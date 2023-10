L’industrie éolienne offshore au Canada atlantique pourrait devenir une centrale énergétique de la région (rapport)

Le Canada atlantique est sur le point d’exploiter l’énergie éolienne offshore de la région pour devenir un leader mondial en matière d’énergie renouvelable, selon un nouveau rapport, générant plus d’électricité renouvelable que la région n’en consomme annuellement.

Prendre le vent : Comment le Canada atlantique peut devenir une superpuissance énergétique » est un rapport du groupe de réflexion Public Policy Forum, basé à Ottawa. Il met en valeur les eaux relativement peu profondes au large de la côte de l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse, comme emplacement privilégié pour le développement de l’énergie éolienne offshore.

Le banc de l’île de Sable pourrait à lui seul accueillir au moins 1 000 éoliennes offshore, chacune d’une capacité de 15 mégawatts. Cela représente environ 70 000 gigawattheures, « suffisamment pour alimenter 6,5 millions de foyers canadiens moyens, soit près du double de l’électricité totale actuellement consommée chaque année dans le Canada atlantique ».

« Nous ne parlons pas ici de quelque chose de progressif, mais de monumental », ajoute le rapport.

Le rapport indique également que le Canada est en retard dans l’utilisation de l’énergie de l’une des « côtes les plus longues et les plus venteuses » du monde, et qu’il n’y a aucune éolienne, en construction ou en fonctionnement, dans ses eaux extracôtières. D’autres pays, dont la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont tous installé des éoliennes offshore et prévoient d’investir davantage dans la capacité éolienne offshore.

Le banc de l’île de Sable pourrait à lui seul accueillir au moins 1 000 turbines offshore, chacune d’une capacité de 15 mégawatts, conclut le rapport. Selon le rapport, cela suffit à fournir près de deux fois l’électricité totale actuellement consommée chaque année dans le Canada atlantique. (Soumis par le Forum des politiques publiques)

Peter Nicholson, auteur du rapport et président du conseil d’administration de l’Institut canadien du climat, a déclaré dans une entrevue avec CBC News qu’il existe « une formidable opportunité économique » en investissant dans l’énergie éolienne offshore pour la région, et qu’il existe également une opportunité nationale en « décarbonisant » » le système énergétique du pays pour lutter contre le changement climatique.

« Le vent souffle fort et constamment et il y a des zones au large où il est très possible d’installer un très grand nombre d’éoliennes », a déclaré Nicholson à propos du Canada atlantique, « et il n’y a vraiment pas beaucoup d’autres endroits au Canada où cette opportunité existe. «

Nicholson a déclaré que même si le pays dispose d’un réseau énergétique « propre », selon les normes internationales, davantage de travail devra être fait pour atteindre les objectifs en matière de gaz à effet de serre, conformément à l’engagement du Canada d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Et le développement de l’énergie éolienne offshore est un élément clé. partie de la réalisation de cet objectif.

Même si le rapport dresse un portrait passionnant de ce à quoi pourrait ressembler l’énergie éolienne au Canada, certains environnementalistes s’interrogent sur l’ampleur des projets offshore potentiels.

L’environnementaliste Brenna Walsh travaille au Ecology Action Centre à Halifax. (Paul Withers/CBC)

Brenna Walsh, coordonnatrice principale de l’énergie au Ecology Action Centre, basé à Halifax, a déclaré que le groupe était ravi d’entendre le potentiel des projets éoliens offshore et qu’il était important de considérer l’impact total d’un projet aussi énorme et de planifier des parcs éoliens offshore par endroits. où les impacts environnementaux sont réduits.

Walsh a déclaré qu’aller de l’avant avec ce type de projet signifie « réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler l’échelle de cette industrie, à ce qui peut être adapté et à la manière dont cela peut profiter au système électrique, mais aussi à cet équilibre ».

Walsh a déclaré que cet effort pourrait bénéficier de l’aide du gouvernement fédéral pour cartographier les meilleures zones pour les projets extracôtiers au Canada atlantique.

Certaines des 116 turbines géantes sont visibles au large des côtes du Sussex, près de Brighton, en Angleterre, sur cette photo d’archive de 2017. Le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis sont bien en avance sur le Canada dans la construction de parcs éoliens loin des côtes. (Mike Hewitt/Getty Images)

Le rapport note également que les projets d’énergie éolienne sont coûteux. Cela pourrait être compensé par un prix fixe garanti par le gouvernement pour l’énergie produite sur plusieurs années, ce qui était utilisé en Europe lorsque l’industrie éolienne offshore en était à ses balbutiements.

Rôle de la Boucle Atlantique

« Je pense qu’il y a eu un peu d’hésitation à se lancer dans ces projets, du point de vue canadien, avec des coûts plus élevés. Mais je pense que les avantages et les façons dont l’énergie éolienne offshore pourrait être utilisée deviennent beaucoup plus évidents », a déclaré Walsh. .

L’annonce faite la semaine dernière par les responsables de la Nouvelle-Écosse concernant l’abandon du projet de transmission hydroélectrique Atlantic Loop signifie que le Canada atlantique ne sera pas en mesure d’exploiter pleinement la ressource, a déclaré Nicholson.

« La capacité du Canada atlantique à fournir de grandes quantités d’électricité éolienne offshore au reste du Canada nécessitera, comme première étape essentielle, l’achèvement de la boucle atlantique », indique le rapport.

La boucle atlantique était censée étendre les connexions au réseau électrique entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, ainsi qu’entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, afin de fournir un meilleur accès à l’électricité renouvelable. La Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi dernier qu’elle abandonnait son projet de se connecter au Québec, mais qu’elle continuerait d’importer de l’hydroélectricité du Labrador via Maritime Link. (CBC)

« Ce projet d’une importance cruciale doit être considéré comme fournissant un transport bidirectionnel complémentaire : l’énergie hydroélectrique vers la région et l’énergie éolienne vers le Québec et au-delà. »

Lorsqu’on lui a demandé si la région et le pays pourraient atteindre leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre sans investir dans l’énergie éolienne offshore au Canada atlantique, Nicholson a répondu : « Non, essentiellement pas ».

« Mais la réticence de la Nouvelle-Écosse… à achever la boucle de l’Atlantique est liée à la volonté de fournir de l’énergie propre uniquement à ces personnes. [Atlantic] « Cette discussion n’a pas eu lieu dans le contexte d’un développement majeur de l’énergie éolienne offshore, dont la plupart seraient exportées vers l’ouest d’ici. »

« La Nouvelle-Écosse a peut-être de bonnes raisons d’être réticente si elle ne pense qu’à ses propres besoins nationaux au cours des prochaines années », a-t-il ajouté. « La vision que j’ai proposée est complètement différente et bien plus ambitieuse. »

Scott Urquhart est le PDG et fondateur d’Aegir Insights, une société de logiciels basée à Copenhague qui dessert le secteur éolien offshore. (CBC)

D’autres acteurs de l’industrie éolienne offshore affirment que la perte de la boucle atlantique pourrait ne pas nuire autant au potentiel éolien du Canada atlantique.

« Pour amener l’éolien offshore sur le marché [using] une boucle terrestre comme celle-ci est bien sûr une voie, mais certains partisans disent également qu’il faut établir une connexion offshore directe, qui passe par la terre », a déclaré Scott Urquhart, PDG et fondateur d’Aegir Insights, une société danoise de logiciels qui dessert l’énergie éolienne offshore. Certaines des conclusions de l’entreprise ont été citées dans le rapport de Nicholson.

« Pour trouver une voie d’accès au marché de l’éolien offshore, il serait valable d’étudier les deux voies. Une boucle terrestre servirait peut-être d’autres intérêts que nous équilibrons avec Hydro-Québec, mais je ne dirais pas que nous avons étudié à l’économie comparative d’une route par rapport à l’autre », a déclaré Urquhart.

Manque de demande au Canada atlantique

Le rapport aborde également ce que Urquhart appelle « le plus grand défi » pour faire décoller l’industrie éolienne offshore au Canada atlantique : trouver un marché.

« Le problème que nous avons, c’est que la Nouvelle-Écosse n’a pas de demande locale pour plusieurs gigawatts d’énergie éolienne offshore. [power]donc tout le monde se tourne vers les voies de l’hydrogène ou essaie d’obtenir [electricity] aux États-Unis »

Il a déclaré que cette question met en évidence la nécessité pour le gouvernement fédéral de jouer un rôle dans le projet, en allégeant la pression sur chaque juridiction.

« En réalité, pour avoir une industrie viable à long terme, nous devons d’abord comprendre ce jeu de transmission ou d’hydrogène », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous allons au bon rythme, mais… tout cet angle de transmission vers le marché est une priorité absolue si nous voulons que cela aille plus vite. »