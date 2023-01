Lindsey Vonn: le record de Shiffrin est un signe de progrès

NOTE DE LA RÉDACTION : Lindsey Vonn a suivi la trace tandis que Mikaela Shiffrin a d’abord égalé son record de ski féminin en Coupe du monde de 82 victoires plus tôt ce mois-ci, puis l’a dépassé avec la victoire n° 83 mardi lors d’un slalom géant en Italie.

Vonn a fait part de ses réflexions plus tôt ce mois-ci sur le record juste avant que Shiffrin ne remporte sa 82e course.

___

Je suis vraiment content pour Mikaela.

Les records sont faits pour être battus et c’est un signe de progrès. Et si quelqu’un doit battre mon record, je suis vraiment content que ce soit un Américain.

Elle va continuer à repousser les limites et continuer à inspirer d’autres Américains. Il y avait beaucoup de femmes qui m’ont ouvert la voie. Et maintenant, c’est à son tour d’ouvrir la voie à la prochaine génération.

C’est assez impressionnant que les deux meilleures skieuses de tous les temps soient américaines dans un sport historiquement dominé par les européennes. Nous avons 20 victoires d’avance (21 pour Shiffrin avec la victoire de mardi) sur la suivante (Annemarie Moser-Pröll d’Autriche avec 62 victoires), ce qui est une marge substantielle. Donc ce n’est même pas vraiment proche. Cela parle juste pour notre pays dans son ensemble et ce que nous sommes capables de faire.

Le ski de compétition n’est peut-être plus aussi populaire qu’avant. Le snowboard et d’autres sports de freestyle ont gagné en popularité. Donc Mikaela bat le record maintenant, c’est vraiment super pour le sport. J’espère que cela générera beaucoup d’enfants qui se lanceront dans le sport. Espérons qu’elle inspirera le prochain Américain et, espérons-le, les Américains se classeront 1-2-3 sur la liste de tous les temps.

Nous avons définitivement eu un parcours très différent jusqu’en 82. Elle est la skieuse technique parfaite et a également gagné dans les disciplines de vitesse. J’étais le downhiller qui avait aussi des victoires dans les courses techniques. J’ai malheureusement eu beaucoup, beaucoup de blessures et ma route a été un peu plus longue. Mais elle est à un rythme incroyable pour non seulement atteindre 82 mais aller bien, bien au-delà.

Attraper la marque masculine de 86 victoires d’Ingemar Stenmark a toujours été mon objectif ultime, mais avec les blessures que j’ai subies, ce n’était tout simplement pas possible. Pour elle, le ciel est la limite. Je ne pense pas que Stenmark soit nécessairement la référence. Elle va établir la nouvelle norme et nous devrons simplement attendre et voir jusqu’où elle est capable d’aller.

Je savais dès le début que ce serait elle qui battrait tous les records. Mais être capable de le faire à un si jeune âge est vraiment impressionnant.

Et je ne pense pas que Mikaela devrait trop s’écarter de son approche actuelle. Ne pas courir plus d’épreuves de vitesse lui a fait du bien parce qu’elle a pu éviter les blessures. Ses plans fonctionnent plutôt bien. Donc je m’en tiendrai probablement à ce qu’elle a fait.

Je me souviens quand j’ai rencontré Mikaela pour la première fois lorsque nous nous entraînions à Hinterreit (Autriche) et qu’elle débutait. Je me suis approché d’elle et je lui ai dit “Bienvenue dans l’équipe”. Et je sais que ça peut être un peu intimidant au début parce qu’elle était si jeune. Mais j’ai dit: “Je suis toujours là si jamais tu as besoin de quoi que ce soit.” Elle était avec sa mère et elle semblait vraiment heureuse et excitée d’être avec l’équipe. Je m’en souviens parfaitement.

Nous ne nous contactons pas souvent, mais je l’ai contactée lorsque son père est décédé et elle m’a contacté lorsque ma mère est décédée récemment, ce que j’ai vraiment apprécié. Je lui ai écrit pour le Nouvel An et je l’ai félicitée pour Semmering (Shiffrin a remporté trois courses consécutives dans la station autrichienne le mois dernier) et je lui ai dit : « J’ai hâte de te voir battre tous les records.

Je vais regarder de loin, cependant. C’est son moment à savourer, et je l’encouragerai depuis la ligne de touche, comme tous les amateurs de ski de compétition.

___

Plus de ski AP : https://apnews.com/hub/skiing et https://twitter.com/AP_Sports

Lindsey Vonn, Associated Press