L’industrie de la musique rayonne de nouveaux talents comme Nikhil Chouksey

Il n’y a pas de pénurie de talents dans le domaine de la musique car il nous a depuis des temps inconnus donné d’innombrables joyaux qui ont excellé dans leur art et se sont assurés une place permanente dans le cœur d’un million d’adeptes. Leur créativité est telle qu’elle respire l’excellence à chaque instant, et c’est ce qui les rend aimés d’un public mondial. Parmi les innombrables personnes talentueuses, il y a un nom qui a brillé parmi tous en raison de sa passion d’exceller dans son travail, nous parlons de Nikhil Chouksey, un artiste par excellence qui a exceptionnellement bien réussi dans plusieurs domaines liés à la musique. sphère en tant que parolier, compositeur et créateur dont le travail a été largement apprécié. Sa première chanson « Tu Hi Nahi Raazi » est devenue virale sur YouTube et TikTok, qui a dépassé le milliard de vues sur ces plateformes.

C’est un fait connu que l’industrie de la musique est très compétitive et qu’il faut être à la pointe pour survivre et réussir à long terme. Nikhil a été conscient de ce fait et a essayé de produire un travail de haute qualité, impeccable et créé pour laisser sa marque. Le genre de buzz qu’il a créé autour de sa musique est en effet appréciable, et cela lui a valu les médailles d’argent et d’or sur YouTube. Il a commencé son voyage en 2018, lorsqu’il a créé sa chaîne YouTube et a commencé à présenter son travail, qui a suscité un énorme écho dès le mot « Go ». Sa collaboration avec Rakesh Sutradhar en 2019, qui a abouti à un single romantique « Tujhe Dekhe Bina Chain Kabhi Bhi Nahi Aata », l’a catapulté vers la gloire, et il est devenu une star du jour au lendemain.

Aujourd’hui, il possède Fret Digital, une plate-forme mondiale de distribution de musique et Mirror Records Private Limited, qui a créé plus de 1000 morceaux en un an seulement après son lancement. La société gère plusieurs plateformes de streaming de musique numérique telles que Gaana, Spotify, Hungama, Saavn, YouTube Music et bien d’autres.

-Contenu du bureau de la marque