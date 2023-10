L’industrie de la boulangerie voit son déficit de main d’œuvre s’accentuer

WASHINGTON — En l’absence de mesures visant à inverser les tendances actuelles en matière de main-d’œuvre, l’industrie de la boulangerie commerciale devrait avoir 53 500 emplois non pourvus d’ici 2030.

Les données sur le déficit potentiel de main-d’œuvre de l’industrie ont été générées par la société de recherche ndp/analytics en partenariat avec l’American Bakers Association.

Commentant les résultats de la recherche, Eric Dell, président et directeur général de l’ABA, a qualifié la pénurie anticipée de main-d’œuvre de « gouffre qui menace les fondements mêmes de notre industrie et nécessite une action immédiate et collective ».

L’ABA a déclaré que la pénurie croissante de main-d’œuvre se fait déjà sentir, les employeurs ayant du mal à pourvoir les postes vacants, même si un nombre croissant de travailleurs vieillissants partent à la retraite. La production, l’ingénierie, l’entretien des équipements ainsi que l’expédition et la distribution sont des catégories d’emplois qui préoccupent principalement les boulangers-pâtissiers.

« D’ici 2030, l’effet d’entraînement de ces pénuries se fera sentir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, avec un impact négatif sur les communautés et les entreprises à l’échelle nationale », a déclaré l’ABA.

En analysant les déficits prévus au niveau régional, l’ABA a déclaré que le Midwest supporterait le plus lourd fardeau, avec 13 400 emplois non pourvus ; Sud, 12 900 ; Ouest, 10 300 ; Nord-est ; 10 200 ; et Plaines, 6 600.

« L’American Bakers Association défend les problèmes urgents de l’industrie de la boulangerie commerciale à Washington », a déclaré M. Dell. « Notre plaidoyer souligne l’urgence de maintenir un approvisionnement ininterrompu en produits de boulangerie de qualité, d’ouvrir des parcours de carrière prospères et de garantir l’équité et la sécurité alimentaires dans l’ensemble de notre pays. En collaboration avec les parties prenantes, nous nous engageons à protéger l’avenir de notre industrie et des communautés que nous servons en identifiant des solutions à cette crise croissante de la main-d’œuvre.

La crise de la main-d’œuvre sera une question centrale qui sera abordée par l’ABA et ses membres ainsi que par les décideurs politiques lors d’un sommet politique et d’un rassemblement aérien des boulangers le 14 novembre.