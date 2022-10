Lindt remporte la bataille du lapin en chocolat devant un tribunal suisse

Reuter

Les lapins en chocolat emballés dans du papier d’aluminium de Lindt & Spruengli méritent d’être protégés contre les produits imitateurs, a jugé jeudi la plus haute cour de Suisse, et a ordonné au discounter allemand Lidl de cesser de vendre un produit similaire en Suisse et de détruire son stock restant.

Les enquêtes soumises par Lindt ont montré que le lapin de Pâques de Lindt était bien connu du public, a déclaré la Cour fédérale, ajoutant que les deux produits étaient susceptibles d’être confondus même s’il y avait quelques différences entre eux.

Il a annulé l’année dernière une décision d’un tribunal de commerce suisse contre Lindt et en faveur de deux unités suisses de Lidl et a ordonné à Lidl de détruire son inventaire de lapins en chocolat.

“La destruction est proportionnée, d’autant plus qu’elle ne signifie pas nécessairement que le chocolat en tant que tel devrait être détruit”, a-t-il déclaré dans un résumé de son verdict.

Le chocolatier suisse haut de gamme Lindt a mené de nombreuses batailles judiciaires au fil des ans pour protéger son lapin de Pâques en chocolat, l’un des produits les plus vendus de l’entreprise, depuis qu’il a obtenu le statut de marque par l’UE en 2000.