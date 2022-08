L’industrie craint des pénuries de cannabis et de magasins d’alcool en raison d’une grève dans les centres de distribution de la Colombie-Britannique

Quelques jours après le début de l’action syndicale dans les succursales de distribution de BC Liquor et Cannabis dans la province ont déjà un effet d’entraînement sur les exploitants locaux de magasins locaux.

La PDG de Zyre, Audrey Wong, avait l’intention de lancer son dernier produit, des cartouches de vapotage à spectre complet aromatisées, mais a été forcée d’arrêter ces plans, tout en continuant à payer les frais d’exploitation.

En tant que seule femme asiatique à diriger une marque de vapotage de cannabis détenue localement sur le marché de la Colombie-Britannique, les détaillants bourdonnaient pour commander auprès de Zyre. Cependant, les consommateurs ne pourront pas acheter tant que les entrepôts ne recommenceront pas à distribuer.

Lundi (15 août), le BCGEU a commencé à faire du piquetage devant quatre de ses succursales de distribution – à Delta, Kamloops, Richmond et Victoria – au milieu d’une rupture des négociations avec l’Agence de la fonction publique. Il s’agit de la première phase d’action syndicale annoncée par le syndicat représentant 33 000 employés dans des secteurs allant des services aux victimes aux casinos.

En Colombie-Britannique, tout le cannabis récréatif et la majorité de l’alcool sont traités par une succursale de distribution provinciale avant d’être acheminés vers les vitrines.

Wong, qui était auparavant cadre à la succursale de distribution d’alcool de la Colombie-Britannique, a déclaré que le rôle des gouvernements sur le marché du cannabis présentait des avantages et des défis : il est plus facile pour les petites entreprises ayant un produit unique d’obtenir de l’espace sur les étagères, mais des retards inattendus devraient être attendu.

“Cela fait partie intégrante du fait d’être malheureusement dans une industrie très volatile qui est si pleine d’influence politique et de bureaucratie.”

Le Retail Cannabis Council of BC et la BC Craft Farmers Co-op ont demandé un plan de services essentiels pour maintenir les entrepôts en mouvement pendant que les négociations avec le BCGEU se poursuivent.

Le secrétaire de la BC Farmers Craft Co-op, David Hurford, a déclaré que de nombreux consommateurs de la Colombie-Britannique savent comment trouver des sources illégales de cannabis si les dispensaires manquent de produit.

« Nous respectons entièrement le droit du syndicat de prendre cette mesure, mais il appartient au gouvernement de mettre en place un plan d’urgence.

Les groupes souhaitent également voir un assouplissement des restrictions sur les ventes directes des fermes aux détaillants pour limiter les risques de pénurie. Les demandes d’agriculteurs pour vendre directement aux magasins ouverts le 15 août et quelques-uns ont été approuvées, mais aucun produit individuel n’a été éclairé en vert.

La présidente du BCGEU et présidente de la table de négociation, Stephanie Smith, a déclaré que le cannabis n’est pas un service essentiel en vertu du code des relations de travail et que la définition d’un service essentiel en vertu de la réglementation sur la pandémie est un concept juridique différent. Le gouvernement n’a jamais indiqué que le cannabis ou l’alcool étaient essentiels au cours des cinq derniers mois de discussion sur les niveaux de service essentiels, a-t-elle déclaré.

La Commission des relations de travail peut ordonner à une installation de services essentiels de maintenir un certain niveau de personnel pour continuer à fournir un service si cela est nécessaire pour prévenir un danger immédiat et grave pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents.

Smith a déclaré à Black Press Media que les négociations se poursuivraient lorsque le gouvernement accepterait de revenir à la table de négociation avec une offre visant à protéger de manière significative les salaires des 33 000 membres de l’érosion due à l’inflation.

Dans une déclaration, le ministre de l’Emploi, Ravi Kahlon, a tenté d’assurer aux Britanno-Colombiens que les services essentiels resteront disponibles, affirmant que le mandat de reprise partagée du gouvernement offre «l’augmentation de salaire la plus généreuse des 30 dernières années au moins» pour faire face aux périodes de forte inflation et économique. pression.

Les magasins d’alcool pourraient également voir des impacts



Le directeur exécutif de l’Alliance of Beverage Licenses, Jeff Guignard, a déclaré que le BCGEU avait raté sa cible en décidant de manifester dans les succursales de distribution au lieu des magasins d’alcool appartenant au gouvernement, car cela nuit plus aux vendeurs privés de l’industrie des alcools qu’au gouvernement.

ABLE BC est un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts des vendeurs d’alcool et de cannabis au détail et sur place. Environ 40% de l’alcool de la province est trié par les centres de distribution où le BCGEU frappe, a déclaré Guignard.

De nombreux pubs continueront de recevoir des livraisons de certaines boissons de la Colombie-Britannique, car la réglementation autorise la livraison directe de certaines brasseries, distilleries et établissements vinicoles de la province. Cependant, les boissons relativement bon marché et populaires seront rares si cette grève dure une semaine, a déclaré Guignard.

Mardi (16 août), Guignard intensifiait ses efforts pour faire pression sur le gouvernement afin que certaines boissons prémélangées fabriquées en Colombie-Britannique – comme les thés glacés durs Hey Y’All – soient vendues directement aux détaillants et aux pubs.

Le président d’ABLE BC et propriétaire de The Haney Public House, Yvan Charette, possède deux dispensaires non médicaux, 1st Cannabis et Greenstar Cannabis, qui, selon lui, ont environ une semaine et demie d’inventaire.

Les pubs seront les premiers à manquer de boissons et certains devront renvoyer du personnel chez eux lorsque cela se produira, estime-t-il.

“Vous écoutez les publicités du BCGEU à la radio, qu’ils se soucient des communautés et d’autres choses”, a-t-il déclaré. «Ils nous amènent dans leur combat. C’est un geste assez égoïste en ce qui me concerne… Si ça s’éternise, ça va être catastrophique.

