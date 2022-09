L’industrie de l’hydrogène propre a reçu un énorme coup de pouce de la loi sur la réduction de l’inflation

Un signe pour une pompe à hydrogène à une station de ravitaillement en train en Allemagne. L’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être utilisé dans un certain nombre d’industries. Krisztian Bocsi | Bloomberg | Getty Images

Un crédit d’impôt intégré à la loi sur la réduction de l’inflation pourrait dynamiser l’industrie naissante de l’hydrogène propre et la transformer en une entreprise de plusieurs billions de dollars dans les décennies à venir. Le crédit d’impôt incitera les producteurs d’hydrogène à développer des moyens plus propres de synthétiser l’hydrogène, qui est utilisé pour fabriquer des engrais et d’autres procédés industriels. Mais cela pourrait également catalyser une toute nouvelle catégorie d’entreprises qui cherchent à utiliser de l’hydrogène propre en remplacement des combustibles fossiles dans des domaines tels que le transport maritime, l’aviation, l’industrie lourde et comme moyen de stocker et de transporter l’énergie. Actuellement, 98 % d’hydrogène est fabriqué d’une manière qui utilise des combustibles fossiles, selon le Centre sur la politique énergétique mondiale à l’Université de Columbia. Mais “tous les producteurs d’hydrogène actuels cherchent à produire de l’hydrogène propre”, a expliqué Elina Teplinskiun avocat qui fait office de porte-parole du Initiative sur l’hydrogène nucléaireun nouveau groupe travaillant pour faire avancer le développement de l’industrie de l’hydrogène nucléaire. La loi rendra plus économiquement réalisable l’utilisation de la technologie de capture et de stockage du carbone pour réduire les émissions de carbone résultant de la création d’hydrogène. Cela ouvrira également la porte à toute une série d’entreprises à la recherche de moyens plus propres de fabriquer de l’hydrogène et d’utiliser l’hydrogène en remplacement des combustibles fossiles dans certaines régions. D’ici 2050, entre 60 et 80 % de la production d’hydrogène sera alimentée par des énergies renouvelables, selon un Rapport de novembre sur l’industrie publié par le Hydrogen Council, un groupe industriel, en collaboration avec McKinsey & Company. (Cette prédiction a été publiée avant l’adoption du crédit d’impôt.) Ce type de transition industrielle nécessitera beaucoup d’investissements – jusqu’à 7 000 milliards de dollars jusqu’en 2050. Mais cela pourrait aussi rapporter beaucoup d’argent. D’ici 2050, l’économie de l’hydrogène générera environ 3 000 milliards de dollars de revenus annuels, selon le Hydrogen Council et McKinsey.

A quoi sert l’hydrogène aujourd’hui et comment pourrait-il lutter contre le changement climatique ?

Actuellement, environ la moitié de l’hydrogène produit est utilisée pour fabriquer des engrais et de l’ammoniac, et l’autre moitié est utilisée dans les raffineries ou la production pétrochimique, selon le Centre sur la politique énergétique mondiale à l’Université de Columbia. La poussée en faveur de l’hydrogène propre est motivée par la nécessité de décarboniser les processus actuels et parce que les cas d’utilisation de l’hydrogène se développent également. Les applications industrielles, qui représentent aujourd’hui la quasi-totalité de la demande d’hydrogène, ne représenteront que 15 % de la demande totale d’hydrogène d’ici 2050, selon le rapport de l’Hydrogen Council et de McKinsey. Hydrogène a la plus haute énergie par masse de tous les carburants et ne dégage aucune émission de carbone lorsqu’il est brûlé ou transformé en électricité dans une pile à combustible. Les entrepreneurs et les défenseurs pensent que l’hydrogène pourrait être utile pour décarboner de très grands secteurs de l’économie comme le camionnage longue distance, les processus industriels, y compris la fabrication du fer et de l’acier, le transport maritime de fret et l’aviation. “S’il n’y avait pas eu le changement climatique, nous ne nous développerions probablement pas dans tous ces nouveaux cas d’utilisation” pour l’hydrogène, Emilie Kentle directeur américain des carburants zéro carbone à Clean Air Task Force, une organisation mondiale à but non lucratif sur le climata déclaré à CNBC. Selon l’Hydrogen Council et McKinsey, la plus grande utilisation finale de l’hydrogène d’ici 2050 devrait être la mobilité, y compris le camionnage lourd, les vols long-courriers et les porte-conteneurs. Dans ces cas, l’hydrogène produirait de l’électricité grâce à un pile à combustibledans lequel des atomes d’hydrogène et des atomes d’oxygène sont combinés dans une réaction électrochimique pour générer de l’électricité, de la chaleur et de l’eau. Pourquoi ne pas simplement utiliser des véhicules électriques à batterie pour ces scénarios ? Car les batteries nécessaires pour stocker suffisamment d’énergie pour les longs trajets seraient trop lourdes et prendraient trop de temps à se recharger, explique Kent. Un réservoir d’hydrogène et une pile à combustible pèseraient moins, prendraient moins de place et auraient un temps de ravitaillement similaire à celui de l’essence ou du diesel. “Il est possible qu’il y ait d’énormes percées et des batteries ou quelque chose d’autre qui changerait les choses. Mais dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de bonnes solutions”, a déclaré Kent à CNBC.

Image générée numériquement d’éoliennes, de panneaux solaires et de conteneurs d’hydrogène debout sur le paysage contre le ciel bleu. Andriy Onufriyenko | moment | Getty Images

L’hydrogène peut également être brûlé pour produire de l’électricité dans une turbine, semblable au gaz naturel. Actuellement, jusqu’à 20 % d’hydrogène peuvent être mélangés avec du gaz naturel brûlé dans des turbines à gaz naturel conventionnelles sans qu’il soit nécessaire de modifier l’infrastructure, selon Kent. “Pour des mélanges plus élevés d’hydrogène ou d’hydrogène pur, nous aurons probablement besoin d’ajustements des turbines et de l’infrastructure”, a déclaré Kent à CNBC. “Certaines entreprises travaillent sur une infrastructure 100% prête pour l’hydrogène où l’hydrogène pur peut être brûlé dans une turbine pour produire de l’électricité.” L’hydrogène peut être un moyen de stocker de l’énergie, ce qui sera essentiel à mesure que les énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire se développeront et se déploieront à travers le pays. L’énergie éolienne et solaire ne fonctionne pas lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas, et l’énergie doit donc être stockée d’une manière ou d’une autre pour pouvoir fournir une énergie continue et fiable. La technologie des batteries s’intensifie, mais les batteries n’en sont pas encore au stade de leur développement où elles peuvent stocker suffisamment d’énergie pendant suffisamment longtemps pour en faire une sauvegarde suffisante pour un réseau entièrement renouvelable. “Si vous produisez une tonne d’énergie solaire en été et que vous souhaitez en stocker une grande partie pour l’hiver, l’hydrogène peut être stocké pendant une sorte de période saisonnière de plusieurs mois et fournir de l’électricité au système lorsqu’il est nécessaire », a déclaré Kent. L’hydrogène proprement produit est également considéré comme un remplacement du charbon à coke dans une étape clé du processus de production de l’acier, une industrie fortement émettrice qui est considérée comme un véritable défi à décarboner. Et de l’hydrogène propre sera nécessaire pour les processus industriels qui nécessitent une chaleur particulièrement élevée, des températures supérieures à 752 degrés Fahrenheit, comme les cimenteries, la verrerie et la refusion de l’aluminium, selon le Hydrogen Council et McKinsey.

Qu’est-ce que l’hydrogène propre ?

19 août 2021, Schleswig-Holstein, Geesthacht : des notes sur la division de l’eau en hydrogène et oxygène peuvent être vues dans un laboratoire du Centre Helmholtz ici à Geesthacht. La Cluster Agency Renewable Energies Hamburg (EEHH) a fourni des informations sur les développements actuels sur le sujet dans le cadre d’un voyage médiatique. Photo : Christian Charisius/dpa Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

Certaines entreprises s’efforcent de capturer les émissions de dioxyde de carbone de ces processus et de les stocker dans des réservoirs souterrains. L’hydrogène produit de cette manière est parfois appelé hydrogène “bleu”. Plus prometteur du point de vue des émissions, un électrolyseur peut être utilisé pour diviser une molécule d’eau en hydrogène et en oxygène, et il peut être alimenté avec presque n’importe quelle source d’énergie – y compris des sources à zéro émission comme l’énergie solaire ou éolienne, créant ce que l’on appelle ” hydrogène vert”. Aujourd’hui, 2 % de l’hydrogène fabriqué dans le monde et 1 % aux États-Unis sont fabriqués avec un électrolyseur. L’énergie nucléaire peut également être utilisée pour alimenter la synthèse d’hydrogène avec presque aucune émission de CO2 supplémentaire (on parle parfois d’hydrogène « rose », mais la nomenclature varie). En prime, la vapeur et la chaleur produites comme sous-produits de l’énergie nucléaire peuvent être utilisées dans un processus d’électrolyse à haute température, beaucoup plus efficace. Et avec les réacteurs nucléaires avancés en développement qui fonctionnent à des températures encore plus chaudes que les réacteurs nucléaires conventionnels, l’hydrogène peut être produit dans un processus de séparation thermochimique de l’eau qui n’utilise pas du tout d’électrolyseur. Parce que la majorité du coût de la production d’hydrogène par électrolyse est le coût de l’électricité qui y entre, la fabrication d’hydrogène avec de l’énergie nucléaire et de la vapeur “pourrait vraiment avoir une contribution énorme ou réduire les coûts de production d’hydrogène propre”, a déclaré Teplinsky à CNBC. Le coût de production de l’hydrogène avec ces différentes méthodes varie énormément et varie en fonction des coûts des intrants, comme le gaz naturel et la source d’énergie. En raison de la guerre en Ukraine et du changement climatique, ces coûts des intrants ont eux-mêmes fluctué. UN rapport publié par une organisation non partisane à but non lucratif Ressources pour l’avenir en décembre 2020, a déclaré qu’un kilogramme d’hydrogène fabriqué avec le reformage du méthane à la vapeur coûtait entre 1 et 2 dollars (y compris les coûts d’une partie du captage du carbone). L’hydrogène produit par électrolyse alimentée par le vent et le soleil variait entre 3 $ et 7 $ le kilogramme. C’est là qu’intervient le crédit d’impôt.

Comment le nouveau projet de loi aide-t-il?