L’accord sur le Brexit conclu avec l’Union européenne le mois dernier a évité des tarifs cross-canal qui auraient été désastreux pour la fabrication automobile en Grande-Bretagne. Mais le pacte créera plus de formalités douanières et ralentira les chaînes d’approvisionnement, tout en décourageant les constructeurs automobiles mondiaux de continuer à investir dans les usines britanniques alors qu’ils commencent à se réoutiller pour les véhicules électriques.

La liste des voitures de fabrication britannique qui gagnaient constamment de l’argent est beaucoup plus courte. Maintenant que la Grande-Bretagne est fermement en dehors de l’Union européenne, elle pourrait être sur le point de diminuer encore plus.

«L’accord sur le Brexit a été meilleur que prévu, mais comporte un certain nombre de pièges à ours», a déclaré Andy Palmer, ancien PDG d’Aston Martin et désormais vice-président non exécutif d’InoBat Auto, une start-up de batteries.

Si le gouvernement britannique ne prend pas de mesures pour éviter ces pièges, en particulier en promouvant une industrie nationale des batteries, M. Palmer a déclaré: «C’est un risque existentiel pour l’économie automobile britannique.