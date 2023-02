L’industrie canadienne du cannabis en « péril » : les leaders de l’industrie

Les propriétaires d’entreprises canadiennes de cannabis demandent l’aide du gouvernement fédéral, affirmant que les taux d’imposition élevés et les règles strictes ont laissé leurs entreprises lutter pour survivre.

Cinq PDG du secteur canadien du cannabis se sont joints à une conférence de presse, organisée par le Conseil du cannabis du Canada, mercredi sur la colline du Parlement pour discuter de l’ampleur des licenciements et des fermetures d’installations dans l’industrie.

« Vous entendez des producteurs ici aujourd’hui parce que nous, en tant que producteurs et fabricants, sommes au cœur de la chaîne d’approvisionnement du cannabis », a déclaré le président et chef de la direction de la société de Colombie-Britannique Pure Sunfarms, Mandesh Dosanjh. “Nous devons être en bonne santé pour que l’ensemble du système prospère, mais ce n’est pas la réalité. Les producteurs sont ici en danger. Le cannabis canadien est en péril.”

Canopy Growth Corp., l’un des plus grands producteurs de cannabis au Canada, a récemment annoncé qu’il licencierait 800 travailleurs – 35 % de ses effectifs – et qu’il fermerait l’une de ses installations à Smiths Falls, en Ontario.

Les taxes d’accise élevées ont été l’un des plus grands défis pour les entreprises, ont déclaré les PDG lors de la conférence de presse de mercredi, ajoutant que le taux de taxe d’accise de 2,3% est devenu trop coûteux, en particulier après une année de taux d’inflation accrus.

Jonathan Wilson, PDG de l’entreprise néo-brunswickoise Crystal Cure, a appelé le gouvernement fédéral à reconsidérer le taux d’imposition, car il dit qu’il ne fait pas que repousser les entreprises actuelles, mais qu’il élimine la voie pour que de nouveaux producteurs entrent et se développent dans le secteur.

“Ce n’est pas seulement un fardeau important pour les producteurs comme nous, mais c’est aussi un obstacle à l’entrée de nouveaux producteurs sur le marché légal”, a déclaré Wilson.

LES DISPARITÉS DU MARCHÉ IMPLIQUÉES POUR LA NUIT DES PROFITS

Depuis la légalisation du cannabis en 2018, il y a eu des disparités croissantes entre le secteur du cannabis légal et le marché illégal, ainsi que l’industrie de l’alcool et du tabac, a déclaré le président du Conseil du cannabis du Canada, George Smitherman.

“Nous payons des frais réglementaires, qui reposaient sur une industrie rentable, que le tabac et l’alcool ne paient pas”, a déclaré Smitherman mercredi.

De plus, des règles strictes sur les niveaux de THC de certains produits et des taux d’imposition élevés ont touché les investisseurs et les propriétaires d’entreprise, car ils disent que les magasins non réglementés ont profité du fait de ne pas avoir à respecter les règles.

Un rapport de 2022 a révélé que les Canadiens investissant dans des entreprises de cannabis ont collectivement perdu plus de 131 milliards de dollars. Les chefs de file de l’industrie ont déclaré qu’ils avaient bâti leur entreprise sur les promesses du gouvernement fédéral d’une industrie rentable, mais maintenant que les bénéfices s’effondrent, ils espèrent une action immédiate.

“Ce qui est arrivé à Smiths Falls peut arriver à n’importe quelle entité au Canada”, a déclaré Leonard Walter, PDG de Truro Cannabis. “Là [are] règlements fédéraux et provinciaux sur lesquels il faut travailler. Là [are] solutions, nous avons juste besoin que les gens parlent.”

Après un délai de près de 12 mois, Santé Canada a annoncé en septembre 2022 qu’il procéderait à un examen législatif de la Loi sur le cannabis.

Smitherman a déclaré que bien que des données aient été collectées et que des enquêtes aient été créées pour accroître la sensibilisation aux problèmes de l’industrie, il espère que cela suffira à être pris en considération avant le budget 2023.