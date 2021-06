L’industrie de l’événementiel fait face à des pertes financières considérables même si les restrictions minimales de Covid sont maintenues, des fuites montrent

L’industrie événementielle anglaise subira des pertes financières considérables même si des restrictions minimales de Covid sont maintenues par Boris Johnson au-delà du 19 juillet, selon la fuite d’une évaluation interne de l’impact économique du gouvernement.

Dans une analyse rigoureuse, les responsables ont suggéré qu’en vertu des restrictions existantes, les entreprises d’hôtellerie et de loisirs ne géraient que 60% du chiffre d’affaires pré-pandémique à partir de 2019, avec un chiffre encore plus bas de 51% pour les sites assis en intérieur.

Le document aurait été produit par le programme de recherche sur les événements, qui a mené des projets pilotes d’événements majeurs avec peu ou pas de restrictions dans des environnements contrôlés pendant plusieurs mois pour explorer les moyens de rouvrir en toute sécurité.

Les événements de la première phase des pilotes comprenaient un club de comédie et une discothèque à Liverpool, la finale de la FA Cup au stade de Wembley, le championnat du monde de snooker au théâtre creuset de Sheffield et une course de participation de masse à Hatfield.

Selon Politique, les pilotes n’ont pas trouvé de pic sérieux de transmission, mais la modélisation économique a suggéré que le maintien de toute «intervention non pharmaceutique» entraînerait la fermeture d’entreprises et un prix de plusieurs milliards de livres.

Cela survient alors que le Premier ministre prévoit d’assouplir toutes les restrictions restantes de Covid-19 en Angleterre le 19 juillet – une date qu’il a qualifiée de point «terminus» – après avoir retardé de quatre semaines le plan initial de relâchement complet des mesures le 21 juin.

Cependant, les plans du gouvernement sur toute une série de questions, notamment si la certification Covid jouera un rôle au niveau national, restent flous. Les ministres devraient également publier un examen des directives de distanciation sociale examinant la règle du mètre plus et l’utilisation de couvre-visages avant le 19 juillet.

L’analyse de trois scénarios – modèles d’intervention élevée, moyenne et faible – l’évaluation de l’impact économique rapportée par Politique a conclu que même avec les mesures les plus clémentes, y compris uniquement les masques faciaux comme règle obligatoire, l’industrie dans son ensemble atteindrait 82% du chiffre d’affaires de 2019.

En conservant le modèle de « haute intervention », qui comprenait la suppression de la distanciation sociale mais le maintien des masques faciaux, la certification Covid et les plafonds de fréquentation, l’évaluation d’impact a révélé que l’industrie de l’événementiel dans son ensemble aurait un chiffre d’affaires moyen de 69% des niveaux pré-pandémiques.

Les chiffres sont plus frappants dans le modèle le plus élevé pour les salles couvertes telles que les théâtres et les cinémas, l’évaluation d’impact prévoyant que l’entreprise ne pourrait représenter que 59% du chiffre d’affaires enregistré en 2019 – pour un coût d’environ 4,88 milliards de livres sterling.

Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de publier les conclusions du programme, mais s’exprimant mercredi, le ministre John Whittingdale a déclaré Nouvelles du ciel il serait publié avant le 19 juillet, date à laquelle les restrictions devraient s’assouplir.

Soulevant la question aux Communes mardi, le député conservateur Mark Harper, qui préside le groupe de récupération Covid sceptique au verrouillage, a exprimé sa « crainte » que les données sur les grands événements tests n’aient pas été publiées car « cela aurait démontré que nous aurions pu ouvert en toute sécurité le 21 juin ».

M. Harper a déclaré qu’il soupçonnait que les chiffres étaient « fantastiquement positifs » après que des événements tests organisés dans des lieux sportifs, musicaux et autres n’aient provoqué aucune épidémie de Covid-19 et il était « un peu confus » quant à la raison pour laquelle les chiffres n’avaient pas été publiés.

Le ministère de la Culture, des Médias et des Sports a refusé de commenter.