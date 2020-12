Une enquête bipartite du Congrès publiée mercredi a révélé que les principaux acteurs de l’industrie nationale des opioïdes avaient dépensé 65 millions de dollars depuis 1997 pour financer des organisations à but non lucratif qui préconisent de traiter la douleur avec des médicaments, une stratégie destinée à stimuler la vente d’analgésiques sur ordonnance.

Le rapport du sénateur Chuck Grassley de l’Iowa et de Ron Wyden de l’Oregon a révélé que les contributions se poursuivaient ces dernières années, alors même que les pratiques de l’industrie et le bilan de la dépendance aux opioïdes faisaient l’objet d’un examen plus minutieux.

Les sénateurs, le principal républicain et démocrate du Comité sénatorial des finances, envisagent une législation visant à étendre un système fédéral existant qui suit les paiements des entreprises aux médecins afin qu’il inclue les paiements aux organisations à but non lucratif.

Ils veulent également que des lignes directrices exigent plus de transparence sur les groupes de travail et les groupes de travail fédéraux qui aident le ministère américain de la Santé et des Services sociaux à élaborer des politiques.

«Nous avons constaté que la possibilité d’une influence des bailleurs de fonds pouvait et a sapé les efforts visant à développer et à défendre une bonne politique», a déclaré Grassley dans un communiqué. «En ce qui concerne les opioïdes, nous devons nous assurer qu’il y a transparence et responsabilité pour éviter ce qui, dans ce cas, a conduit à une grave incompréhension du public sur les risques de ces drogues hautement addictives.»

Les opioïdes comprennent les médicaments d’ordonnance tels que l’OxyContin et la Vicodin ainsi que les médicaments illégaux comme l’héroïne et le fentanyl de fabrication illicite. Ils ont été liés à 470 000 décès aux États-Unis depuis 2000. Dans une enquête de 2016, l’Associated Press et le Center for Public Integrity ont constaté que les fabricants d’opioïdes soutenaient des groupes de défense qui soutenaient l’accès aux médicaments.

Pour le rapport publié mercredi, le personnel des sénateurs a examiné les dossiers financiers de 10 groupes de défense qui ont approuvé l’accès à de puissants analgésiques sur ordonnance de 2012 à 2019. L’enquête a ajouté les nouvelles conclusions aux enquêtes précédentes du Sénat qui ont retracé des informations similaires jusqu’en 1997.

Le rapport de mercredi a identifié une série de liens entre les contributions et le travail effectué par les groupes.

L’histoire continue

En 2017, l’un des groupes, l’Alliance for Patient Access, a repris l’Alliance for Balanced Pain Management, un projet précédemment dirigé par Mallinckrodt. La société, l’un des plus grands fabricants d’opioïdes génériques sur ordonnance au pays, a versé au groupe 200 000 $ cette année-là pour l’aider à soutenir ses efforts.

L’organisation à but non lucratif a déclaré qu’elle déterminait à elle seule les efforts de plaidoyer du groupe, qui incluent l’utilisation de la physiothérapie, des soins chiropratiques et du yoga comme alternatives aux opioïdes pour le traitement de la douleur après la chirurgie. Il a dit qu’il aurait une réponse au rapport du Sénat plus tard mercredi. Mallinckrodt n’a pas immédiatement répondu aux questions.

Mallinckrodt a annoncé cette année un règlement de 1,6 milliard de dollars de milliers de poursuites judiciaires pour ses opioïdes et a ensuite déclaré faillite, en partie pour lui permettre de payer le règlement au fil du temps.

Le rapport a également révélé que le fabricant de médicaments Daiichi Sankyo avait payé 75000 dollars à l’American Chronic Pain Association en 2018 dans le cadre des efforts du groupe pour promouvoir des formulations d’opioïdes censées dissuader les abus. Ce type de drogue ne s’est pas avéré moins addictif que les autres types d’opioïdes, bien qu’il soit plus difficile à écraser ou à dissoudre pour obtenir un effet plus rapide ou plus puissant. L’American Chronic Pain Association n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

Un mois après le paiement, le groupe de défense a publié une vidéo sur son site Web dans laquelle un médecin semble minimiser le risque de dépendance de ce type de drogue, affirmant que c’est un événement «inhabituel». Dans un communiqué, la porte-parole de la société Kimberly Wix a décrit le paiement comme une subvention non sollicitée destinée à soutenir l’enquête en ligne de l’organisation à but non lucratif sur les formulations dissuasives des abus.

«Daiichi Sankyo n’a aucune influence sur le contenu, les communications, les activités, etc., développés par des organisations tierces auxquelles nous fournissons un soutien financier par le biais de subventions ou de contributions caritatives», a-t-elle déclaré.

Daiichi Sankyo était le cinquième plus grand contributeur aux groupes de 2012 à 2019. Les quatre premiers, qui ont tous donné au moins 2 millions de dollars sur cette période, étaient Teva, Pfizer, Insys et Purdue Pharma. Daiichi Sankyo n’a pas immédiatement répondu aux messages de l’AP.

« Les dangers potentiels présentés par les opioïdes rendent ce style de marketing de cheval de Troie particulièrement troublant », a déclaré Wyden dans un communiqué. « Mais ne vous méprenez pas sur le fait que de telles pratiques sont répandues dans l’industrie pharmaceutique et que les consommateurs sont souvent laissés dans l’ignorance. »

___

Suivez Mulvihill sur http://www.twitter.com/geoffmulvihill