superviser une amélioration des recettes touristiques, le lancement du plan de relance de la Grèce et un Cependant, les chiffres de Covid-19 ont considérablement augmenté ces dernières semaines et le secteur vital du tourisme fait déjà pression pour davantage de soutien de l’État à l’automne alors que l’on craint un nombre de visiteurs plus décevant cette année », a noté Piccoli.