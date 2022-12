L’industrie de la cryptographie se bat pour aller de l’avant après l’effondrement de FTX

Peu de temps après l’effondrement de plusieurs banques de Wall Street en 2008, un document de neuf pages diffusé sur une liste de diffusion obscure, proposant un nouveau type de système financier qui ne dépendrait d’aucun “tiers de confiance”. Le document était à la base de ce qui est devenu l’industrie de la crypto-monnaie. En utilisant le balayage, idéaliste langage, ses adhérents se sont engagés à mener leurs affaires de manière transparente et égalitaire, rejetant les pratiques à haut risque d’un petit nombre de puissantes sociétés financières qui ont provoqué la Grande Récession. Mais le mois dernier, les actions d’une seule entreprise de cryptographie – l’échange de 32 milliards de dollars FTX – ont plongé l’industrie émergente dans sa propre version d’une crise de type 2008. Autrefois considéré comme un marché sûr permettant aux personnes d’échanger des devises virtuelles, FTX a déposé son bilan après l’équivalent crypto d’une course bancaire, forçant les dirigeants, les investisseurs et les passionnés de l’industrie à se débattre avec la façon dont une technologie destinée à corriger les lacunes de la finance traditionnelle a fini par les reproduire. . Les dirigeants qui, il y a à peine un an, se délectaient de la croissance apparemment imparable de la cryptographie s’efforcent maintenant de prouver qu’ils peuvent apprendre de leurs erreurs et retrouver les premiers idéaux de l’industrie. Binance, la plus grande bourse du monde, annoncé le mois dernier qu’il publierait plus d’informations sur ses finances et recruterait des auditeurs indépendants pour examiner ces divulgations. Coinbase, le plus grand échange crypto américain, proclamé qu’il s’est engagé dans un “système décentralisé où vous n’avez pas à nous faire confiance”.

De nombreux défenseurs de la cryptographie font pression pour des réformes plus drastiques, exhortant les investisseurs à ne pas stocker leurs avoirs numériques auprès de grandes entreprises et à se tourner plutôt vers des plates-formes plus expérimentales gérées uniquement par code. Mais malgré toutes les promesses de changement, l’effondrement de FTX montre à quel point la crypto reste loin d’atteindre ses objectifs initiaux et d’être largement acceptée. La méfiance des consommateurs s’est accrue cette année dans un contexte de pertes financières importantes, d’enquêtes criminelles et d’une de plus en plus sceptique climat réglementaire à Washington. Lors d’une conférence le mois dernier, Changpeng Zhao, directeur général de Binance, a dit que l’implosion de FTX ferait reculer l’industrie de plusieurs années.

Image FTX, qui a été fondée et dirigée par l’entrepreneur Sam Bankman-Fried, a déposé son bilan en novembre. Son effondrement a déclenché une crise de type 2008 pour l’industrie de la cryptographie. Le crédit… Hiroko Masuike / Le New York Times