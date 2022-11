L’industrie chimique prévient que la grève des chemins de fer touchera le PIB et alimentera l’inflation

L’industrie américaine de la fabrication de produits chimiques est l’un des plus grands utilisateurs de fret ferroviaire, expédiant plus de 33 000 wagons par semaine, et elle prévoit des milliards de dollars de dommages économiques si un accord de travail n’est pas conclu entre les compagnies ferroviaires et les syndicats avant une éventuelle grève. en décembre.

Un nouveau analyse économique publiée par l’American Chemistry Council estime qu’une grève des chemins de fer aurait un impact sur environ 2,8 milliards de dollars de marchandises chimiques transportées chaque semaine, une grève d’un mois entraînant un impact global sur l’économie de 160 milliards de dollars, soit un point de pourcentage du PIB.

L’ACC représente des entreprises des secteurs industriel, énergétique et pharmaceutique, parmi d’autres niches de fabrication, notamment 3M, Dow, Dupont, Exxon Mobil, Chevron, BP et Eli Lilly.

Les produits chimiques sont parmi les marchandises les plus sensibles transportées par les compagnies ferroviaires de fret, et les premières à être traitées en cas de risque de grève. Les plans de préparation à la grève publiés par les chemins de fer en septembre, lorsqu’un arrêt de travail imminent a été évité, indiquaient que les sociétés de fret commenceraient à sécuriser des produits chimiques essentiels comme le chlore pour l’eau potable sur la cargaison régulière sept jours avant la date de la grève. Quatre-vingt-seize heures avant une date limite de grève, toutes les cargaisons de produits chimiques ne sont plus déplacées.

« Les données de l’AAR montrent qu’il y a eu une baisse de 1 975 wagons d’expéditions de produits chimiques au cours de la semaine du 10 septembre lorsque les chemins de fer ont cessé d’accepter les expéditions en raison de la menace d’une grève », a déclaré Jeff Sloan, directeur principal de la politique des transports de l’ACC. “Nous nous attendrions à une réduction spectaculaire similaire des expéditions de produits chimiques si un embargo devait avoir lieu ce mois-ci.”

Le début de la préparation de la grève des chemins de fer dépendra des résultats du vote de certains des plus grands syndicats ferroviaires qui n’ont pas encore ratifié l’accord de travail recommandé par le Conseil présidentiel d’urgence du président Biden.

Les deux plus grands syndicats, la Division des transports de l’Association internationale des travailleurs de la tôlerie, de l’air, des chemins de fer et des transports (SMART-TD) et la Fraternité des ingénieurs et ouvriers de locomotive (BLET), une division de la Conférence ferroviaire de la Fraternité internationale des Teamsters, annonceront les résultats de leur vote le lundi 21 novembre.

Si les deux syndicats ratifient l’accord de principe, la date de grève pour laquelle les rails commenceraient à se préparer est le 5 décembre. C’est le jour où la Brotherhood of Maintenance of Way Employees Division (BMWED) et la Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS) peuvent faire grève. Leur période de réflexion se termine le 4 décembre. La Fraternité internationale des chaudronniers a rejeté l’accord de travail Lundimais a déclaré qu’il poursuivrait les négociations pendant la période de réflexion.

Si SMART-TD ou BLET rejette l’accord, la date de grève serait le 9 décembre, le lendemain de la fin de leur période de réflexion. BMWED a déclaré qu’il prolongerait sa propre période de réflexion pour s’aligner sur la nouvelle date de grève. La BRS n’a pas encore annoncé une prolongation similaire de la période de réflexion.

Ces dates de duel ne font qu’ajouter aux défis de planification logistique.

“Les chemins de fer cesseront d’expédier des produits chimiques essentiels à la vie quotidienne bien avant une grève, y compris des produits essentiels à l’eau potable et à la production alimentaire”, a déclaré Sloan. “De nombreuses installations chimiques seraient contraintes de fermer au cours de la première semaine d’un embargo sur les services ferroviaires.”

L’AAR indique que l’impact d’une grève potentielle se ferait sentir presque immédiatement dans presque tous les secteurs de l’économie. Il a demandé au Congrès d’intervenir, en utilisant le pouvoir dont il dispose pour imposer un accord en vertu de la Railway Labour Act. Son analyse économique prévoit un pic d’un indicateur clé de l’inflation, l’indice des prix à la production – qui a montré des signes de refroidissement mardi – de 4 %.

“Les consommateurs et les fabricants américains luttent toujours pour faire face à l’inflation et n’ont pas besoin d’être frappés par une nouvelle crise”, a déclaré Chris Jahn, président de l’ACC. “Il s’agit d’une calamité économique que chaque membre du Congrès devrait être très intéressé à prévenir et nous appelons les décideurs politiques à agir rapidement sur une législation qui promulguera les conditions que les dirigeants syndicaux et les chemins de fer ont convenues en septembre.”