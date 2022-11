L’industrie éolienne européenne trébuche quand elle en a le plus besoin

Ce devrait être une période formidable pour être dans le secteur de l’énergie éolienne, en particulier en Europe. Les gouvernements ici encouragent depuis longtemps les projets éoliens offshore, et ces efforts se sont accélérés depuis que la Russie a commencé à réduire les expéditions de gaz naturel dans sa guerre contre l’Ukraine.

“Nous avons besoin d’énergie propre, nous avons besoin de moins cher et nous avons besoin d’électricité locale”, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de l’Union européenne, en août.

Mais les fabricants européens d’éoliennes, les joyaux de la couronne de l’industrie de l’énergie verte de la région et une source d’expertise en matière de fabrication, signalent des pertes et licencient des travailleurs. Leurs problèmes découlent en partie de problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement et de la concurrence des fabricants chinois, et ces problèmes pourraient finalement entraver les ambitions de l’Europe, et même du monde, de développer rapidement des sources d’énergie sans émissions.

Ce mois-ci, Siemens Gamesa Renewable Energy, une société basée à Madrid qui est le premier fabricant d’éoliennes offshore, a annoncé une perte annuelle de 940 millions d’euros (965 millions de dollars). L’entreprise a annoncé un programme de réduction des coûts qui devrait entraîner la suppression de 2 900 emplois, soit près de 11 % de ses effectifs.