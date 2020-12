L’artiste de renommée mondiale, Sacha Jafri, estime que l’industrie de l’art moderne manipule les artistes et leur créativité.

S’adressant à Euronews à Dubaï, il explique que traditionnellement, les marchands d’art, les maisons de ventes aux enchères et les commerçants commençaient leur travail après l’achèvement d’une pièce. Cependant, aujourd’hui, ils travaillent souvent avec l’artiste à partir du moment où la peinture touche la toile.

« Malheureusement, l’art est devenu davantage une question de produit que la beauté de la création », a déclaré Jafri. « C’est un système très manipulé, au point où les artistes – avant même d’avoir fini le produit – le marketeur sait déjà à quoi il va ressembler, à quoi il va se vendre, à qui il va se vendre. »

Jafri suggère que davantage d’artistes devraient faire don d’un pourcentage de leur travail à des œuvres caritatives.

« Pourquoi donner 50% à la galerie alors que vous pouvez donner 50% à une association? » Ajoute Jafri. « En réalité, je donne 90% à la charité. Et pourquoi pas? Alors c’est ce que j’ai fait ».

Au cours des 18 dernières années, Sacha Jafri a personnellement levé plus de 52 millions d’euros pour des œuvres caritatives grâce à son travail.

Barack Obama, Bill Gates, George Clooney, Leonardo DiCaprio et Madonna sont tous fans et collectionneurs du travail de Jafri.

Aujourd’hui, l’artiste anglais travaille sur une pièce qui, selon lui, a été élaborée depuis 25 ans. Cette œuvre d’art capitale est sur le point d’établir cinq records du monde.

S’étirant pour être plus grand que la taille de deux terrains de football, ce sera la plus grande peinture sur toile au monde. Ce sera le plus grand tableau à accrocher dans un musée et le plus grand tableau à projeter sur un bâtiment.

Ce sera également le plus grand tableau jamais vendu aux enchères et on estime qu’il permettra de collecter environ 20 millions d’euros pour des ressources éducatives pour les enfants, ainsi que pour les hôpitaux et les travailleurs de la santé.

Jafri a déclaré à Euronews que la collecte de fonds pour des œuvres caritatives était l’un des principaux objectifs du projet. Il a dit: « En tant qu’artistes, nous pouvons créer quelque chose à partir de rien avec une valeur. Alors pourquoi diable cela ne peut-il pas être utilisé pour guérir le monde? »

Jafri a appelé des enfants du monde entier à s’impliquer dans le projet en soumettant leurs propres peintures pour «peindre le monde d’une couleur différente».

Des milliers de ces peintures soumises seront collées sur l’œuvre gigantesque nommée «Humanity Inspired».