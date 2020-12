Alors que la Grande-Bretagne se prépare à vivre en dehors du marché unique européen, les dirigeants de l’industrie automobile évaluent leur avenir dans le pays. Beaucoup dépendra de la façon dont la frontière est gérée et si les retards causés par les contrôles douaniers s’avèrent être temporaires ou récurrents. facteur.

Le propriétaire d’un groupe d’usines de pièces automobiles britanniques a déclaré à Euronews qu’il se préparait à ouvrir une nouvelle usine en Slovaquie afin de pouvoir continuer à servir les clients de l’autre côté de ce qu’il a appelé « le rideau du Brexit ».

Depuis le vote sur le Brexit, le nombre de personnes travaillant dans deux usines britanniques appartenant au groupe Goodfish a diminué d’un tiers.

«Douze mois après le vote, nous avons commencé à constater une baisse du travail ici pour l’un de nos clients japonais, basé au Royaume-Uni, qui a transféré assez rapidement la production en République tchèque», déclare Greg McDonald, directeur général de Goodfish Group. «Et nous avons constaté une diminution progressive de ce côté de notre entreprise et nous l’avons fermé il y a 18 mois.

L’industrie automobile européenne dépend du déplacement des pièces d’usine en usine, au-delà des frontières ouvertes, sans que rien ne les retarde. Quelque chose qui en Grande-Bretagne s’arrêtera lorsque les contrôles aux frontières commenceront en janvier.

« Cela signifie qu’un fabricant peut obtenir les pièces dont il a besoin seulement un jour ou deux avant de les utiliser. Si la méthode » juste à temps « était impactée, nous verrions probablement les fabricants devoir investir beaucoup plus dans l’entreposage. afin qu’ils puissent commencer à stocker », explique Anna-Maria Baisden, responsable de l’automobile chez Fitch Solutions. « S’ils ne l’ont pas mis en place, ils pourraient se retrouver avec des pénuries et cela aurait un impact sur leur production. Même ces petits coûts comme l’entreposage, ils s’additionnent tous. »

Et les coûts supplémentaires incitent toujours les leaders de l’industrie à repenser.

«JLR avec Land Rover. JLR est parti en Slovaquie et y a construit une énorme usine», déclare Greg McDonald.

«Et j’ai finalement décidé que la Slovaquie était l’endroit où il fallait être parce que nous pouvions arriver si rapidement en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie. Et nous sommes prêts. J’ai visité des sites potentiels. Et j’ai fait tout ce que je pouvais. à part appuyer sur le bouton. J’appuie sur le bouton lorsque les clients disent: «Nous avons besoin que cela soit fait de l’autre côté du rideau du Brexit.»

C’est une décision à laquelle de nombreux leaders de cette industrie doivent maintenant faire face. S’ils ne sont plus connectés à une chaîne d’approvisionnement européenne transparente; et doivent-ils faire face à la paperasserie et aux retards lorsqu’ils traversent la Manche, doivent-ils rester ou partir?

Le mois dernier, BMW a déclaré qu’elle arrêterait de fabriquer des moteurs électriques dans son usine près de Birmingham et l’utiliserait pour construire des moteurs à essence et diesel à la place; produits qui seront obsolètes dans les 20 prochaines années.

Les usines automobiles représentent des investissements de plusieurs milliards d’euros. Vous ne faites pas simplement vos bagages et vous déplacez. Mais alors que de grandes décisions se profilent sur les futures usines; il est peu probable qu’une frontière dure joue en faveur du Royaume-Uni.