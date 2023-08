L’industrie des énergies renouvelables se sent brûlée par la pause soudaine de l’Alberta sur les approbations de projets

Les membres de l’industrie des énergies renouvelables affirment que le gouvernement de l’Alberta les a coupés du souffle en suspendant toutes les approbations de nouvelles centrales électriques pendant près de sept mois.

« Je pense que c’était une erreur », déclare Vittoria Bellissimo, présidente et chef de la direction de l’Association canadienne des énergies renouvelables (CanREA). « Je m’inquiète de la confiance des investisseurs dans notre marché de l’électricité. Je m’inquiète de l’abordabilité pour les clients. Je crains que nous ayons pris quelque chose qui allait très bien en Alberta, et que nous avions un avantage, et nous abandonnons notre avantage. »

Le gouvernement a annoncé jeudi matin que l’Alberta Utilities Commission (AUC), l’agence qui évalue et approuve les projets de production d’électricité, mènerait une enquête sur l’utilisation et la remise en état des terres. Il fera rapport au gouvernement d’ici le 29 février 2024 sur la façon de favoriser un développement ordonné de l’énergie renouvelable dans la province, en tenant compte des effets sur les terres agricoles, récréatives et de la Couronne et si les promoteurs devraient payer une garantie pour tenir compte du futur nettoyage du site. frais.

La commission indique qu’elle suspendra les approbations de projets de centrales électriques pour les générateurs éoliens, solaires, géothermiques, à biomasse et hydroélectriques pendant cette période.

Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il y avait 15 projets en attente d’approbation par l’AUC, le Pembina Institute a déclaré jeudi que la pause mettait 91 projets d’une valeur de 25 milliards de dollars en investissements et des dizaines de milliers d’emplois en danger.

Binnu Jeyakumar, directeur du programme d’électricité du groupe de réflexion du Pembina Institute, affirme que cette décision pourrait également exacerber les prix de l’électricité, car l’énergie éolienne et solaire sont parmi les sources les moins chères de la province.

Les critiques disent que le moratoire temporaire sur les nouvelles installations d’énergie renouvelable de plus d’un mégawatt est sans précédent et inutile.

Heather MacKenzie, directrice exécutive de Solar Alberta, vérifie le panneau solaire sur le toit du Northern Alberta Institute of Technology à Edmonton en 2022. (Adrienne Lamb/CBC)

Heather MacKenzie est la directrice exécutive de Solar Alberta, qui compte 900 membres qui produisent de l’électricité à des fins commerciales ou pour leur usage personnel.

Elle a déclaré que l’Alberta était en tête du pays en matière de récupération solaire avec un projet pilote de recyclage en cours depuis plus d’un an.

Malgré les inquiétudes de certains propriétaires fonciers concernant les installations solaires et éoliennes susceptibles d’empiéter sur les terres agricoles arables, MacKenzie affirme que Solar Alberta a déjà publié des recommandations, encourageant les développeurs à éviter les zones humides et les corridors fauniques. Elle dit que les installations ne doivent pas compromettre la sécurité alimentaire.

« Nous sommes en avance ici, et c’est vraiment choquant de voir qu’une industrie et une province qui sont à l’avant-garde de tous ces problèmes mettent un frein à une croissance environnementale, mais aussi économique et énergétique vraiment importante », a-t-elle ajouté. a dit.

Alors que de plus en plus de citoyens souffrent des effets du changement climatique – y compris les incendies de forêt, les inondations et les sécheresses – ce n’est pas le moment de retarder l’écologisation du réseau électrique de l’Alberta, a-t-elle déclaré.

Préoccupations municipales concernant l’empiètement, le nettoyage

Bien que certaines municipalités bénéficient des impôts fonciers que paient les installations d’énergie renouvelable, la croissance rapide des installations éoliennes et solaires dans les zones rurales suscite des inquiétudes croissantes.

En plus de s’inquiéter de la perte de terres agricoles, certains voisins ont déclaré ne pas vouloir du bruit généré par les éoliennes. Et les élus municipaux se demandent qui est chargé de nettoyer un site abandonné.

Ils sont également nerveux à la suite de mauvais acteurs de l’industrie pétrolière et gazière qui ont laissé des sites toxiques empoisonner la province et des millions de dollars en impôts fonciers impayés.

Selon l’Alberta Energy Regulator, plus du tiers des quelque 466 000 puits de pétrole et de gaz de l’Alberta sont inactifs ou abandonnés. Les estimations pour le nettoyage des bassins de résidus de pétrole et de gaz dans le nord de l’Alberta varient entre des dizaines et des centaines de milliards de dollars.

Paul McLauchlin est président des municipalités rurales de l’Alberta. (Trevor Wilson/CBC)

Paul McLauchlin, président des municipalités rurales de l’Alberta et préfet du comté de Ponoka, dans le centre de l’Alberta, est un passionné des énergies renouvelables qui a de l’énergie solaire et éolienne sur sa propriété rurale.

Cependant, les préfets et les conseillers ruraux de la province observent l’apparition croissante d’installations industrielles massives sur d’anciennes terres agricoles, tandis qu’au moins 15 communautés ont déclaré des urgences agricoles en raison de la sécheresse, a-t-il déclaré.

Les responsabilités futures l’inquiètent également, car certains projets proposés ont changé de propriétaires plusieurs fois avant même d’être construits, a-t-il déclaré.

Les municipalités soutiennent l’adoption des énergies renouvelables, mais elles veulent que cela se fasse correctement, a-t-il déclaré.

« C’était le Far West là-bas, et il doit y avoir des mesures correctives », a déclaré McLauchlin.

Bien que les générateurs soient installés sur des propriétés privées, les lignes de transmission iront sur des terres publiques, aux frais de l’État, a déclaré McLauchlin.

La RMA avait soulevé des inquiétudes quant à l’expansion de l’industrie mais n’avait pas explicitement plaidé pour un moratoire sur les approbations, a-t-il déclaré.

Déplacez un « mélange d’hypocrisie et d’idéologie », prof. dit

Les défenseurs des énergies renouvelables soutiennent que les installations solaires et éoliennes ne présentent pas le même risque environnemental que l’industrie pétrolière et gazière car le soleil et le vent sont éternels. Ils disent que les équipements obsolètes peuvent être remplacés sur le même site.

Plusieurs observateurs qualifient également la décision de la province d’injuste, affirmant que personne n’interrompt l’approbation des projets pétroliers et gaziers jusqu’à ce qu’ils élaborent un meilleur plan de nettoyage.

Blake Shaffer, professeur agrégé d’économie et de politique publique à l’Université de Calgary, a déclaré que c’était « un mélange d’hypocrisie et d’idéologie que le doigt a été pointé uniquement sur les énergies renouvelables », tandis que le gouvernement envisage de subventionner publiquement davantage le nettoyage des puits de pétrole abandonnés.

Les investisseurs détestent l’incertitude réglementaire, a déclaré Shaffer, qualifiant la pause de revers important pour la province.

Shaffer et Andrew Leach, professeur d’économie et de droit à l’Université de l’Alberta, ont déclaré que l’AUC et le gouvernement auraient dû voir venir l’expansion des énergies renouvelables et avoir mis en place des réglementations.

« C’est un gouvernement qui a, dans le passé, contesté les retards réglementaires et comment cela constitue un véritable obstacle à l’investissement », a déclaré Leach à propos de la bataille prolongée de la province avec le gouvernement fédéral sur les politiques environnementales. « Et maintenant, nous voyons essentiellement la même situation présentée ici. »