L’industrie en plein essor en Irlande du Nord

Un amour d’enfance pour les dinosaures et une idée de confinement ont conduit Jordan Bradley à développer ce qu’elle espère être un jeu vidéo à succès.

« Amber Isle est un jeu de simulation de magasin et de vie », a-t-elle déclaré.

Le développement d’Amber Isle a créé 10 emplois à temps plein – et 30 autres emplois sous contrat – et est le résultat d’un investissement d’environ 1,2 million de livres sterling.

L’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo du Royaume-Uni, Team17, s’y est également jointe.

Au total, l’industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni emploie environ 76 000 personnes et on estime qu’il rapportera 6 milliards de livres sterling par an à l’économie britannique.

L’industrie du jeu vidéo en Irlande du Nord est également plus importante qu’on pourrait le penser.

Selon NI Screen, il y a environ 40 sociétés de jeux actives en Irlande du Nord.