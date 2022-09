L’industrie agricole du Canada bénéficierait d’une « cyber-élevation de granges » pour protéger les agriculteurs des attaques en ligne, selon des experts

Cathy Lennon ne se souvient pas de la dernière fois où elle a rencontré un fermier qui n’avait pas de téléphone portable.

“Qu’il s’agisse de votre agriculteur moderne ou de votre agriculteur traditionnel, même mennonite, ils ont des téléphones portables et des smartphones dans leur poche”, a déclaré Lennon, directrice générale de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (OFA), lors d’un entretien téléphonique avec elle. bureau à Guelph, en Ontario.

Elle a dit qu’il y a une quantité croissante de technologie et de données sur les fermes et dans le secteur agricole. Mais à mesure que l’équipement agricole devient plus avancé et connecté à Internet, on craint également qu’il ne devienne la cible de cyberattaques, ce qui pourrait également mettre en péril la sécurité alimentaire du Canada.

Ali Dehghantanha est informaticien à l’Université de Guelph et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cybersécurité et renseignements sur les menaces.

Son Cyber ​​Science Lab se concentre sur la cybersécurité, la criminalistique numérique, la chasse aux menaces et le renseignement sur les menaces. Au cours de la dernière année, il a été appelé à enquêter sur 11 cas de cyberattaques impliquant l’industrie agricole. Dehghantanha a déclaré qu’un nombre important.

Il a déclaré que les attaques les plus courantes impliquent des ransomwares, où l’attaquant accède à un système informatique et à des données, puis demande un paiement pour le restituer à l’individu.

“Nous avons vu pas mal de cas de fuites de données … et nous trouvons normalement ces fuites de données car elles deviennent disponibles sur le dark web pour être vendues”, a déclaré Dehghantanha.

Dans certains cas, ce sont des individus qui font le piratage. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un piratage parrainé par l’État, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la majorité des cyberattaques signalées à son laboratoire sont menées par des groupes criminels d’Europe de l’Est qui attaquent spécifiquement des cibles nord-américaines.

Les appareils non sécurisés sont des “cibles faciles”

Les pirates ne regardent peut-être pas toujours les cibles, mais les personnes – agriculteurs ou autres – qui ne tiennent pas leurs appareils à jour ou qui n’ont pas mis en place de mesures de sécurité sont des “cibles faibles”, a déclaré Dehghantanha.

“Malheureusement, en raison de l’absence de toute norme de sécurité ou directive de sécurité dans [the agriculture] sur le terrain, nous voyons tant d’appareils non patchés… ce sont des cibles faciles pour les pirates.”

Janos Botschner est le chercheur principal du projet sur la capacité de cybersécurité dans l’agriculture canadienne par l’intermédiaire de la Community Safety Knowledge Alliance, un organisme à but non lucratif qui cherche des moyens d’améliorer la sécurité et le bien-être des communautés.

Le projet vise à aider le secteur à prévenir les cyberattaques, mais également à développer des outils pour aider à renforcer la cybersécurité dans l’agriculture canadienne. Au cours des deux dernières années, le premier projet du genre a sondé les producteurs canadiens sur la cybersécurité.

Janos Botschner est chercheur principal du projet sur la capacité de cybersécurité dans l’agriculture canadienne par l’intermédiaire de la Community Safety Knowledge Alliance. (Soumis par Janos Botschner)

“La cybersécurité numérique agricole en est encore à ses balbutiements à l’échelle mondiale. C’est donc à la fois une faiblesse et une opportunité pour accélérer le renforcement des capacités au sein du secteur”, a déclaré Botschner.

Il a déclaré que pour beaucoup, le niveau de sensibilisation à la cybersécurité n’est “pas une priorité pour la plupart des producteurs” à ce stade, mais il doit l’être.

Il a souligné les récentes cybermenaces visant le secteur, y compris un avertissement du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain en avril de cette année qui comprenait le Royaume-Uni et l’Australie. Il a averti les coopératives agricoles d’être en état d’alerte pour les attaques de ransomwares.

La menace d’une cyberattaque a également touché les agriculteurs du Québec le mois dernier lorsque l’Union des producteurs agricoles (UPA), un syndicat d’agriculteurs, a annoncé avoir été victime d’une attaque par ransomware le 7 août.

Une déclaration sur le site Web du syndicat indique qu’il examine toujours l’ampleur de l’attaque et les moyens possibles de restaurer ses systèmes informatiques. L’UPA a noté que “les activités quotidiennes” des entreprises agricoles n’étaient pas compromises et qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour protéger les informations personnelles des personnes.

Ferme, réseaux familiaux souvent connectés

Pour de nombreuses personnes, une attaque de ransomware les affecte à un niveau individuel. Mais l’attaque peut être un problème plus important pour les agriculteurs, a déclaré Botschner.

“Les entreprises agricoles ne sont pas comme les autres entreprises.”

Une attaque “pourrait avoir un impact sur leur entreprise agricole ainsi que sur leur famille agricole, car … de nombreux réseaux ne sont pas séparés entre le domicile et l’exploitation agricole”.

Lennon a déclaré qu’elle avait également entendu des agriculteurs qui avaient signalé qu’une entreprise avec laquelle ils faisaient affaire avait été attaquée.

“Des personnes se sont fait pirater leurs noms, adresses et cartes de crédit lorsqu’une entreprise locale a été attaquée, et cela a certainement suscité des inquiétudes et une prise de conscience au niveau de la ferme pour s’assurer que vous protégez ces informations.”

Une attaque pourrait aussi “semer la méfiance”

Mais Botschner a déclaré que les cyberattaques peuvent être plus que des ransomwares ou du phishing pour obtenir des informations. Il pourrait y avoir des attaques où les informations, plutôt que les systèmes informatiques physiques, sont perturbées, a-t-il déclaré.

“Vous pourriez voir des informations contaminées pour masquer un événement comme une menace émergente pour la biosécurité comme un virus”, a déclaré Bortschner.

« Ou vous pourriez voir des informations contaminées pour suggérer qu’il se passe quelque chose qui a contaminé un produit afin de semer la méfiance dans un élément essentiel de notre système agroalimentaire. Vous pourriez également voir des campagnes de désinformation être déployées pour miner la confiance dans le système alimentaire canadien. “

Ces types d’attaques peuvent ne pas se produire rapidement – ​​cela peut prendre des années dans le cadre d’une campagne stratégique.

Il a dit que les gens devraient considérer la sécurité alimentaire comme la sécurité nationale.

“Si les agriculteurs sont menacés, nous le sommes aussi.”

Conseils pour les agriculteurs

Lennon a déclaré que l’OFA offre des conseils de sécurité technique aux membres, notamment :

Utilisez des mots de passe forts et un gestionnaire de mots de passe.

Soyez prudent lorsque vous partagez des informations personnelles sur les réseaux sociaux.

Maintenez les appareils à jour.

La fédération prévoit une assemblée générale annuelle en personne en novembre, lors de laquelle elle organisera un atelier sur la protection des agriculteurs contre les cyberattaques.

Cathy Lennon, de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, affirme que l’OFA s’efforce d’enseigner aux agriculteurs comment se protéger contre les cyberattaques. (Chambre de commerce de l’Ontario/occ.ca)

Elle a déclaré qu’un message clé à tous les agriculteurs est que tout appareil peut être compromis.

“Il y a des gens qui ont des équipements hautement techniques dans la grange ou dans leurs ordinateurs à la maison. La technologie GPS. C’est la gamme complète, mais si vous êtes connecté à Internet, le risque existe.”

Le gouvernement et les entreprises technologiques peuvent faire plus

Dehghantanha a déclaré que si les agriculteurs eux-mêmes doivent s’assurer qu’ils protègent leurs données et leurs appareils, les régulateurs ont également un rôle à jouer.

Il y a un besoin d’une ligne directrice standard sur la cybersécurité pour l’industrie agricole “afin que différentes personnes, agriculteurs, fournisseurs de technologie, fournisseurs de services soient au moins conscients de ce [is the] norme de sécurité, quelles activités de sécurité ils doivent faire et ils doivent suivre. »

Botschner est d’accord.

“Les producteurs canadiens sont très adaptables. Ce sont de très bons gestionnaires de risques. Ils sont bons pour remarquer les choses qui pourraient impliquer des risques et des menaces”, a-t-il déclaré.

“Mais il y a d’autres choses qui doivent être faites pour soutenir les agriculteurs parce qu’ils ne devraient pas être seuls.”

Il a déclaré que les gouvernements et les grandes entreprises technologiques peuvent travailler ensemble pour aider les agriculteurs à améliorer leur sécurité en ligne tout en se concentrant sur la protection des infrastructures critiques contre les menaces.

Il s’agit d’une sorte de “cybergrange levée”, a-t-il dit, “pour s’aider les uns les autres à relever cet important défi d’une manière qui a du sens pour les producteurs et qui aide vraiment le secteur dans son ensemble à être plus résilient”.