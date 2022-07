L’industrie de la sécurité scolaire était évaluée à 3,1 milliards de dollars en 2021

Après la fusillade de masse très médiatisée à Uvalde, au Texas, où 19 élèves et deux enseignants ont été tués, de nombreux politiciens opposés à des lois plus strictes sur les armes à feu ont appelé au “durcissement” des écoles américaines.

Le président Joe Biden a signé une législation rare et bipartite pour lutter contre la violence armée à la fin du mois dernier. La loi prévoit 1 milliard de dollars de financement pour les écoles pour citer “créer des environnements d’apprentissage sûrs et sains pour tous les élèves” ainsi que 300 millions de dollars supplémentaires pour la formation et l’équipement qui peuvent aider en cas de menace de violence.

L’industrie de la sécurité privée qui se concentre spécifiquement sur le secteur de l’éducation avait prévu des revenus de 3,1 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de plus de 8 % par an en moyenne, selon la société de recherche et de conseil Omdia.

Cependant, ces estimations ne concernent que les entreprises qui fournissent des technologies permettant de contrôler qui entre dans une école, telles que des caméras et des serrures électroniques.

La département de la Justice, département d’éducation et le département de la Sécurité intérieure au niveau fédéral, chacun a des programmes qui fournissent des subventions aux districts scolaires pour des mises à niveau de sécurité. Le ministère de la Justice a accordé plus de 410 millions de dollars en subventions dans le cadre des programmes créés dans le cadre du Loi STOP à la violence scolaire de 2018.

Les experts en sécurité préviennent que les programmes de subventions pour aider à sécuriser les écoles pourraient ne pas être suffisants.

“Nous sommes allés dans des écoles où ils ont reçu un financement ponctuel par le biais d’une subvention ou d’une allocation du conseil scolaire pour l’installation de caméras supplémentaires, par exemple, et nous y allons trois ou quatre ans plus tard. , les caméras ne fonctionnent pas”, a déclaré Ken Trump, président des National School Safety and Security Services. Trump n’est pas lié à l’ancien président Donald Trump.

“Ils n’ont pas de budget au niveau de l’école ou du district scolaire pour l’entretien, la réparation, le remplacement”, a ajouté Trump. “Pourtant, il y a cette façade, ce théâtre de sécurité qu’ils ont rendu l’école plus sûre alors qu’en réalité, une grande partie de la technologie et de l’équipement n’est pas utilisée.”

En plus du financement incohérent des écoles pour acheter ces services, la demande des parents et des districts scolaires a également tendance à fluctuer en fonction des événements d’actualité.

Cette demande sporadique affecte la croissance de l’industrie. En ce qui concerne les entreprises qui fournissent des équipements de sécurité et des services pour contrôler qui peut accéder au bâtiment, les taux de croissance peuvent varier de 5 % à 15 % en fonction du nombre de fusillades au cours d’une année donnée, selon Omdia.

