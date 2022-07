L’industrie cinématographique Telugu cessera de fonctionner à partir du 1er août, Pushpa 2 d’Allu Arjun, Salaar de Prabhas susceptible d’être affecté

Les membres de la guilde indienne des producteurs de films Telugu ont fait mardi une annonce spéciale sur la suspension de tous les tournages à partir du 1er août 2022.

S’adressant à Instagram, critique de cinéma principal et analyste commercial, Taran Adarsh ​​a partagé une déclaration écrite sur le papier à en-tête officiel de l’organisation qui se lit comme suit : “Après la pandémie, avec l’évolution des revenus et l’augmentation des coûts, il est devenu important pour les producteurs de discuter de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté de cinéastes. Il est de notre responsabilité d’améliorer notre écosystème et de nous assurer que nous diffusons nos films dans un environnement sain. À cet égard, tous les producteurs membres de la Guilde ont volontairement décidé de suspendre les tournages à partir du 1er août. 2022 pour siéger dans des discussions jusqu’à ce que nous trouvions des résolutions viables.” En raison du verrouillage de Covid-19, les propriétaires de salles de cinéma ont dû faire face à des pertes importantes et de nombreux cinéastes ont choisi de sortir leurs films sur des plateformes OTT.

Voici le poste







Après cela, il a été décidé que les nouveaux films seraient diffusés sur les plateformes OTT 30 jours après leur sortie en salles, mais le conseil des producteurs a maintenant décidé de prendre un certain temps et de résoudre ce problème de revenus croissant que les propriétaires de salles de cinéma et les fabricants sont. actuellement confronté.

Pendant ce temps, les tournages pour tous les projets Telugu devraient être arrêtés à partir du 1er août jusqu’à ce que le conseil parvienne à des résolutions viables. L’industrie cinématographique Telugu a livré de nombreux films à succès au cours des dernières années. Avec des films comme RRR et Pushpa, l’industrie a recueilli des commentaires positifs des internautes. En raison de cette décision, les tournages de nombreux grands films comme Salaar, Project K, Pushpa : The Rule et Hit 2, entre autres, devront faire face à des obstacles majeurs.