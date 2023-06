Les fabricants de PFAS, une classe de produits chimiques utilisés dans tout, des ustensiles de cuisine aux récipients alimentaires et au maquillage, avaient des preuves que les substances étaient toxiques dès les années 1970 et ont masqué le danger, selon une nouvelle étude basé sur les archives de l’industrie détenues à l’Université de Californie.

Les gouvernements du Canada et des États-Unis sévissent maintenant contre les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS), une classe de plus de 9 000 produits chimiques fabriqués par l’homme depuis les années 1940. Ils ont des propriétés uniques qui les rendent résistants à la chaleur, oléofuges et hydrofuges et résistants au frottement, et se retrouvent dans des produits allant des cosmétiques et des boîtes à emporter aux ustensiles de cuisine antiadhésifs et aux ignifuges.

Parce qu’ils sont difficiles à décomposer, la contamination par les substances à longue durée de vie – parfois appelées «produits chimiques éternels» – est répandue dans toute l’Amérique du Nord.

« C’est vraiment très triste, en fait, comment les gens ont été blessés par ce produit chimique alors que l’industrie savait, avait des documents qui montraient qu’ils savaient qu’il était toxique », a déclaré Tracey Woodruff, professeur de santé reproductive et d’environnement à l’Université de Californie à San Francisco. , et un auteur de l’étude publiée jeudi en Annales de la santé mondiale.

L’étude a examiné 39 documents internes de l’industrie actuellement conservés à l’université Bibliothèque de documents de l’industrie chimiquedatant de 1961 à 2006. Les documents proviennent d’un avocat qui a mené un recours collectif au début des années 2000 contre le fabricant de produits chimiques DuPont au nom d’environ 70 000 personnes en Virginie-Occidentale et en Ohio pour exposition au PFOA, une forme de PFAS.

Les documents internes de l’industrie provenaient du processus de découverte et concernaient DuPont et 3M, deux principaux fabricants de PFAS. Les documents ont été remis aux réalisateurs d’un film documentaire de 2018 intitulé Le diable que nous connaissonsqui portait sur les risques pour la santé de l’APFO et son utilisation dans les ustensiles de cuisine en téflon.

L’analyse de Woodruff et de son équipe a révélé que les entreprises avaient des preuves dans les années 1970 – des décennies avant que la santé publique et les autorités gouvernementales ne portent leur attention sur les produits chimiques – que certains PFAS étaient toxiques pour les humains, sur la base de rapports de laboratoire et d’impacts sur la santé des employés, mais ont minimisé ceux-ci. impacts dans la messagerie publique ou obscurci ce qu’ils avaient trouvé.

« Je pense que cela renforce vraiment la raison pour laquelle nous devons tenir ces industries responsables car elles sont clairement, comme vous lisez les documents, préoccupées par les bénéfices de ce produit chimique et non par la santé de leurs employés ni du public », a déclaré Woodruff.

Tracey Woodruff de l’Université de Californie a étudié les produits chimiques PFAS et leurs impacts sur la santé humaine et l’environnement. Son dernier article montre comment l’industrie était au courant des dangers des PFAS bien avant qu’ils ne se concentrent sur la santé publique. (Soumis par Tracey Woodruff)

Tactiques de l’industrie

Jusqu’en 2000 environ, la communauté de la santé publique considérait le PFAS comme inerte et non comme quelque chose qui causerait des problèmes de santé, note l’étude.

Cependant, les produits chimiques peuvent pénétrer dans notre sang et notre corps à partir de casseroles antiadhésives en téflon, de produits ignifuges, d’emballages alimentaires, de cosmétiques et même de l’environnement. Dans des études, ils ont été trouvés dans le corps de la plupart des personnes testées aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays, et ont été détectés dans les principaux plans d’eau.

Aujourd’hui, les PFAS ont été associés à des problèmes de foie, à des problèmes de grossesse, à des problèmes immunitaires et à certains cancers. Ces effets sur la santé ont surtout été observés lors d’expérimentations animales; l’impact exact sur la santé humaine reste incertain et difficile à étudier car cela impliquerait d’exposer des personnes à des toxines suspectes.

L’étude a mis en évidence des exemples de documents d’entreprises mentionnant des effets toxiques :

Dès 1970, une note de service de DuPont indiquait que le PFOA, un type de PFAS, était « très toxique lorsqu’il est inhalé et modérément toxique lorsqu’il est ingéré ».

En 1980, DuPont et 3M ont appris que deux employées enceintes impliquées dans la fabrication d’APFO avaient donné naissance à des enfants atteints de malformations congénitales. Aucune des deux sociétés n’a publié cette information ou n’en a informé les employés.

En 1981, les travailleurs de DuPont ont montré des niveaux élevés d’enzymes hépatiques.

En 1994, 3M était au courant des liens entre les PFAS et le cancer de la prostate qu’elle partageait avec DuPont, un concurrent.

Un chiffre de l’étude. Chronologie des recherches notables en santé publique et des résultats de l’industrie liée à la santé sur les effets des PFAS sur la santé, avec les événements historiques clés en noir. La recherche industrielle est en orange ; les papiers non industriels sont en bleu. Au-dessus de la chronologie se trouvent les articles du domaine public, et en dessous se trouvent les articles du domaine privé. (Annales de la santé mondiale)

Les recherches de Woodruff ont également examiné les tactiques utilisées par l’industrie pour obscurcir et retarder la recherche sur les PFAS et les réglementations limitant leur utilisation. L’étude a utilisé des méthodes de recherche précédemment utilisées pour examiner les tactiques de l’industrie du tabac.

Dans une déclaration par e-mail à CBC News, 3M a déclaré que « 3M a déjà abordé bon nombre des descriptions erronées de ces documents dans des reportages précédents ». Ils n’ont pas inclus de réponses spécifiques à l’étude. En décembre 2022, 3M annoncé ils allaient complètement quitter la fabrication de PFAS d’ici la fin de 2025, en partie à cause des réglementations à venir dans le monde entier pour restreindre les produits chimiques.

Des commentaires ont également été demandés à deux sociétés issues de la scission de DuPont en 2019, mais toutes deux ont déclaré qu’elles n’étaient pas impliquées.

REGARDER | Où trouver des produits chimiques PFAS potentiellement toxiques dans le maquillage : Des chercheurs découvrent des produits chimiques potentiellement toxiques cachés dans le maquillage Des chercheurs canadiens ont découvert que des centaines de cosmétiques, dont beaucoup sont décrits comme imperméables ou durables, contiennent des produits chimiques potentiellement toxiques qui ne figurent pas sur les étiquettes.

Les gouvernements interviennent

Les études sur la santé humaine qui existent se concentrent principalement sur deux types de PFAS – le PFOS et l’APFO. Il existe des preuves les reliant à une maladie du foie, à des issues de grossesse défavorables comme la naissance prématurée et le cancer, et les deux ont été interdits au Canada.

D’autres produits chimiques PFAS ne sont pas aussi bien étudiés, mais pourraient causer des problèmes de santé similaires. Parce qu’il existe des centaines de produits chimiques PFAS différents et qu’il serait difficile de tous les étudier, le gouvernement canadien considère réglementant tous les PFAS plutôt que des produits chimiques spécifiques.

Le gouvernement a publié un projet État des SPFA rapport en mai, invitant les commentaires du public. Le rapport conduira à d’éventuelles politiques visant à réglementer les PFAS.

Au sud de la frontière, le Agence américaine de protection de l’environnement est sur le point de finaliser de nouvelles règles sur les PFAS. Plusieurs États américains ont décidé de leur propre chef de restreindre l’utilisation des PFAS et de les garder hors de leur approvisionnement en eau.

Fe de Leon, chercheur à l’Association canadienne du droit de l’environnement, dit qu’il est difficile de suivre la réglementation sur les PFAS, car les produits chimiques ne cessent de changer.

Par exemple, le PFOA a été remplacé par un autre produit chimique PFAS appelé GenX, qui a également été lié aux problèmes de santé liés au foie.

« Vous utilisez un produit chimique à la fois et cela ne fonctionne pas parce que ces produits chimiques sont remplacés la plupart du temps », a-t-elle déclaré.

« Nous devons faire un meilleur travail, n’est-ce pas, demander plus d’informations avant que ces produits chimiques ne soient autorisés sur le marché. »

De Leon dit que le cadre législatif du Canada n’est pas assez réactif lorsque de nouvelles informations sur les dangers d’un produit chimique deviennent disponibles. Elle espère que les rapports sur l’état des PFAS conduiront bientôt à une action gouvernementale.

« Le coût de ne rien faire est si important et cela affecte des générations », a-t-elle déclaré.

« Ce ne sont pas seulement les personnes immédiates qui sont affectées. La prochaine génération pourrait être également affectée par ces types de produits chimiques, étant dans le corps des gens. »