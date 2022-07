L’industrie du jeu en ligne attend la décision finale sur la TPS ; 28 % peuvent être prélevés sur le montant total de la participation au concours : rapport

Après la réunion de deux jours du Conseil GST qui s’est tenue les 23 et 24 juillet à Bangalore, le Groupe des ministres (GoM) du Conseil GST a discuté des taux d’imposition prélevés sur l’industrie des jeux en ligne de 18 à 28 %.

Les jeux en ligne basés sur les compétences sont associés aux casinos, aux courses de chevaux, aux loteries, aux paris et à d’autres jeux basés sur le hasard. Ceci, ainsi que l’augmentation des taux d’imposition imposés sur l’ensemble du montant d’inscription au concours (CEA), a provoqué des bouleversements dans l’industrie des jeux en ligne.

À l’heure actuelle, la TPS de 18% est prélevée sur la commission de la plateforme prélevée sur le pool d’argent investi par les joueurs en petites quantités sur des jeux basés sur les compétences, connu sous le nom de revenu brut des jeux.

A LIRE AUSSI: Le président français Emmanuel Macron cherche à apaiser les inquiétudes concernant les Jeux olympiques de Paris 2024

Cependant, avec les nouvelles politiques fiscales en cours de discussion, une TPS de 28 % peut être prélevée sur le montant total de la participation au concours. L’augmentation de la dalle fiscale peut affecter négativement les marges bénéficiaires des plateformes de jeux et l’écosystème global des jeux.

De plus, la fusion des jeux d’adresse avec les jeux de hasard pour les nouvelles politiques fiscales brouille la distinction entre les deux, qui a été faite et confirmée par les tribunaux indiens depuis plus de 60 ans. Les deux sont différents en termes de droit et de pratique, et ne peuvent donc pas être traités sur un pied d’égalité.

Le GoM, dirigé par Meghalaya CM Conrad Sangama, s’est efforcé de comprendre le fonctionnement de l’industrie des jeux en ligne et a tenu des réunions avec les dirigeants de l’industrie pour répondre aux préoccupations qu’ils ont soulevées afin de reconsidérer les taux d’imposition.

Selon des sources de l’industrie, ces questions ont été soulevées par la All India Gaming Federation (AIGF) lors de leur réunion avec le GoM, dont les représentants, selon des sources, ont déclaré qu’une telle forme de taxation serait catastrophique pour l’industrie du jeu et étoufferait le moindre potentiel de l’industrie à contribuer à l’économie indienne.

Aucune décision n’a encore été prise concernant le réexamen des taux d’imposition. Cependant, le GoM se réunira à nouveau dans la première semaine d’août et aura jusqu’au 10 août pour soumettre son rapport final, et l’industrie attend la décision finale avec impatience.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici