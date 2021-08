Lindsie Chrisley, la meilleure amie de TEEN Mom 2, la star de Kailyn Lowry, a déclaré qu’elle « se sentait comme une fraude ».

Elle a fait cet aveu après avoir demandé une pension alimentaire à son ex-mari lors de leur divorce.

Lindsie Chrisley/Instagram

Elle a partagé le message après avoir demandé une pension alimentaire à son ex au milieu de leur divorce[/caption]

Lindsie a pris à elle Histoire Instagram mercredi pour parler de ses sentiments depuis sa demande de divorce avec son mari Will Campbell.

En partageant un Publier de Jennie Allen, le message de la femme de 31 ans disait : « Le repos rend tout plus clair. Et il y a plusieurs choses que je veux dire dans les semaines à venir.

Après avoir noté que «le monde en ligne n’est pas réel», le message a poursuivi: «Vous ne savez pas à propos d’une dispute que j’ai eue avec mon mari ou de l’anxiété que je ressens pour l’un de mes enfants. Vous ne savez pas quand je traverse des saisons où je me sens comme un imposteur parce que je suis éloigné de Dieu mais que j’essaie de vous aider à vous sentir plus proche de Lui. Vous ne savez pas quand je suis orgueilleux, que je bavarde, que je jure ou que je pose.

Le message texte a noté que certains de ses abonnés « pourraient être impressionnés par » elle, ajoutant: « Si je reviens, je ne peux pas continuer jusqu’à ce que nous ayons cette conversation. »

Le message continuait : « Je ne vous dis pas toutes les choses difficiles, car c’est privé et je ne vous connais pas. Et ce n’est pas l’endroit.

«Mais vous devez savoir qu’il y a des choses difficiles. Vous devez savoir que je suis faible et que je pèche souvent et que je ferais un terrible héros.

« Sachez-le simplement. Alors je ne me sentirai pas comme un imposteur quand je dirai des choses encourageantes parce que vous savez que cela vient des tranchées des combats pour croire ce que je dis ici.

Après avoir déclaré que Dieu est le seul « héros » au monde, le message disait : « Tout le monde se bat. Toutes les personnes. Surtout ceux qui n’agissent pas comme ça.

« Quelques personnes dans la vraie vie ont besoin de vous connaître vraiment. Tout le dur. Et vous devez les connaître.

Le message texte concluait : « Plus je vieillis, par-dessus tout, je veux que vous voyiez Jésus et non une fausse façade de foi en plastique.

« Et c’est mieux fait dans mon salon pas sur Instagram. Mais je ferai de mon mieux ici pour être honnête et utile.

RAPPEL

La semaine dernière, Lindsie a révélé sur Instagram qu’elle est mettre fin à son mariage de 9 ans avec Will.

Le couple partage son fils de sept ans, Jackson.

Selon Les papiers du divorce de Géorgie obtenus exclusivement par The Sun, les Chrisley sait mieux Star a demandé le divorce le 26 juillet.

Lindsie a déclaré que les ex, qui se sont mariés en janvier 2012, sont « actuellement séparés et vivent dans un état de séparation de bonne foi ».

Elle a demandé le divorce au motif que le mariage est « irrémédiablement rompu ».

DEMANDE DE SOUTIEN POUR ENFANTS

Lindsie a écrit qu’elle et son ex « ont fourni un foyer aimant » à leur fils, alors qu’elle a demandé un « plan parental partagé dans le meilleur intérêt de l’enfant ».

De plus, le Café Convo l’hôte a demandé une pension alimentaire pour enfants permanente et temporaire.

La fille séparée de Todd Chrisley a affirmé que les parties détenaient certains biens, avoirs et dettes acquis pendant le mariage.





Lindsie « anticipe un règlement complet abordant toutes les questions de partage équitable des biens matrimoniaux, des actifs et des dettes du mariage ».

Lindsie et Will ont commencé à sortir ensemble en 2009 et se sont enfuis en 2012.

KailynLa meilleure amie de Will a demandé le divorce en août 2016, bien qu’ils se soient réconciliés et rejeté le divorce en avril 2017.