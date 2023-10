L’industrie du lavage de voitures inonde la région | Actualités, Sports, Emplois

Quiconque a enduré un hiver dans le nord-est de l’Ohio avec du sel de déneigement et de la crasse incrustée sur son véhicule le sait…

Quiconque a déjà traversé un été dans le nord-est de l’Ohio avec son véhicule recouvert de poussière, de pollen et d’insectes le sait…

Quiconque a déjà emmené ses enfants en road trip et a été témoin des ravages qu’ils peuvent causer à l’intérieur d’un véhicule le sait…

Faire nettoyer son véhicule par un professionnel – à l’intérieur comme à l’extérieur, de haut en bas et dans tous les coins et recoins – est un sentiment de contentement qui dépasse le plaisir.

Et ici, dans la vallée de Mahoning, les lieux de lavage ne manquent pas, surtout maintenant compte tenu de la croissance rapide de l’industrie du lavage de voitures dans la région, dirigée par deux sociétés — l’une, un nom bien établi dans le domaine de l’entretien automobile et l’autre, une qui est entrée dans le marché. L’Ohio et Mahoning Valley sont commercialisés il y a environ deux ans, mais ont marqué leur présence avec des sites partout.

Coates Car Care, basée à Niles, fondée en 1959 dans le quartier de McKinley Heights, a récemment ouvert un nouveau lave-auto ultramoderne et à service flexible de plusieurs millions de dollars sur South Avenue à Boardman dans le comté de Mahoning, marquant le sixième site de l’entreprise familiale dans la Vallée.

ModWash, dont le siège est à Chattanooga, au Tennessee, est sur le point d’ouvrir son septième site dans la vallée, également à Boardman. L’installation de haute technologie rejoint d’autres lavages express à Howland, Warren, Liberty, Austintown, Salem et un autre à Boardman.

La société possède 20 installations ouvertes ou en construction dans l’Ohio, dont d’autres à Akron, Ashtabula, Canton et Kent, et une autre sera bientôt disponible à Alliance.

DES DÉCENNIES DE SERVICE FAMILIAL

La famille Coates fêtera ses 65 ans dans l’industrie du lavage de voitures en 2024. James Coates Sr. a ouvert le centre phare à McKinley Heights qui comprend également un atelier de détail et un service de vidange d’huile.

Son fils, Jim, est désormais propriétaire de l’entreprise avec ses deux fils, James, directeur de l’exploitation, et Jake, vice-président des opérations. La sœur de Jim Coates, Angela Stabile, est directrice du bureau.

L’entreprise a ouvert son site d’Austintown en 1999 ; est devenu Howland en 2001; et s’est ensuite étendu à travers la frontière de la Pennsylvanie jusqu’à Hermitage en 2003. Le site de Cortland a ouvert ses portes en 2018 et le lavage Boardman en août 2023.

« Maintenant que nous avons celui-ci à notre actif, nous voulons définitivement continuer à nous développer », a déclaré James Coates. C’est notre objectif… plus vous avez d’emplacements, plus c’est accessible pour nos clients (et) nos membres peuvent accéder à leurs avantages dans plus de domaines.

Les sites McKinley Heights et Boardman sont des centres à service flexible ; les autres sont des lavages express.

Flex serve combine les modèles express et à service complet, « ce qui signifie essentiellement que le client a la possibilité de soit simplement nettoyer l’extérieur et de partir, soit de faire nettoyer l’extérieur et d’aller aux aspirateurs gratuits, soit de faire nettoyer son extérieur et de venir chez nous. pour entrer à l’intérieur », a déclaré James Coates.

À Boardman, l’entreprise a investi environ 6 millions de dollars pour construire et équiper un lavage de 10 000 pieds carrés comprenant trois voies de service qui se dirigent vers le tunnel de lavage, 22 aspirateurs clients gratuits et quatre baies de service pouvant accueillir jusqu’à huit véhicules pour le nettoyage intérieur. .

Un hall d’accueil comprend également des canapés luxueux, une télévision grand écran et du café gratuit de Branch Street Coffee, basé à Boardman.

Pourquoi Boardman ? La réponse simple est le besoin.

« Il n’y a plus beaucoup de gens qui font ça, c’est assez rare, du moins par ici. Nous sentions qu’il y avait un besoin. Nous voulions apporter ce service dans ce comté, à Boardman, afin que nos clients, les membres de notre Wash Club, où qu’ils se trouvent, aient la possibilité de nettoyer l’extérieur et l’intérieur », a déclaré James Coates.

L’établissement Boardman est le seul à disposer de lecteurs de plaques d’immatriculation qui permettent aux membres du Wash Club de passer plus facilement. La technologie, a déclaré Coates, pourrait également être appliquée aux cinq autres sites de Coates.

« Nous sommes véritablement illimités », a déclaré James Coates. « En théorie, un client peut venir laver sa voiture plusieurs fois dans la même journée s’il le souhaite vraiment. »

Également à Boardman, qui a embauché environ 45 personnes pour l’ouvrir, le tunnel de lavage de voiture est obscurci, créant un spectacle de lumière impressionnant qui alerte les clients des différentes applications lorsqu’ils passent de l’intérieur de leur véhicule.

« Il existe toutes sortes de lave-autos ; il existe toutes sortes d’options. Que pouvez-vous faire pour rendre cette expérience encore meilleure que celle de quelqu’un d’autre qui ferait dire à un client : « Je vais devenir membre de Coates Car Care ? » », a déclaré James Coates.

Les autres équipements comprennent des machines à tapis, des serviettes en microfibre et un nettoyant pour vitres.

NOUVEAU GAMIN DANS LE QUARTIER

ModWash a été créée en 2020 par Karen Hutton, fondatrice, PDG et présidente de Hutton Build, une société de développement immobilier à Chattanooga qui a développé des biens immobiliers pour des sociétés comme Walmart, Dollar General, Family Dollar, AutoZone, Wendy’s, HomeGoods, Publix et plus encore. .

« Elle s’est intéressée, voyant ce qui se passait, l’enthousiasme autour du lave-auto, et elle était en train de construire différents lave-autos et a créé sa propre marque », a déclaré Harry T. Jenkins IV, directeur de l’exploitation de ModWash.

L’entreprise s’est développée rapidement et compte désormais 84 sites de lavage express ouverts répartis dans 14 États, depuis l’Ohio, où 20 sont déjà ouverts ou le seront bientôt, au sud jusqu’à Port Charlotte, en Floride.

Jenkins n’était pas avec ModWash lors de sa création, il a donc dit que ce n’était pas à lui de dire pourquoi l’Ohio est attrayant, mais il a été là pour la croissance rapide de l’État de Buckeye, il peut donc parler d’expansion.

Le numéro 1, a-t-il dit, est dû aux habitants de la région. «C’est la vraie Americana», dit-il.

« Et du point de vue commercial, la neige ne fait pas de mal. « Notre activité consiste à laver des voitures… en fin de compte, les gens viennent nous voir parce que nous lavons des voitures. Nous sommes une destination parce que nous lavons les voitures et la neige est certainement notre saison », a déclaré Jenkins.

L’entreprise a terminé le mois de juillet avec 7 392 avis entre Google et Yelp avec une note moyenne de 4,92, un chiffre que Jenkins attribue à la culture de l’entreprise.

Les affaires dans l’Ohio ont été « exceptionnelles », a déclaré Jenkins.

« De Cleveland jusqu’à Pittsburgh et notre empreinte là-bas, c’est notre région la plus performante du pays. Et nous réussissons très bien dans d’autres domaines, mais en tant que poche, cela a été exceptionnel », a déclaré Jenkins. « Les gens nous ont accueillis à bras ouverts. »

Cette histoire a déjà été publiée dans le magazine Valley Business.







