L’industrie de la musique live est en grande difficulté. Voici pourquoi – National

Les fans de Shawn Mendes ont été déçus l’été dernier lorsque le chanteur a annoncé qu’il annulait certains spectacles pour se concentrer sur sa santé mentale pour la deuxième fois en 18 mois. Il a annoncé la nouvelle via Instagram.

« Je suis en tournée depuis l’âge de 15 ans et pour être honnête, il a toujours été difficile d’être sur la route loin de mes amis et de ma famille. Après quelques années sans route, je me sentais prêt à me replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le péage de la route et la pression m’ont rattrapé et j’ai atteint un point de rupture. Après avoir parlé avec mon équipe et les professionnels de la santé, j’ai besoin de prendre du temps pour guérir et prendre soin de moi et de ma santé mentale, d’abord et avant tout.

Mendes n’était pas le seul. Justin Bieber, Santigold, Lindsey Buckingham, Sam Fender, Wet Leg, Lady A, Disclosure et Arlo Parks ont également annulé des tournées, invoquant toutes des problèmes d’épuisement professionnel et de santé mentale.

Un groupe britannique appelé Yard Act était à l’aéroport de Stansted attendant de partir pour une tournée européenne lorsque le chanteur James Smith a décidé qu’il ne pouvait tout simplement pas continuer. Lorsqu’il a exprimé ses inquiétudes, il a découvert que le reste du groupe ainsi que leur équipage ressentaient la même chose. Alors ils sont rentrés chez eux.

Il y en a plus aussi. Que se passe-t-il? Beaucoup, comme il s’avère.

Live Nation, le plus grand promoteur au monde, prévoit que 2023 sera une année massive pour la musique live. Après avoir été mis à l’écart par COVID-19 pendant deux ans, les artistes réussissent à des dates reportées de 2020 et 2021. Pendant ce temps, de nouvelles tournées sont en cours alors que l’industrie de la musique tente de revenir à la normale. Les contraintes ont été si énormes que les choses semblent s’effondrer.

Voici les enjeux.

L’inflation est folle

C’est la cause première d’à peu près tout. Comme partout ailleurs, l’inflation martèle les actes en tournée. Avec autant d’artistes sur la route, il est plus difficile de louer du matériel, donc les prix ont augmenté. Tant de roadies et de techniciens ont quitté l’entreprise qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre. Si vous pouvez trouver quelqu’un pour votre visite, ils en demandent plus. L’essence pour la camionnette et les camions coûte plus cher. Réserver un billet d’avion est difficile et coûteux. Les hôtels sont plus chers. Au Royaume-Uni, les prix écrasants de l’énergie font que les lieux demandent l’aide du gouvernement. Beaucoup d’entre eux pourraient ne pas passer l’hiver. Cela pourrait être pire que COVID.

Animal Collective, un groupe américain de niveau intermédiaire à succès avec un solide public, a décidé d’annuler une tournée européenne en raison de “l’inflation, de la dévaluation de la monnaie, des frais d’expédition et de transport gonflés, et bien plus encore”.

Certains artistes qui ont joué des rendez-vous de maquillage l’ont fait avec des budgets en place en 2019. Les prix ont tellement augmenté entre-temps que lorsqu’ils sont rentrés chez eux, ils ont constaté qu’ils avaient en fait perdu de l’argent jouant une série de dates à guichets fermés. Arooj Aftab, un artiste lauréat d’un Grammy, a fait une grande tournée avec un large public encore rentré chez lui avec des dizaines de milliers de dollars de dettes.

Ensuite, nous avons le cas de Cassandra Jenkins, une auteure-compositrice-interprète qui a essayé de réduire ses coûts en tournant avec seulement deux autres musiciens au lieu d’un groupe complet. Lorsque son plan a atteint un promoteur, il a menacé de réduire ses honoraires. En même temps, nous devons garder à l’esprit que le promoteur avait ses propres problèmes d’inflation.

Le COVID n’est pas fini

Bien que nous voulions prétendre que COVID est derrière nous, ce n’est pas le cas. Les actes tombent toujours malades, les obligeant à annuler des spectacles.

Parce que les marges sont si serrées et les coûts si élevés, annuler quelques spectacles peut faire basculer une tournée entière dans le rouge.

Trop de spectacles et les billets sont trop chers

Ce n’est pas votre imagination. Le prix moyen d’un billet de concert est plus élevé cette année. Les promoteurs et les sites touchés par des coûts plus élevés transmettent les choses aux fans. Après la catastrophe d’Astroworld l’année dernière, la couverture d’assurance a augmenté. Les gens doivent décider s’ils veulent dépenser ce genre d’argent dans un environnement où l’artiste pourrait annuler le concert.

Des prix de billets plus élevés signifient également que les gens peuvent se permettre d’assister à moins de spectacles. Les histoires sur le modèle de “tarification dynamique” de Ticketmaster n’aident pas non plus. (Voici un exemple.)

Le dollar américain fort

Plus la Fed américaine augmente ses taux d’intérêt et plus l’incertitude économique et politique s’accumule, plus le dollar américain monte.

Étant donné qu’une grande partie de l’industrie du concert fonctionne avec des dollars américains, les artistes non américains se retrouvent souvent confrontés à des taux étrangers plus élevés. Par exemple, les artistes canadiens qui veulent faire une tournée en Amérique doivent payer une série de frais avant d’être autorisés à traverser la frontière. Chaque fois que le huard baisse, cela ajoute plus de coûts et de stress.

Brexit

Il s’agit d’un problème typiquement britannique. Avant que le Royaume-Uni ne se retire de l’UE, les actes pouvaient librement voyager sur le continent sans avoir à s’occuper des douanes et des visas.

Plus maintenant.

Entre le temps passé à traverser l’Europe et l’argent dépensé en paperasse, les actes britanniques sont écrasés. Et le récent crash de la livre n’a pas aidé non plus.

La nécessité de continuer à tourner pour survivre mène à l’épuisement et au désespoir

Pour de nombreux artistes, le streaming ne paie pas les factures, donc jouer en direct est devenu la principale source de revenus. Il y a une pression croissante sur les artistes pour jouer de plus en plus de dates juste pour payer les factures.

Le résultat? Burn-out et panne.

Quelque chose doit changer. Shirley Manson de Garbage a rendu publiques des inquiétudes qui ressemblaient plus à un appel à l’aide pour les artistes du monde entier. Elle souligne que si la scène musicale live s’effondre, tout s’effondre. Si un groupe avec une histoire et un profil de Garbage a des problèmes, je ne peux pas imaginer ce que c’est pour des artistes qui n’ont pas eu autant de succès.

La meilleure nouvelle à ce stade est que nous nous dirigeons vers les vacances de Noël, une période de trois ou quatre semaines où presque tout le monde rentre chez lui pour se reposer.

Suffira-t-il aux artistes de s’y remettre en 2023 ? À moins que l’inflation ne soit maîtrisée, que le dollar américain chute, que le Brexit soit résolu, Poutine admet sa défaite en Ukraine, et tout le monde commence à gagner plus grâce au streaming, probablement pas.

Avoir peur. Avoir très, très peur.

