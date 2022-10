L’industrie 401(k) lance un plan de roulement pour les anciens comptes de retraite

JGI | Jamie Grill | Mélanger les images | Getty

Les régimes 401(k) détiennent 7,7 billions de dollars d'épargne-retraite. Mais les retraits de petits comptes tirent des milliards du système chaque année et peuvent nuire aux chances des investisseurs d'avoir une retraite sûre, selon des recherches. Un trio des plus grands administrateurs 401 (k) de l'industrie – Fidelity Investments, Vanguard Group et Alight Solutions – se sont associés pour changer cela. Avec Retirement Clearinghouse, ils ont créé un consortium – Portability Services Network, LLC – pour reconnecter automatiquement les travailleurs avec d'anciens comptes 401 (k) qu'ils ont peut-être perdus ou laissés après avoir quitté un emploi. Le partenariat, que les entreprises qualifient de premier du genre pour l'industrie, vise à remédier à ce qu'elles considèrent comme une faille structurelle du système de retraite actuel.

Si les travailleurs laissent derrière eux des comptes 401(k) avec moins de 1 000 $, les règles actuelles permettent aux employeurs d'encaisser les fonds et d'émettre un chèque. Ce retrait peut s'accompagner d'impôts et de pénalités si vous ne transférez pas les fonds vers un nouveau régime de retraite qualifié dans un court laps de temps. Les employeurs ne peuvent généralement pas encaisser des comptes de 1 000 $ ou plus. Mais ils peuvent transférer ceux qui ont 1 000 $ à 5 000 $ sur un 401 (k) et dans un compte de retraite individuel, où – à moins que l'employé n'agisse – les fonds sont souvent investis par défaut en espèces en leur nom, une stratégie incompatible avec la construction d'un nid œuf au fil des décennies, selon les experts Les retraits d'argent à l'initiative des employés et des employeurs sont un "problème sérieux" qui a entraîné le retrait de 92,4 milliards de dollars des plans 401(k) en 2015, selon les plus récentes Les données de l'Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés. Selon l'EBRI, la reconnexion automatique des travailleurs à des comptes avec moins de 5 000 dollars pourrait ajouter jusqu'à 1,5 billion de dollars conservés dans le système de retraite sur 40 ans. "Des milliards de dollars sont laissés pour compte ou sont simplement encaissés, et [workers] payer des impôts dessus et le dépenser, ce qui n'est pas bon pour leur épargne-retraite à long terme », a déclaré Philip Chao, planificateur financier agréé et fondateur d'Experiential Wealth à Cabin John, Maryland.

Comment fonctionnera le nouveau consortium

C’est là que le nouveau consortium d’administrateurs de régimes concentre ses efforts. Lorsqu’un travailleur change d’emploi et dispose de 5 000 $ ou moins sur son compte, Fidelity, Vanguard et Alight transfèrent automatiquement les actifs 401(k) vers le nouveau plan de travail de l’employé lorsque cela est possible. En gros, l’argent suivra le travailleur. Le travailleur peut choisir d’encaisser à ce moment-là, bien que Dave Gray, responsable des plateformes de retraite en milieu de travail chez Fidelity, s’attende à ce que plus de 90 % conservent l’argent investi. Et ce ne sont pas seulement les soldes 401 (k) – les transferts s’appliqueront également à des plans de travail similaires en dehors du secteur privé, y compris les plans 403 (b), 401 (a) et 457. Les femmes, les minorités et les épargnants à faible revenu en profiteront le plus, car ils ont de manière disproportionnée des soldes de compte inférieurs à 5 000 dollars, a déclaré Gray. “Cet argent compte et il est essentiel”, a-t-il déclaré. Un retrait d’argent au cours de la vie d’un investisseur augmente les chances qu’il manque d’argent à la retraite de 11,4 points de pourcentage, en moyenne, à 30,4 % ; deux ou plus augmente les chances à 46,4%, selon à l’EBRI.

Si le participant sort de l’univers de ces trois entreprises, vous n’avez pas vraiment amélioré le résultat. Philippe Chao fondateur d’Experiential Wealth

Dans l’état actuel des choses, il y a une lacune : les entreprises ne peuvent faciliter la transaction que si les travailleurs déménagent vers ou depuis un employeur avec un régime de retraite administré par Fidelity, Vanguard ou Alight. “Si le participant sort de l’univers de ces trois entreprises, vous n’avez pas vraiment amélioré le résultat”, a déclaré Chao. Les entreprises représentent environ 44 millions d’épargnants pour la retraite en milieu de travail, soit environ 40 % du marché. Ils travaillent collectivement avec 48 000 régimes de retraite parrainés par l’employeur. Leur objectif est d’élargir la liste des entreprises du consortium afin d’augmenter le nombre d’investisseurs qui peuvent en bénéficier.

Endiguer les «fuites» à mesure que l’inscription automatique 401 (k) augmente

