L’industrie automobile britannique plaide pour que le gouvernement agisse pour assurer son avenir

L’industrie automobile britannique avertit le gouvernement qu’une “action rapide” est nécessaire pour assurer l’avenir à long terme de ce qui est encore une partie importante de l’économie, et un employeur et exportateur majeur.

L’industrie a dû faire face aux exigences du Brexit et de la pandémie ces dernières années, ainsi qu’à la guerre en Ukraine et à son impact économique sur les revenus disponibles.

Dernièrement, la grave pénurie de semi-conducteurs en provenance de Chine et de Taïwan, qui a entravé la reprise des niveaux de production, a commencé à s’atténuer, et les ventes et les revenus ont repris.

Cependant, l’industrie est maintenant confrontée à de nouveaux défis. Des délais exigeants pour la conversion de la production de moteurs et de véhicules essence et diesel se profilent ; de même que des règles plus strictes sur ce qui compte comme un véhicule ou un composant «britannique» en franchise de droits exporté vers l’Union européenne.

Sans une aide officielle pour se moderniser et s’adapter, l’industrie florissante des véhicules et des composants d’aujourd’hui sera menacée.

Le récent quasi-effondrement d’une usine de semi-conducteurs à Newport et l’avenir des “gigafactories” de batteries sont particulièrement préoccupants – la Grande-Bretagne est à court de note.

Des constructeurs tels que Nissan, Ford, Jaguar Land Rover et Stellantis (propriétaire de Vauxhall) ont des plans ambitieux d’électrification de leurs opérations au Royaume-Uni, mais la concurrence pour les investissements d’autres centres européens reste intense.

Dans l’ensemble, la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) suggère que le retour à la croissance de l’industrie pourrait valoir 14 milliards de livres sterling supplémentaires pour l’économie britannique l’année prochaine seulement, mais il est en danger, et avec lui une grande partie de la contribution et des avantages du Royaume-Uni à partir de, l’agenda net zéro.

Mike Hawes, directeur général de SMMT, a déclaré : « Alors que la récession se profile, nous avons besoin d’un cadre qui améliore la compétitivité, permet l’investissement et promeut les atouts de UK Automotive : l’innovation, la productivité et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

« Nous avons donc besoin d’une action rapide et décisive qui relève les défis immédiats et nous donne une chance de gagner la compétition mondiale. Cette fenêtre d’opportunité est ouverte mais se referme rapidement.

Après cinq ans d’incertitude liée au Brexit, deux ans de fermetures et des pénuries paralysantes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la reprise du secteur devrait s’accélérer en 2023.

Les nouvelles perspectives du marché des voitures et des camionnettes prévoient une croissance de 15 % l’année prochaine.