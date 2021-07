L’industrie cinématographique géorgienne a enregistré des dépenses de production record pendant la pandémie

La demande refoulée de lieux de tournage pendant la pandémie de coronavirus et les protocoles de sécurité coûteux ont conduit à une année à succès pour l’industrie cinématographique et télévisuelle de Géorgie.

Le ministère du Développement économique de Géorgie a déclaré mercredi avoir engrangé un record de 4 milliards de dollars de dépenses directes pour les productions de l’État au cours de l’exercice 2021. À titre de comparaison, en 2019, les dépenses directes en Géorgie ont atteint 2,9 milliards de dollars.

« Parce que la Géorgie a été le premier État du pays à rouvrir notre économie et a travaillé avec des productions cinématographiques de tout l’État pour s’assurer qu’elles puissent poursuivre leurs activités en toute sécurité, l’industrie cinématographique de l’État de Peach est à la tête du pays », a déclaré le gouverneur républicain Brian Kemp. une déclaration.

« En tant que premier État pour les affaires pour une huitième année consécutive sans précédent, les emplois, le développement économique et les investissements dans le cinéma et d’autres industries de soutien sont un élément clé de la réussite de la Géorgie », a-t-il déclaré. « Cette annonce record met également en évidence l’incroyable élan de la Géorgie dans la reprise économique alors que nous sortons de la pandémie de COVID-19. »

Au cours de cette période, 366 productions ont été tournées dans l’État, dont 21 longs métrages, 45 films indépendants, 222 productions télévisées et épisodiques, 57 publicités et 21 vidéoclips.

Cela inclut des émissions comme « WandaVision » de Disney, « Loki » et « Le faucon et le soldat de l’hiver » et des films comme Warner Bros.’ « La brigade suicide. »

Depuis 2008, des incitations fiscales alléchantes ont transformé l’État en « Y’allywood », un centre de production pour le cinéma et la télévision. La Géorgie a développé une infrastructure pour les productions à gros budget et abrite une main-d’œuvre extrêmement qualifiée composée de membres d’équipage, d’artisans et de techniciens.

Pendant la pandémie, la Géorgie a rapidement mis en place des mesures de sécurité sur le plateau, y compris des tests de masse des acteurs et de l’équipe.

« La Géorgie a autorisé le retour des productions avant d’autres marchés, nous avons donc non seulement eu des émissions de retour qui ont été fermées en raison de la pandémie, mais nous avons également pu attirer de nouvelles émissions qui devaient tourner sur d’autres marchés verrouillés », a déclaré Lee Thomas , directeur du Georgia Film Office.

« Cette liste supplémentaire de projets, combinée à des budgets accrus en raison du besoin d’équipage et d’espace supplémentaires, ainsi que de mesures de sécurité strictes, a conduit la Géorgie à avoir une année record encore plus élevée que prévu », a déclaré Thomas.