L’industrie argentine du tango tente un retour après la pandémie

BUENOS AIRES – Tissiana Correia roule et se pavane sur le sol de Nuevo Gricel, un club de tango à Buenos Aires, la jupe de sa robe imprimée se déchaînant alors qu’elle se tourne pour embrasser son partenaire Rodrigo Yaltone.

Correia, une kinésiologue brésilienne de 47 ans, a suivi son premier cours de tango à Rio de Janeiro il y a deux décennies. Elle est finalement venue en Argentine pour perfectionner la danse et n’est jamais partie.

Après que les autorités ici ont ordonné l’un des verrouillages les plus stricts d’Amérique latine contre les coronavirus, elle a fait ce qu’elle pouvait pour maintenir la danse en vie – en prenant des cours en ligne, en s’entraînant dans son appartement. Maintenant, elle était ravie d’être de retour dans un club avec d’autres danseurs.

“Pour moi, c’est la vie même”, a-t-elle déclaré lors d’une séance du dimanche soir au Gricel, une fois de plus grouillante de tangueros. “Je bouillonne de joie.” Masques enlevés et règles de distanciation sociale assouplies, les Argentins retournent dans les clubs de tango de la capitale dans l’espoir de faire revivre l’esprit pré-pandémique de la danse nationale emblématique. Les clubs qui s’adressent aux touristes organisent à nouveau des spectacles tous les jours.

Mais une reprise complète est incertaine : le secteur était déjà en difficulté avant la pandémie. Tous les près de 200 de Buenos Aires milongas – sessions de tango pour les locaux – fermées en 2020, plus de 50 pour de bon. Ce n’est que maintenant que les touristes, la pierre angulaire de l’économie du tango, reviennent dans le pays. L’inflation, quant à elle, monte en flèche et la crise économique se profile.

“Nous sommes définitivement de retour, mais l’industrie n’est pas encore sur pied”, a déclaré Julio Bassan, président de l’Association des organisateurs de milonga.

Lorsque la pandémie est arrivée dans ce pays d’Amérique du Sud, l’industrie n’avait d’autre choix que de fermer. Les autorités argentines ont ordonné des couvre-feux stricts et le tango, une danse de abrasos — étreintes – ne se prête pas à la distanciation sociale.

Carlos Casalini, entraîneur de tango à la retraite, pose pour un portrait à Nuevo Gricel. indéfini « Le tango m’a tout donné, il m’a ouvert le monde. La milonga fait partie de ma vie.— Carlos Casalinicoach de tango à la retraite

Chez Gricel, une assemblée de 250 personnes a décidé en mars 2020 qu’il était temps de fermer.

“C’était très triste de voir la salle de bal vide”, a déclaré le propriétaire Daniel Rezk, 76 ans. Des cours en ligne, des tirages au sort et le soutien de passionnés étrangers ont sauvé la salle de 28 ans de l’extinction.

Malgré le confinement, l’Argentine figurait parmi les pays d’Amérique latine les plus durement touchés par le coronavirus. Le pays a signalé plus de 9,7 millions de cas, juste derrière le Brésil, et 130 000 décès.

Pour beaucoup porteños — Résidents de Buenos Aires — les milongas sont bien plus que de simples lieux de danse. Ils offrent une communauté dans laquelle des personnes de tous âges et de tous horizons se lient. “Quand ils ont rouvert, pour beaucoup d’entre nous, c’était comme se sentir revivre”, a déclaré Marina Améndola, 57 ans.

Rezk a décrit l’émotion d’entendre à nouveau de la musique de tango à travers les haut-parleurs de son club. « Je me suis dit : ‘C’est exactement ce qui manquait à ma vie ! Pas étonnant que j’étais en panne sans raison apparente ! ”

Améndola, qui rend visite à Gricel quatre soirs par semaine, dit que le tango l’a aidée à retrouver une vie sociale lorsqu’elle est devenue veuve. “Je n’ai eu aucun contact avec un autre homme que mon mari, et je n’ai certainement pas fait abrazos avec qui que ce soit », a-t-elle déclaré. “Grâce au tango, j’ai pu percer cela.”

La danse sensuelle, initialement interdite, est apparue à la fin des années 1800 parmi les immigrants et les anciens esclaves des quartiers les plus pauvres de Buenos Aires et de Montevideo, en Uruguay, sur les rives du Río de la Plata. Il a migré au début des années 1900 des bars et bordels vers une reconnaissance internationale. Il est désormais inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

C’est aussi une industrie importante en Argentine, employant environ 10 000 personnes, dont des danseurs, des musiciens et des producteurs.

Le salon et les tables pendant le dîner au Madero Tango à Buenos Aires. Héctor Pilatti, le chanteur principal, lors d’un spectacle de tango au Madero Tango.

Lorsque les clubs ont fermé, ils ont eu recours à d’autres activités : livrer de la nourriture, conduire pour Uber ou vendre des produits de première nécessité. Quelques violons mis en gage et bandonéons — instruments de la famille des accordéons populaires dans le cône sud de l’Amérique du Sud.

« La pandémie a été dévastatrice pour nous. Tout a fermé et il n’y avait pas de tourisme », a déclaré le danseur Iván Romero. Il a obtenu en enseignant en ligne. “Je n’ai pas gagné d’argent, mais au moins j’ai pu survivre.”

Aussi dommageable qu’ait été la pandémie, une crise économique croissante laisse présager davantage de difficultés. L’inflation annuelle en Argentine est proche de 100 % ; les salaires ne suivent pas le rythme. De nombreuses milongas, incapables d’augmenter le prix des billets, ont du mal à payer leurs loyers.

“Il est de plus en plus difficile de maintenir des lieux exclusivement réservés au tango”, a déclaré Bassan.

Daniel Rezk, propriétaire de Nuevo Gricel.undefined “Il est impossible de décrire ce que l’on ressent lorsque l’on embrasse quelqu’un en dansant.”— Daniel Rezkpropriétaire de Nuevo Gricel

L’éminente danseuse Mora Godoy – elle a autrefois enseigné les pas à Barack Obama – affirme que l’aide du gouvernement est nécessaire. “L’arrêt brutal était un relent de réalité et de tragédie”, a-t-elle déclaré. “Nous, les tangueros, étions complètement à la dérive, sans aucun type de soutien.”

La pandémie a révélé la nature précaire du secteur. Selon l’Assemblée fédérale des travailleurs du tango, la moitié sont employés de manière informelle.

Même avec les clubs rouverts, le bandonéoniste Diego Benbassat, dit, jouer n’est parfois pas rentable : “Ce que vous gagnez vous permet à peine d’aller et venir.”

Dans une petite loge des coulisses de Madero Tango, deux danseurs – un couple de 22 ans dans le tango et dans la vie – se préparent pour un spectacle. Le tango joue sur un petit haut-parleur pendant qu’ils se maquillent. Des compagnons de danse s’étirent sur le sol d’un couloir étroit à l’extérieur. Ils sont sur le point de se produire devant un public de 450 personnes. Des danseurs professionnels se produisent dans un spectacle de tango au Madero Tango.

Pour les artistes, les maisons de tango peuvent être des sources de revenus stables. Buenos Aires abrite 15 lieux qui attirent quotidiennement les touristes avec les attractions argentines les plus connues : la viande rouge, le vin rouge malbec et le tango. Madero Tango, comme de nombreux autres lieux, a à peine traversé la pandémie.

“C’était une économie guerrière”, a déclaré le propriétaire Cristian Caram. « Nous avons épuisé plus de cinq ans d’économies, et il n’était toujours pas clair si nous y arriverions.

« C’est une entreprise rentable tant que vous ne coulez pas au milieu de la rivière. C’était mon cauchemar. Et si nous n’atteignions pas l’autre rive ?

Cristian Caram, propriétaire de Madero Tango. indéfini « C’était une économie guerrière. Nous avons épuisé plus de cinq ans d’économies, et il n’était toujours pas clair si nous y arriverions.”— Christian Carampropriétaire du club chez Madero Tango

Les tangueros sont reconnaissants que le tourisme commence à affluer. A Gricel, un orchestre est monté. La nuit va être longue, comme le sont généralement les milongas, et Rezk a du mal à accueillir tout le monde.

Le propriétaire du club est venu tard au tango, à 60 ans. Son histoire, dit-il, est la preuve qu’on n’est jamais trop vieux pour apprendre. “Il est impossible de décrire ce que l’on ressent lorsque l’on embrasse quelqu’un en dansant”, a-t-il déclaré. « Le tango a ce petit truc… c’est argentin. Quand tu danses, tu sens que ça t’appartient. Maradona, Messi, peut-être Fangio… et le tango.