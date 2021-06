L’industrie cinématographique était monopolisée par des « personnes spécifiques », OTT a donné la chance à de nouveaux acteurs : Priyanka Chopra Jonas

Priyanka Chopra Jonas a assisté mardi à la conférence de presse virtuelle du lancement de la plateforme de streaming ZEE5 aux États-Unis. Le lancement a été effectué par Archana Anand, chef des affaires, ZEE5 Global. Lors de l’événement virtuel, Priyanka a longuement parlé de l’essor du contenu OTT et de la manière dont le public a pu consommer des histoires diverses et a également démocratisé l’industrie cinématographique. En 2020, PeeCee a fait ses débuts sur le Web avec le film nominé aux Oscars « The White Tiger ».

Selon les rapports d’une agence médiatique, Priyanka lors de l’événement a parlé de la « formule » des films de Bollywood. Elle a déclaré: « C’est ce que vous voyez dans le cinéma indien – la liberté des services de streaming permet aux gens d’avoir des pensées plus larges que la formule qui existait auparavant. Qu’il devrait y avoir cinq chansons, une séquence de combat. Cette formule a disparu. Maintenant, les gens veulent raconter de belles histoires vraies, avec lesquelles ils s’identifient. »

Au sujet de l’OTT qui brise le monopole de l’industrie cinématographique d’être dirigé par des personnes spécifiques, Priyanka a poursuivi en disant : « C’est incroyable parce que cela donne aux nouveaux écrivains, acteurs, cinéastes l’opportunité d’entrer dans une industrie qui a été monopolisée pendant longtemps par nombre de personnes. C’est une période idéale pour la croissance, le divertissement et en particulier pour le cinéma indien. »

Cependant, Priyanka a assuré que le théâtre ne va nulle part. Elle a partagé: « La liberté que le streaming a offerte au public du monde entier est que vous pouvez regarder un film dans le confort de votre foyer. C’est incroyable. C’est diffuser la culture, enseigner aux gens, les éduquer, il y a un large et nouveau public qui est être exposé à toutes sortes de cinéma indien. »

Elle a ajouté : « Ce n’est pas le futur, c’est le présent. »

PeeCee a ajouté : « J’ai été l’une des rares personnes à avoir eu le privilège de pouvoir travailler dans le secteur du divertissement dans deux des plus grandes industries du divertissement au monde. Ma quête est de pouvoir créer plus de reconnaissance, représentation et de pouvoir faire en sorte que les Sud-Asiatiques se sentent vus et entendus, en particulier au sein de la communauté internationale en dehors de l’Asie du Sud.