L’industrie cinématographique commence à se remettre des grèves de l’année dernière, mais les progrès sont lents

Le tournage dans la région de Los Angeles a officiellement repris, mais les deux grèves d’Hollywood de l’année dernière ont affecté le tournage dans la région, ce qui a conduit à un nombre de tournages historiquement bas dans la région.

Selon le rapport le plus récent de FilmLA, qui délivre les autorisations pour les tournages en extérieur dans la ville et le comté de Los Angeles, il y a eu 5 520 jours de tournage entre octobre et décembre, soit une augmentation d’environ 200 par rapport au trimestre précédent. Pendant ce temps, il y avait plus de 8 600 jours de tournage durant la même période de 2022.

« Mis à part l’année de la pandémie, nous devons regarder très loin en arrière – plus loin en arrière que ne le permettent les registres des permis – pour trouver une époque où les niveaux de production sont restés si bas, pendant si longtemps », a écrit le président de FilmLA, Paul Audley, dans le rapport.

La fin de la grève de la WGA en septembre et de la grève de la SAG-AFTRA en décembre ont entraîné une certaine augmentation des activités de tournage vers la fin du dernier trimestre. Cependant, FilmLA a déclaré que cela était arrivé trop tard pour qu’il y ait une différence notable, le nombre de permis ayant atteint son niveau le plus bas jamais enregistré.

Cette baisse de l’activité de tournage a affecté les entreprises locales qui travaillent avec l’industrie du divertissement, comme l’entrepôt d’accessoires basé à North Hollywood, History For Hire.

“Vous contractez ces dettes au cours de la grève de sept mois”, a déclaré Pam Elyea, copropriétaire de History For Hire. “En plus, le coût de la vie augmente. Cela a peut-être duré sept mois de grève, mais il vous faudra peut-être deux à trois ans pour vous en sortir.”

Elyea ne s’inquiète pas de la survie à long terme de History For Hire, en partie parce que les propriétaires savaient conserver des réserves de liquidités après les grèves précédentes.

“Le plus gros dont je me souvienne est probablement celui de 2008 et il nous a fallu quelques années pour nous en sortir”, a déclaré Elyea. “Nous savions donc certainement comment surmonter cette grève et avions les réserves pour le faire. Mais cela a pour effet d’épuiser les fonds que vous alliez utiliser pour développer votre entreprise.”

Elyea a déclaré que même avec les grèves, cet hiver et ce printemps continueront d’être une période difficile pour beaucoup.

“J’ai beaucoup de clients fabuleux qui n’ont pas encore trouvé de spectacle, ou peut-être que leur spectacle va commencer en février ou mars”, a déclaré Elyea. “Ils doivent travailler maintenant. Il n’y a pas certaines de ces petites émissions intérimaires qu’ils pourraient reprendre.”

Même avant les grèves, les tournages à Los Angeles étaient déjà en baisse, y compris dans des domaines tels que les publicités sur le Web et à la télévision, qui n’avaient pas été affectés par l’arrêt de travail de l’année dernière. Ces baisses ont été beaucoup moins prononcées que celles des films et des séries scénarisées, avec une baisse de seulement 10 % par rapport à l’année dernière.

“Nous disons aux gens que nous voulons un trimestre complet – janvier, février, mars – pour voir à quoi ressembleront réellement les choses lorsque tout sera réglé”, a déclaré Audley à LAist en décembre.

Certains signes indiquent que l’industrie cinématographique locale est sur la voie d’une reprise. Selon Le reportage de FilmLAdes dizaines d’autres projets télévisés devraient commencer le tournage d’ici la fin de ce mois.

Cependant, de nombreux travailleurs de l’industrie du divertissement ont encore des inquiétudes à long terme quant à leur maintien dans l’industrie, même si Hollywood rebondit.

“J’espère que mes collaborateurs voudront continuer à faire cela, mais je peux vous dire que la grève a certainement été dure pour eux”, a déclaré Elyea. “À l’heure actuelle, tout le monde est plutôt déterminé à aller de l’avant et tout ça. Mais si vous leur demandiez ‘Voulez-vous faire cela dans 15, 20 ans’, je pense que leur préoccupation serait que c’est une entreprise tellement imprévisible.'”