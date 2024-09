L’industrie de l’IA utilise une légère pression pour éduquer le Congrès du point de vue des entreprises

WASHINGTON — Le intelligence artificielle L’industrie s’est lancée dans une frénésie de lobbying au cours des dernières années, déployant des dizaines d’influenceurs embauchés pour aider à façonner l’action potentielle du gouvernement.

Cette croissance n’a rien de surprenant. Cette technologie est rapidement adoptée par des secteurs puissants – santé, défense, services financiers – qui espèrent tous avoir leur mot à dire sur d’éventuelles réglementations.

Alors que l’IA évolue à un rythme rapide, les législateurs s’appuient sur l’expertise des lobbyistes, car les groupes de réflexion, les groupes à but non lucratif et le monde universitaire ont du mal à suivre les changements technologiques de minute en minute.

En s’appuyant sur des diapositives PowerPoint et des documents d’information, les lobbyistes de l’industrie de l’IA passent beaucoup de temps avec les législateurs et les membres du personnel, les conseillant sur les tenants et aboutissants de la technologie.

La campagne a été un succès, selon les législateurs et les lobbyistes qui soulignent le manque de mouvement sur toute législation visant à réglementer l’IA, l’un des problèmes politiques les plus complexes et les plus vexants auxquels le gouvernement fédéral est confronté.

Les lobbyistes de Washington se sont empressés de recruter des clients intéressés par l’IA, ce qui montre que cette technologie se développe et que le Congrès s’efforce de déterminer la meilleure façon de réglementer ce secteur.

Selon une étude d’Open Secretsun organisme de surveillance qui surveille l’argent en politique, le nombre d’organisations faisant du lobbying sur l’IA a grimpé à 460 en 2023, soit une augmentation de plus de 190 % par rapport à 2022. Le nombre d’organisations a légèrement augmenté pour atteindre 462 en 2024. Les groupes derrière ces lobbyistes sont parmi les principales entreprises ou organisations commerciales à l’origine du boom de l’IAdepuis les réseaux d’affaires tels que la Chambre de commerce ou la Business Roundtable jusqu’aux sociétés telles que Microsoft, Intuit et Amazon.

L’une des principales raisons de cette croissance est que l’IA touche à de nombreux aspects différents de la vie, des soins de santé et de l’éducation à la sécurité nationale et aux risques de désinformation.

L’objectif principal de la plupart de ces lobbyistes est de convaincre Washington que les craintes autour de l’IA sont exagérées et que les États-Unis n’ont pas besoin de suivre l’Union européenne, qui a adopté une réglementation inédite en son genre plus tôt cette année avec la loi sur l’intelligence artificielle.

« Le thème récurrent est qu’il ne faut pas faire ce que l’UE a fait. La phrase la plus courante est : « L’UE est une superpuissance réglementaire » », a déclaré le représentant Don Beyer. un démocrate de Virginie se concentre sur l’IA« Je n’ai encore entendu personne prendre la défense de l’UE. »

Le Congrès a jusqu’à présent adopté une position prudente en matière d’intelligence artificielle. Il est peu probable que la législation soit adoptée par l’une ou l’autre des deux chambres avant les élections de novembre, ce que certains législateurs jugent nécessaire en raison de la manière dont l’intelligence artificielle, utilisant une technologie informatique complexe, peut créer des images, des sons et des vidéos crédibles mais falsifiés, ce qui conduit les électeurs à remettre en question ce qu’ils voient et entendent et sape la confiance dans les élections.

Les lobbyistes de l’IA passent beaucoup de temps à simplement expliquer comment fonctionne la technologie.

Alors que ces lobbyistes continuent d’organiser des événements dans la capitale et de remplir les comptes de campagne avec de l’argent, ils se concentrent sur l’éducation des membres du Congrès, se présentant comme une ressource d’information sur l’évolution du secteur.

« En ce qui concerne l’IA, nous poussons sur une porte ouverte » au Congrès, a déclaré Craig Albright, principal lobbyiste et vice-président senior de L’Alliance du logicielun groupe commercial dont les membres incluent Microsoft, OpenAI et IBM. « Ils veulent être éduqués. »

Albright a qualifié ce travail de « la principale chose que nous faisons ».

Varun Krovi, un lobbyiste du secteur technologique, a déclaré que de telles campagnes éducatives sont efficaces car elles créent un niveau de relation et de confiance entre les lobbyistes et les législateurs.

« C’est un moyen puissant d’établir et de consolider votre relation avec ces membres et le personnel, car vous ne leur demandez pas de soutenir le projet de loi X ou de s’opposer au projet de loi Y », a déclaré Krovi, responsable des relations gouvernementales et des politiques publiques au Center for AI Safety Action Fund.

« En fait, vous prenez du recul et dites que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions techniques et que vous devez nous écouter. C’est incroyablement puissant », a déclaré Krovi.

Selon les sceptiques quant à la réglementation de l’intelligence artificielle, l’une des raisons de ce pouvoir est que les entités extérieures, comme les universités et les organisations à but non lucratif, ne peuvent pas suivre le rythme des entreprises d’IA et des associations professionnelles qui influencent le Congrès. Selon les universitaires, les membres du Congrès sont plus disposés à écouter les représentants des entreprises technologiques bien connues que ceux d’experts plus impartiaux.

À ce stade, le Congrès entend surtout les lobbyistes liés à l’industrie, selon les lobbyistes et les universitaires. Les universités et les organisations à but non lucratif, qui fournissent des recherches et des analyses impartiales sur des questions allant du déploiement de l’IA à la menace qu’elle représente pour la société, ne peuvent pas suivre les développements de la technologie. Les travaux les plus avant-gardistes sont générés par des entreprises à but lucratif, qui peuvent se permettre les meilleurs équipements et les meilleurs chercheurs.

« Il est très difficile pour le monde universitaire de contrebalancer ce niveau massif de lobbying », a déclaré Max Tegmark, professeur de recherche en intelligence artificielle au Massachusetts Institute of Technology. « On a un peu l’impression d’essayer d’expliquer quelque chose à quelqu’un d’autre au premier rang d’un concert de heavy metal. »

Le MIT et d’autres organisations ont organisé des réunions avec des membres du Congrès sur le thème de l’IA. Le MIT a accueilli des législateurs à Boston et a proposé des séances d’information similaires à Washington au cours des deux dernières années. Des organisations à but non lucratif ont essayé de faire de même.

« Nous essayons de suivre le rythme, mais… le monde universitaire est confronté à un défi de taille : l’accès aux ressources informatiques. C’est l’un des problèmes auxquels l’industrie est confrontée actuellement », a déclaré Asu Ozdaglar, chef du département de génie électrique et d’informatique au MIT. « Nous continuons à nous perfectionner, nous faisons de la recherche… mais pour rester dans la course, nous devons avoir accès à ces ressources. »

