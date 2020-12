Dans le jeu de l’amour, c’est une perte difficile à signaler.

Après presque trois ans ensemble, Lindsey Vonn, 36 et PK Subban, 31 ans, ont rompu et mis fin à leurs fiançailles.

« Au cours des 3 dernières années, PK et moi avons vécu des moments incroyables ensemble », a écrit Lindsey sur Instagram le mardi 29 décembre. « C’est un homme gentil, bon et quelqu’un que je respecte beaucoup. »

L’ancien athlète olympique a ajouté: « Cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé d’avancer séparément. Nous resterons toujours amis et nous nous aimerons énormément. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre vie privée pendant cette période. »

PK, qui est un défenseur de l’équipe de hockey des New Jersey Devils, a également confirmé la scission sur les réseaux sociaux. « Lindsey est l’une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que je connaisse, » il partagé. « Je chérirai toujours notre temps en couple et les nombreux rires que nous avons partagés. »