Lindsie Chrisley et son mari Will Campbell divorcent tandis que la meilleure amie de Kailyn Lowry dit qu’elle « se concentre sur de nouveaux départs »

LINDSIE Chrisley et son mari Will Campbell ont demandé le divorce après neuf ans de mariage.

Kailyn Lowry‘s BFF a déclaré qu’elle « se concentrait sur de nouveaux départs » alors qu’elle annonçait la nouvelle.

Instagram

Lindsie a annoncé sa séparation de son mari Will[/caption]

Lindsie, 31 ans, a pris Instagram mardi pour informer ses abonnés de la scission.

À côté d’une photo de Lindsie posant avec leur fils Jackson, elle a écrit : « Pendant qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre.

« C’est avec la plus grande tristesse qu’après 9 ans de mariage, Will et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage. Nous entretenons le plus grand respect et amour les uns pour les autres, et nous sommes très reconnaissants pour le temps passé ensemble. Nous continuerons à rester amis et à être des parents dévoués à notre fils que nous aimons tous les deux beaucoup. »

Todd ChrisleyLa fille de a conclu : « Personnellement, je me concentre sur les nouveaux départs à venir et un nouvel espace avec le déménagement cette semaine. Merci d’avance de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile pour notre famille. «

Peu de temps après que Lindise a annoncé la nouvelle sur Instagram, E! Nouvelles a confirmé qu’elle discuterait de la séparation sur son podcast Coffee Convos avec Kailyn, 29 ans.

Les fans de l’animatrice de podcast se sont rendus dans la section commentaires de sa publication Instagram pour admettre qu’ils ne sont pas surpris par la nouvelle.

Un fan a écrit : « J’ai eu un sentiment basé sur les podcasts. C’est triste mais heureux que vous fassiez ce que vous pensez être le mieux pour vous et Jackson et votre bonheur. Bonne chance pour le déménagement. »

Un autre a ajouté: «Je pensais que cela arrivait en fonction de vos commentaires sur le pod. Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous, Will et Jackson. Parfois, c’est être des amis plutôt que des amants. Meilleurs voeux pour votre nouveau voyage «

Lindsie a déjà figuré dans Growing Up Chrisley, avec son frère Chase.





