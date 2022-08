L’industrie du mariage en Ontario est submergée, mais une reprise complète est-elle à portée de main?

Les couples se dirigent enfin vers les allées de mariage en Ontario après des années de restrictions liées à la pandémie qui ont fait dérailler de nombreux plans matrimoniaux.

Pour les membres de l’industrie, la saison des mariages 2022 ne ressemble à rien de ce qu’ils ont jamais vécu. Mais certains se demandent à quoi ressembleront leurs entreprises une fois le chaos apaisé.

“Je suis organisatrice de mariage depuis environ 15 ans maintenant. C’est de loin la saison de mariage la plus occupée que j’aie jamais vue de ma carrière. C’est insensé”, a déclaré Shalini Misir, propriétaire de Maid for the Bride and Swag Events à Thunder Bay. , Ont.

Certains experts de l’industrie affirment que cette saison a connu un “boom du mariage”, les fournisseurs gérant un arriéré d’événements en raison des reports de la pandémie.

“Nous avons environ, eh bien, trois ans de mariages que nous faisons en un an”, a déclaré Misir. “Tout s’accumule cette année et c’est juste une saison de mariage non-stop, non-stop. Et nous sommes là pour ça et nous en sommes ravis.

“Mais c’est fou.”

Certains membres de l’industrie appellent cette saison un «boom du mariage» alors que les vendeurs travaillent sur un arriéré de mariages liés à la pandémie. (Maria Maria Photographie)

En moyenne, environ 61 000 mariages ont été enregistrés par année de 2015 à 2019, selon le catalogue de données de l’Ontario. Mais en 2020, lorsque la pandémie a commencé, ce nombre est tombé à un peu plus de 40 000.

En 2021, le nombre de mariages enregistrés a grimpé à environ 50 000.

Les mariages sont une grosse affaire, estimée à plus de 2 milliards de dollars en Ontario seulement, selon le site d’information des consommateurs HelloSafe. Le Wedding Planners Institute of Canada, quant à lui, estime que l’industrie canadienne du mariage vaut 5 milliards de dollars par an.

Un article récent de HelloSafe suggère que l’industrie du mariage en Ontario a perdu 780 millions de dollars en 2020 en raison des fermetures et d’autres restrictions. Il estime que globalement, 2022 pourrait être une année record, avec quelque 70 000 mariages dans la province.

Les entreprises font face à des pénuries de personnel et d’approvisionnement

Alors que les membres de l’industrie sont ravis d’être de retour dans les affaires cet été, le boom du mariage a fait face à des défis.

L’un des gros problèmes pour Misir a été une pénurie générale de personnel à laquelle elle a été confrontée par d’autres entreprises.

“J’ai dû abandonner tous mes planificateurs et coordonnateurs parce que nous avons eu deux ans sans mariage. Alors, j’ai dû réembaucher et me recycler pour l’une des saisons de mariage les plus chargées. Ça a été vraiment difficile.”

De nombreux vendeurs organisent deux à quatre mariages par semaine, ce que Misir trouve insoutenable.

“Cela crée un peu d’épuisement, je pense, dans tous les domaines. Je sais que la majorité d’entre nous, les vendeurs, prenons généralement un week-end de congé en été pour être humains. Cela ne s’est pas produit”, a-t-elle déclaré.

“Cela a été le plus difficile parce que je pense qu’en tant que vendeurs de mariage, nous le donnons tous, nous donnons à chaque mariage notre cœur et notre âme.”

Shalini Misir, planificatrice en chef de Maid for the Bride à Thunder Bay, en Ontario, dit qu’au cours de ses 15 années en tant que planificatrice de mariage, c’est la plus occupée. (Soumis par Shalini Misir)

Pour Natalia Fernandez, fleuriste et designer à Thunder Bay, les pénuries de personnel et d’autres problèmes spécifiques à l’industrie florale ont laissé la réalité de la reprise pandémique hors de portée cette saison.

“Nous nous approvisionnons en fleurs du monde entier. L’approvisionnement en fleurs est impacté à l’échelle mondiale. Donc, pas seulement avec COVID, mais beaucoup de problèmes politiques qui se produisent dans certains pays, par exemple en Amérique du Sud.

“Nous constatons maintenant des prix à partir d’un niveau de gros sans précédent au cours des 10 années où j’ai été dans cette industrie. Je n’ai jamais vu de tels prix.”

“La marge bénéficiaire n’est pas là”

Fernandez a déclaré que les troubles politiques dans des pays comme l’Équateur ont créé un problème majeur de chaîne d’approvisionnement dans l’industrie florale, la laissant faire des calculs.

“Quand vous regardez le nombre de mariages que je fais, c’est comme si j’étais incroyablement occupé, comme nous tous. Mais quand vous le regardez d’un point de vue commercial… juste le coût de tout, la marge bénéficiaire n’est pas là. Et donc, oui, ça a été une lutte », a-t-elle ajouté.

Certains experts de l’industrie du mariage pensent que le boom s’atténuera d’ici l’année prochaine, même si de nombreux fournisseurs réservent déjà jusqu’en 2024. (Maria Maria Photographie)

Les experts du secteur pensent que le boom actuel des mariages diminuera d’ici l’année prochaine, même si de nombreux fournisseurs réservent déjà jusqu’en 2024.

Misir a déclaré qu’elle espérait que les choses se stabiliseraient dans l’industrie et se développeraient même après une période économique aussi difficile.

“Nous avons vu certaines de nos personnes préférées perdre leur entreprise ou devoir fermer. Et maintenant, nous essayons de nous rattraper. Nous n’avons pas autant de fournisseurs qu’il y a deux ans et nous n’avons pas autant de startups parce que les gens ont peur d’entrer dans l’industrie alors qu’elle n’a pas été aussi soutenue.”