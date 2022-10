L’industrie des télécommunications en Europe pousse les Big Tech à payer pour la construction d’Internet

Les câbles réseau sont branchés dans une salle de serveurs. Michel Bocchieri | Getty Images

En Europe, la bataille entre les entreprises américaines de la Big Tech et les entreprises de télécommunications a atteint son paroxysme. Les groupes de télécommunications poussent les régulateurs européens à envisager de mettre en place un cadre dans lequel les entreprises qui envoient du trafic sur leurs réseaux se voient facturer des frais pour aider à financer les mises à niveau gigantesques de leur infrastructure, ce que l’on appelle le principe “expéditeur-payeur”. Leur logique est que certaines plateformes, comme Amazone Prime et Netflix, mâchent des quantités gargantuesques de données et devraient donc payer une partie de la facture pour ajouter de nouvelles capacités pour faire face à la pression accrue. “L’argument simple est que les opérateurs de télécommunications veulent être dûment rémunérés pour fournir cet accès et la croissance du trafic”, a déclaré à CNBC l’analyste des médias et des télécommunications Paolo Pescatore, de PP Foresight. L’idée recueille un soutien politique, avec la France, l’Italie et l’Espagne parmi les pays qui se sont prononcés en sa faveur. La Commission européenne prépare une consultation sur la question, qui devrait être lancée au début de l’année prochaine.

“Conduite libre”

Le débat n’est pas nouveau. Pendant au moins une décennie, les entreprises de télécommunications ont essayé de faire débourser des mastodontes numériques pour prendre en charge les mises à niveau de l’infrastructure réseau. Les opérateurs se méfient depuis longtemps de la perte de revenus des applications d’appel vocal en ligne telles que WhatsApp et Skype, par exemple, accusant ces services de “free riding”. En 2012, le groupe de pression de l’Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications, qui compte BT , Vodafone , Deutsche Telekom , Orange et Téléfonica en tant que membres, ont appelé à une solution qui verrait les entreprises de télécommunications conclure des accords de compensation de réseau individuels avec les entreprises Big Tech. Mais cela n’a jamais vraiment abouti à quoi que ce soit. Les régulateurs se sont prononcés contre la proposition, affirmant qu’elle pourrait causer “un préjudice important” à l’écosystème Internet. Après l’épidémie de coronavirus en 2020, la conversation a changé. Les responsables de l’UE craignaient vraiment que les réseaux ne s’effondrent sous la pression des applications aidant les gens à travailler à domicile et à se gaver de films et d’émissions de télévision. En réponse, les goûts de Netflix et Disney Plus a pris des mesures pour optimiser l’utilisation de son réseau en réduisant la qualité vidéo. Cela a relancé le débat en Europe. En mai 2022, la chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, a déclaré qu’elle envisagerait d’exiger que les entreprises Big Tech paient les coûts de réseau. “Il y a des joueurs qui génèrent beaucoup de trafic qui permet ensuite à leur entreprise mais qui n’ont pas réellement contribué à permettre ce trafic”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’époque. Méta Alphabet, Pomme , Amazone , Microsoft et Netflix représentaient plus de 56 % de tout le trafic mondial de données en 2021, selon un rapport de mai commandé par l’ETNO. Une contribution annuelle aux coûts du réseau de 20 milliards d’euros (19,50 milliards de dollars) des géants de la technologie pourrait augmenter la production économique de l’UE de 72 milliards d’euros, ajoute le rapport. Les opérateurs haut débit investissent des sommes considérables dans leur infrastructure pour prendre en charge les réseaux 5G et fibre de nouvelle génération – 50 milliards d’euros (48,5 milliards de dollars) par an, selon une estimation. Les géants américains de la technologie devraient “apporter une contribution équitable aux coûts considérables qu’ils imposent actuellement aux réseaux européens”, ont déclaré les patrons de 16 opérateurs de télécommunications dans un communiqué commun le mois dernier. Les prix plus élevés des câbles à fibres optiques et de l’énergie ont eu un impact sur les coûts des opérateurs, ont-ils déclaré, ajoutant une plus grande impulsion pour une redevance d’accès au réseau. Le débat ne se limite pas non plus à l’Europe. En Corée du Sud, les entreprises ont également fait pression sur les politiciens pour forcer les acteurs “over-the-top” comme YouTube et Netflix à payer pour l’accès au réseau. Une entreprise, SK Broadband, a même a poursuivi Netflix sur les coûts de réseau associés au lancement de son émission à succès “Squid Game”.

La plus grande image

Mais il y a une histoire plus profonde derrière la poussée des opérateurs de télécommunications pour les paiements Big Tech. Alors que les revenus globaux des services mobiles et fixes devraient grimper de 14 % pour atteindre 1 200 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années, le revenu mensuel moyen par utilisateur des services de télécommunications devrait reculer de 4 % sur la même période, selon le cabinet d’études de marché Omdia. L’indice Stoxx Europe 600 des télécommunications, quant à lui, a baissé de plus de 30 % au cours des cinq dernières années, selon les données d’Eikon, tandis que le Nasdaq 100 a augmenté de plus de 70 %, même après une forte contraction des actions technologiques cette année. Les opérateurs de télécommunications servent aujourd’hui d’utilitaires quotidiens plutôt que de marques domestiques qui vendaient les gadgets et les services les plus en vogue, comme Nokia avec sa marque emblématique de téléphones portables. Confrontés à une compression des bénéfices et à la baisse des cours des actions, les fournisseurs de services Internet cherchent des moyens de générer des revenus supplémentaires. Les services vidéo ont entraîné une “croissance exponentielle du trafic de données”, selon Pescatore, et de meilleurs formats d’image comme 4K et 8K – associés à la montée en puissance d’applications vidéo courtes comme TikTok – signifient que la croissance va “proliférer” avec le temps. “Les opérateurs de télécommunications ne génèrent aucun revenu supplémentaire au-delà de la connexion pour fournir un accès, qu’il s’agisse de fibre ou de 4G/5G”, a déclaré Pescatore. Pendant ce temps, la poussée vers le “métaverse”, un réseau hypothétique d’énormes environnements virtuels 3D, a à la fois enthousiasmé les opérateurs de télécommunications quant au potentiel commercial et suscité de l’appréhension face aux données gigantesques nécessaires pour alimenter de tels mondes.

Alors qu’un métaverse “marché de masse” n’a pas encore été réalisé, une fois qu’il le sera, “son trafic éclipsera tout ce que nous voyons maintenant”, a déclaré à CNBC Dexter Thillien, analyste principal de la technologie et des télécommunications à The Economist Intelligence Unit.

Les expéditeurs de trafic doivent-ils payer ?

Les entreprises technologiques, naturellement, ne pensent pas qu’elles devraient payer pour le privilège d’envoyer leur trafic aux consommateurs. Google, Netflix et d’autres affirment que les clients des fournisseurs d’accès Internet leur paient déjà des frais d’appel, de SMS et de données pour investir dans leur infrastructure, et obliger les streamers ou d’autres plates-formes à payer pour le trafic de passage pourrait saper le principe de neutralité du net, qui interdit aux fournisseurs de haut débit de bloquer, ralentir ou facturer plus pour certaines utilisations du trafic. Pendant ce temps, les géants de la technologie disent qu’ils investissent déjà une tonne dans l’infrastructure Internet en Europe – 183 milliards d’euros entre 2011 et 2021, selon un rapport du cabinet de conseil Analysys Mason – y compris les câbles sous-marins, les réseaux de diffusion de contenu et les centres de données. Netflix propose aux opérateurs de télécommunications des milliers de serveurs de cache, qui stockent le contenu Internet localement pour accélérer l’accès aux données et réduire la pression sur la bande passante, gratuitement. “Nous exploitons plus de 700 emplacements de mise en cache en Europe, donc lorsque les consommateurs utilisent leur connexion Internet pour regarder Netflix, le contenu ne parcourt pas de longues distances”, a déclaré un porte-parole de Netflix à CNBC. “Cela réduit le trafic sur les réseaux à large bande, réduit les coûts et contribue à offrir aux consommateurs une expérience de haute qualité.” Il y a aussi la question de savoir pourquoi les internautes paient leurs fournisseurs en premier lieu. Les utilisateurs ne sont pas motivés par l’opérateur qui les maintient connectés ; ils veulent accéder au dernier épisode “Rings of Power” sur Amazon Prime ou jouer à des jeux vidéo en ligne. Le groupe de pression de la Computer and Communications Industry Association – dont les membres comprennent Amazone , Pomme et Google – a déclaré que les appels à des frais “expéditeur payeur” étaient “basés sur la notion erronée selon laquelle le manque d’investissement est causé par des services qui stimulent la demande pour une meilleure qualité de réseau et des vitesses plus élevées”. Lors d’un événement organisé en septembre par l’ETNO, Matt Brittin, président de Google pour l’Europe, a déclaré que la proposition n’était “pas une idée nouvelle et bouleverserait de nombreux principes de l’internet ouvert”.

Pas de solution claire