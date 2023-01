L’industrie canadienne de l’alcool affirme que les étiquettes d’avertissement sur les risques pour la santé sont inutiles

L’industrie canadienne de l’alcool s’oppose à une demande d’étiquettes de mise en garde obligatoires sur les contenants d’alcool, comme le suggèrent de nouvelles directives qui limitent également considérablement la quantité recommandée que les Canadiens devraient boire.

CJ Helie, président de Beer Canada, a déclaré que l’industrie informe volontairement les gens de boire de manière responsable, de sorte qu’il n’y a pas besoin d’étiquettes.

“Un certain nombre de brasseurs canadiens, y compris un certain nombre de nos membres, ont des étiquettes ou des pictogrammes de mise en garde volontaire sur la santé sur les emballages traitant des avertissements contre la consommation d’alcool pendant la grossesse et la conduite en état d’ébriété”, a déclaré Helie.

Cependant, un rapport sur les nouvelles directives sur la consommation d’alcool publié mardi par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances indique que les étiquettes d’avertissement pourraient informer les consommateurs sur les risques graves pour la santé, notamment le cancer, le nombre de verres standard dans un récipient et les avantages de limiter la consommation à deux boit par semaine.

“La consommation de plus de deux verres standard par occasion de consommation est associée à un risque accru de préjudice pour soi et pour les autres, y compris les blessures et la violence”, indique le rapport.

Les conseils sont basés sur les conclusions d’un panel de 23 experts qui ont examiné près de 6 000 études évaluées par des pairs dans le cadre d’un processus de deux ans qui a également pris en compte les commentaires de 4 845 personnes lors d’un processus de consultation publique en ligne au printemps 2021.

Les données disponibles les plus récentes montrent que l’alcool cause près de 7 000 décès par cancer chaque année au Canada, la plupart des cas étant le cancer du sein ou du côlon, suivi des cancers du rectum, de la bouche et de la gorge, du foie, de l’œsophage et du larynx. Les maladies du foie et la plupart des types de maladies cardiovasculaires sont également liées à la consommation d’alcool.

Les directives mettent à jour les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada établies en 2011, lorsque deux verres par jour étaient considérés comme à faible risque et que l’on croyait que les femmes pouvaient consommer en toute sécurité jusqu’à 10 verres par semaine et les hommes pouvaient prendre 15 verres.

Désormais, l’accent est mis sur un continuum de risque associé à la consommation hebdomadaire d’alcool. Le CCSA affirme que le risque de préjudice est faible pour ceux qui boivent deux verres standard ou moins par semaine, modéré pour ceux qui consomment entre trois et six verres standard et accru pour les personnes qui consomment chaque verre supplémentaire au-delà.

Cependant, Helie a remis en question la méthodologie des experts et a déclaré que les conclusions actuelles nécessitaient un examen indépendant, un sentiment partagé par le président de Spirits Canada, Jan Westcott.

Catherine Paradis, coprésidente par intérim des orientations du CCLAT, a déclaré que les experts avaient utilisé une méthodologie de renommée internationale suggérée par l’Agence de la santé publique du Canada et examinée par Santé Canada. L’Australie a utilisé la même approche pour les directives de consommation à faible risque, a-t-elle ajouté.

“Nous n’avons reçu aucune critique qui nous aurait obligés à refaire notre analyse”, a déclaré Paradis à propos des commentaires pendant la période de consultation publique.

La CCSA, qui a annoncé ses orientations proposées en août dernier, a déclaré que l’industrie avait eu la possibilité de participer au processus de consultation publique.

Rob Taylor, porte-parole de Wine Growers Canada, a déclaré que le groupe n’avait pas participé aux consultations. Il a déclaré avoir lancé une initiative en ligne appelée “The Right Amount” en novembre pour éduquer les consommateurs sur la consommation responsable et sur la façon de calculer le nombre de verres standard dans un verre ou une bouteille d’alcool, en fonction du volume et du pourcentage d’alcool.

“Nous encourageons les gens à suivre le nombre de verres standard qu’ils consomment et à prendre des décisions éclairées concernant l’alcool et leur santé”, a-t-il déclaré.

Au Canada, une consommation standard est de 17,05 ml d’alcool pur, ce qui équivaut à une bouteille de 341 ml de bière ou de cidre contenant 5 % d’alcool; un verre de vin de 142 ml contenant 12 % d’alcool ou un verre à liqueur de 43 ml contenant 40 % d’alcool.

Les Producteurs de vin du Canada élaborent un code QR qui pourrait être placé volontairement sur les contenants d’alcool pour diriger les consommateurs vers le site, qui avertit également que la consommation d’alcool peut être associée à un risque accru à long terme de maladie grave et qu’une consommation nocive peut affecter négativement les relations.

Paradis a qualifié le code QR d’outil de marketing et n’était pas d’accord avec l’accent mis sur la consommation excessive d’alcool plutôt que sur les risques de faibles niveaux de consommation. Les conseils devraient provenir d’experts de la santé, a-t-elle déclaré.

“Ils ne devraient pas être responsables d’informer la population sur les risques pour la santé de l’alcool, pas plus que je ne devrais être responsable de brasser leur bière ou de commercialiser leur vin”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les consommateurs ont besoin d’informations “au point de versement”. “

“Toutes les substances psychoactives légalement disponibles dans ce pays sont étiquetées, à l’exception de l’alcool. Pourquoi cela ? Les gens ont le droit de savoir.”

Paradis a déclaré que plutôt que d’attendre des changements réglementaires, l’industrie pourrait placer volontairement des étiquettes d’avertissement sur l’alcool, comme l’exige la CCSA.

Michael Goldney, copropriétaire des Lucky Bastard Distillers à Saskatoon, a décidé en 2015 d’inclure les directives nationales de consommation à faible risque et le nombre de verres standard sur tous les contenants d’alcool.

“Les commentaires que nous avons reçus de nos clients étaient plutôt positifs. De notre point de vue, cela n’avait pas vraiment de sens de dire aux gens de bien vouloir en profiter de manière responsable”, a déclaré l’ancien médecin de famille.

“En fin de compte, nous voulons que nos clients aient les meilleures informations. Et nous avons toujours dit que nos clients ne nous servaient à rien morts ou en prison.”

Goldney a déclaré qu’il mettrait à jour ses étiquettes avec les nouvelles directives.

Une étude financée par le gouvernement fédéral publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs en 2020 a suggéré que les étiquettes d’avertissement réduisent la consommation. Il était basé sur trois types d’étiquettes rotatives apposées sur des contenants d’alcool dans un magasin d’alcools à Whitehorse, où les ventes par habitant de produits étiquetés ont chuté de 6,6 % par rapport à celles d’un site témoin à Yellowknife.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 janvier 2023



La couverture santé de la Presse canadienne bénéficie d’un soutien grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. CP est seul responsable de ce contenu