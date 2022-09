L’industrie du voyage se prépare à une saison hivernale chargée alors que les voyageurs canadiens sont prêts pour le soleil – Kelowna Capital News

Les agents de voyages prédisent une saison chargée à venir, affirmant que les Canadiens sont prêts à visiter les meilleures destinations soleil après deux hivers de restrictions COVID-19 en ont gardé beaucoup à la maison.

Alors que les tarifs aériens sont restés stables jusqu’à présent, les experts prédisent une flambée des prix pour les vols d’automne et d’hiver à mesure que la demande reviendra.

Ils ont déclaré que la demande pourrait encore augmenter si les restrictions restantes du COVID-19 telles que les mandats de vaccination sont levées, encourageant les voyageurs qui hésitaient auparavant à voler en raison des restrictions.

“Je pense que la combinaison de toutes ces choses entraînera des voyages à travers le toit, plus élevés qu’avant la pandémie”, a déclaré Martin Firestone, président de la compagnie d’assurance Travel Secure Inc.

Firestone a déclaré que l’afflux potentiel de voyageurs pourrait entraîner des retards et des perturbations répétés. Les perturbations des vols et le chaos plus large des aéroports cet été ont souvent été attribués à des pénuries de personnel partout, des gardes-frontières aux agents de bord.

Cela a conduit certaines compagnies aériennes à redoubler d’efforts pour attirer et retenir du personnel afin de répondre à la demande anticipée.

Cependant, alors que la demande des voyageurs commence à approcher des niveaux pré-pandémiques, la question est de savoir si le personnel des compagnies aériennes peut correspondre.

“Le problème est que beaucoup de gens ne sont pas revenus dans l’industrie”, a déclaré Firestone. “Vous n’appuyez pas sur un bouton et tout d’un coup, vous trouvez des pilotes.”

D’autres experts conviennent qu’il est plus difficile de planifier une augmentation du nombre de passagers depuis le début de la pandémie. Sandra Webber, directrice des communications, de la stratégie de contenu et des médias sociaux chez Travel Brands, a déclaré que c’était parce qu’il y avait une proportion plus élevée de voyages de dernière minute que ce à quoi l’industrie était habituée.

Sans le délai habituel de six mois, a-t-elle déclaré, il est plus difficile de faire appel à du personnel supplémentaire en cas de besoin.

“Cela a affecté un peu tout, car il est plus difficile de déterminer quand les voyageurs réservent leur voyage pour chaque saison”, a déclaré Webber.

Les prix des vols et des hôtels sont déterminés en fonction des disponibilités et à mesure que les voyages d’hiver vers les destinations soleil se remplissent, il est recommandé aux voyageurs qui espèrent obtenir une bonne affaire sur les vols de réserver longtemps à l’avance pour éviter les flambées de prix.

Malgré cela, les Canadiens semblent prêts à payer pour le prix élevé, car les tendances de réservation révèlent que les gens dépensent plus pour leurs voyages, a déclaré Webber.

—Caitlin Yardley, La Presse Canadienne

