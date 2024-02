L’industrie cinématographique s’attend à davantage d’action avec l’arrivée de G-Unit à Shreveport | Divertissement

SHREVEPORT, Louisiane — Avec l’arrivée du studio de cinéma et de télévision G-Unit de 50 Cent à Shreveport, de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique sont enthousiastes, affirmant que cela créera davantage d’emplois dans la communauté.

De nombreux producteurs et réalisateurs se disent reconnaissants que 50 Cent remette les projecteurs sur Shreveport. Le plus grand message qu’ils veulent faire savoir au public est que 50 Cent donne un coup de pouce à l’industrie cinématographique.

L’industrie cinématographique de Shreveport remonte à 2005, lorsque l’ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, provoquant un effet domino et poussant la scène cinématographique à Shreveport.

Wade Marshall, l’ancien directeur de Millennium Studios, dit que l’ouragan Katrina a été une tragédie pour la Nouvelle-Orléans, mais qu’il a donné naissance à quelque chose à Shreveport.

« Nous avons construit toute une industrie à partir de cela, malheureusement à partir de cette tragédie. Mais cela nous a également donné l’occasion de développer notre industrie d’une manière que nous n’avons jamais vue à Shreveport », a déclaré Marshall.

Bien entendu, cela a rapporté beaucoup d’argent à la communauté. Mais lorsque la Nouvelle-Orléans s’est remise sur pied, la production cinématographique a ralenti à Shreveport.

Même si de nombreux producteurs créaient encore des films, ce n’était plus comme avant. Puis, en décembre, le rappeur et magnat de la musique 50 Cent a annoncé la venue du studio G-Unit à Shreveport.

« Je déteste dire que 50 ans, c’est comme Katrina, mais il est le catalyseur que nous voyons à nouveau se produire dans notre région. Et grâce à son arrivée, nous pouvons voir à peu près la même chose qui va se produire et probablement, vous savez, à une échelle bien supérieure à ce que nous avons vu à ce moment-là », a déclaré Marshall.

Garrett Kruithof, acteur et propriétaire de Northwood Studio, a déclaré qu’il était reconnaissant que quelqu’un d’aussi compétent que 50 Cent vienne à Shreveport. Il pense que l’acteur a une bonne raison d’aider à construire Shreveport.

« J’ai été tellement impressionné par la richesse des connaissances qu’il comprenait sur l’industrie. Lui et son équipe. Ils ont la même passion que moi pour éduquer les gens. Ils veulent non seulement éduquer les gens au métier d’acteur, mais aussi à l’équipe et à des choses comme ça. Ils veulent vraiment reconstruire la ville», a déclaré Kruithof.

Le producteur Eric Gibson affirme que 50 Cent sera une aide pour la ville, et que l’industrie cinématographique de Shreveport peut également lui être utile.

“Maintenant, nous sommes en mesure, je pense, de bénéficier de l’arrivée de quelqu’un comme 50 Cent parce qu’il y a des gens ici, vous savez, nous savons quoi faire, nous pouvons aider et cela attirera plus de gens dans la région. “, a déclaré Gibson.

Les bureaux cinématographiques de Shreveport-Bossier estiment que les budgets de tournage ont atteint 300 millions de dollars lorsque la production cinématographique était ici à son plus haut niveau. Marshall a déclaré que dans un avenir proche, Shreveport serait à nouveau le point chaud pour créer des films.