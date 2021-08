Lindsie Chrisley dénonce son ex-père Todd pour avoir publié son divorce sur Instagram mais ne l’a PAS appelée

LINDSIE Chrisley a critiqué son ex-père, Todd Chrisley, pour avoir publié des articles sur son divorce sur Instagram, mais ne l’a pas appelée sur son « numéro privé ».

Lindsie, 31 ans, a partagé sa réponse au message émotionnel de Todd sur le Podcast Convos Café avec Maman ado star de la réalité Kailyn Lowry, 29.

5 Lindsie a déclaré qu’elle et son père « avaient les numéros de l’autre » Crédit : Getty

5 Todd a écrit à Lindsie qu’il « vous protégera de tout » Crédit : États-Unis

Pendant le podcast, le co-animateur de Kailyn a été « choqué quand j’ai vu quelque chose d’aussi personnel partagé car nous avons les numéros de l’autre ».

Tout en admettant que les deux ne sont « pas en contact », Lindsie a ajouté qu’elle a « contacté en privé et je suis certain que nos équipes juridiques seront en communication les unes avec les autres au cours des prochaines semaines ».

Avant la fin de la semaine, elle a pris la décision de divulguer des documents et a révélé : « À ce sujet, j’ai contacté mon père en privé pour rectifier et traiter en rendez-vous privé, de bonne foi, avant d’aller de l’avant avec les documents que j’ai avoir qui non seulement effacera mon nom de toute fausse allégation contre moi, mais fournira le vrai récit, une tentative de campagne de diffamation contre moi. »

Lindsie et son père, star de télé-réalité, sont séparés depuis qu’il l’a accusée d’avoir prétendument eu une liaison avec un agent des impôts.

‘JE SUIS LÀ’

Le mois dernier, Todd, 52 ans, a écrit une note douce : « Je te protégerai. »

La star de télé-réalité a poursuivi : « Je suis là. Je t’aime. Quoi qu’il se passe dans ta vie en ce moment, je le vois, et j’arrange toutes choses pour de bon, pour toi, mon enfant.

« Il n’y a rien que tu puisses faire ou avoir fait qui me fera jamais moins t’aimer.

« Je te protégerai de tout, et de quiconque essaiera de te nuire ou de nuire à ta réputation. Je suis plus fort que la dépression et l’anxiété.

Todd a ajouté : « Je suis plus courageux que la solitude, et rien ne m’épuisera jamais. Je te promets que je ne te quitterai jamais ni ne t’abandonnerai.

« Je souffle un vent nouveau dans et sur votre vie en ce moment. Recherchez la faveur et les bénédictions que je vous envoie en cette saison parce qu’elles viennent de moi.

Le Chrisley sait mieux star a terminé sa note par: « Je t’aime tellement! »

‘UNE PORTE SE FERME’

Récemment, Lindsie a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle et son mari Will Campbell a demandé le divorce après environ neuf ans de mariage.

L’ancien couple partage leur fils, Jackson.

Elle a écrit : « Pendant qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre. C’est avec la plus grande tristesse qu’après 9 ans de mariage, Will et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage.

« Nous entretenons le plus grand respect et l’amour les uns pour les autres, et nous sommes très reconnaissants du temps passé ensemble. Nous continuerons à rester amis et à être des parents dévoués à notre fils que nous aimons tous les deux beaucoup. »

La fille de Todd a conclu: « Personnellement, je me concentre sur les nouveaux départs à venir et un nouvel espace avec le déménagement cette semaine. »

5 Lindsie, Will et Jackson photographiés ensemble Crédit : Instagram/Lindsie Chrisley

5 Todd a dit à Lindsie qu’il « ne la quittera jamais » Crédit : Instagram